魚座・女性の運勢

非常に強く何かを主張&時に指摘してくる誰かが現れそうです。相手の言うことは非常にもっともで従うべきだとは感じるものの、どこか感情的には受け入れにくい面も。なかなかストイックな提案なので、「そこまでしなきゃいけないの？」と思うのかも。結論から言うと、相手の提案は現状のベストです。特に「それを勧め、一緒に頑張ろうといってくれるその人の存在」は大きいのでは。もし現状に前向きな変化を起こしたいなら、ついていくべきでしょう。何か問題を抱えているなら、専門家や経験者に指示を仰ぐのにも向くときです。

魚座・男性の運勢

人からの強い主張、指示に大きな影響を受け状況が動き出すときでしょう。相手の言うことは至極もっともで、魚座に対し積極的な行動を促すものなのかも。魚座もそれは理解できますが、ただやや感情的には受け入れにくい面もあり、「何もそこまで…」と思いやすいかも。が、変化を求めるならいまはこのタイミングに乗るべきです。ひとりでは乗り越えられない内容＆進めないスピードで、何かを達成できることもありそうですから。ちなみに、いまある具体的な問題に対し、専門家や同じ経験した年長者の指示を仰ぐのもありなときです。