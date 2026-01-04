ダンス＆ボーカルグループ「GENERATIONS」の片寄涼太（31）が3日、Instagramを更新。子どもが話したという印象的な言葉を紹介した。

2023年1月に俳優・土屋太鳳（30）との結婚を発表し、同年8月に第1子誕生を報告していた片寄。妻の土屋は実家で我が子と一緒に寝ているプライベートショットを、片寄はファッションショーに土屋と参加した際の夫婦ショットなど、仲むつまじい家族の様子をInstagramで披露している。

子どもが話した言葉＆“親子ショット”を公開

片寄は2026年1月3日に新年のあいさつをつづり、「言葉を覚えはじめの家族が、大人たちの年末のあいさつをまねして『良いわたしを〜』と言っていて、そうだよな、本当にそうだなあと、しみじみと感じ、驚かされました。“より良い自分”に向かっていく、そんな新しい年にしたいですし、1人でも多くの方に2026年がそうあって欲しいなと願っています」と、我が子の言葉を紹介し、手が写っている“親子ショット”を披露した。

この投稿にファンからは、「小さい家族ちゃんと涼太くんが可愛すぎて、新年早々幸せな気持ちになりました」「涼太くんの笑顔の先…ほっこりしました」など、多くのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）