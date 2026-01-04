先週買ったばかりなのにまた同じものを買ってしまった、突然暗証番号が思い出せなくなった……もしかしたら、認知症の一歩手前である「認知症グレーゾーン」のサインかもしれません。今回は、認知症専門医・朝田隆先生が「認知症グレーゾーン」の歩き方を綴った著書『認知症グレーゾーンは分かれ道』より一部引用、再編集してお届けします。

「認知症グレーゾーン」をチェックリストで診断！

そのもの忘れ、年のせいですませていませんか？

あなたは認知症グレーゾーンでしょうか。

いきなりですが、まずは「もの忘れチェックリスト」で認知症グレーゾーンかどうかの自己診断をしてみましょう。ＭＣＩ（軽度認知障害）の定義に基づき三項目に分けてチェックリストを作成してみました。

あまり深く考えずにあてはまるものにチェックしてください。

一項目目、二項目目、三項目目、それぞれの該当するチェックの数を数えてください。

診断結果はのちにまとめてお伝えします。



〈『認知症グレーゾーンは分かれ道』より〉

診断結果

さて、あなたは、いかがだったでしょうか。

たくさんチェックが入ったと不安に感じている人もいるかと思いますが、まず一項目目のチェックリストで「五つ以上該当してしまった！」とご心配なあなた、大丈夫です。加齢にともない脳の短期記憶が散漫になっている可能性はありますが、認知症グレーゾーンにもなっていないと思われます。誰でも若い頃からありがちなうっかり、注意力不足の現れで、記憶の障害によるものとは考えにくいからです。



次に二項目目のチェックリストで五つ以上に該当する人は、認知症グレーゾーンの可能性があります。ストレスやうつ・落ち込みなどが原因で一時的に集中力が低下している場合もあるため見極めが難しいところですが、こうした兆候が頻繁に起こるようなら専門医に診断してもらうことをおすすめします。

そして三項目目のチェックリストで五つ以上に該当したら、早めに専門医のもとを訪れてください。自覚があるうちは認知症グレーゾーンだと診断されるかもしれません。しかし認知症グレーゾーンの領域を超え、アルツハイマー型認知症である可能性も考えられます。いずれにせよ専門医による精密な検査を受け、まずは現状を知りましょう。

その小さな変化が「認知症グレーゾーン」の入り口かも

認知症グレーゾーンかどうかを診断する場合、「もの忘れチェックリスト」の三項目の中で着目すべきは二項目目です。自己診断を試みてみたら一項目目はほぼＯＫ、でも二項目目に五つ以上該当するものがあったという人もおられることでしょう。

とはいえこれだけでは自分のもの忘れの症状が老化現象なのか、それとも認知症グレーゾーンなのかを見極めるのは難しいという声が聞こえてきそうです。そこでもう少し具体的に掘り下げて、何が見極めポイントになるのかについてあなたにお伝えしていきたいと思います。

あー、思い出せない。昨日のランチタイムに何を食べたんだっけ？ といったことがあれば、認知症を疑って不安になられるかもしれません。でもこの程度なら、認知症はもとより認知症グレーゾーンにもなっていない可能性が高いでしょう。

人間の記憶力のピークは20代。その後は誰の記憶力も加齢とともに低下していきます。脳の中にある記憶ボックスが小さくなっていくと考えればわかりやすいかもしれません。年を重ねるごとに記憶ボックスの容量が減るのですから、記憶は入りきれずにあふれ出し、この時、無意識のうちに必要でない記憶から消去しています。

「昨日、何を食べたかな？」を例に挙げれば、昨日食べたものがなんであったかは生きるうえでの重要事項ではないから「忘れてよし！」と脳が指令を下すわけです。

「認知症の症状としてのもの忘れ」の特徴

新しいことが覚えづらくなるのも、情報をインプットする、あるいは脳に刻む力が衰えたことの表れかもしれません。これは「加齢によるもの忘れ」という老化現象。「認知症の症状としてのもの忘れ」とは違います。

両者を見分けるための一つのチェックポイントは、一部分だけ忘れているのか、体験そのものを忘れているのかにあります。昨日のランチタイムに何を食べたんだっけ？ という場合、ランチを食べた記憶はあるわけです。一時的に失念してしまっても、どこで食べたのか？ 誰と食べてどんな会話を交わしたのか？ と記憶をたどり、ヒントがみつかれば思い出せるかもしれません。このように体験したことの一部を忘れていても、大方が思い出せる場合は「加齢によるもの忘れ」なのです。

一方、「認知症の症状としてのもの忘れ」の場合、ランチを食べたという体験自体を忘れてしまうのが特徴的。「ランチなんか食べていない」と言い張り、ヒントがあっても思い出すことができません。ご本人には、忘れてしまったという自覚がないことさえあります。

つまり、思い出せないことがあった時に「忘れてしまった」という自覚があるかどうかが問題なのですが……。同年代の人に比べて自分は忘れっぽいのではないか？ あるいは二項目目のような兆候が増えてきたなと思ったら、認知症グレーゾーンのサインかもしれません。

考えたくはないことですが、逃げると追われるのが世の習い。まずはこのことを心に刻んで、「また来たな」というサインにアンテナを張りましょう。もしこうしたことが溜まっていって不安が募るなら、「よし！ 検査を受けてみよう」と意を決してください。案ずるより産むがやすしと言います。モヤモヤと悩んでいる時間は不毛です。

本稿は、『認知症グレーゾーンは分かれ道』（興陽館）の一部を再編集したものです。