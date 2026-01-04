裏面確認して即決したわ…！「100円って言わなきゃバレない」海外製のガラス食器

セリアの食器コーナーで、一際ラグジュアリーな輝きを放つお皿に出会いました。「SW楕円皿15.5cm」は、110円（税込）という安さを疑ってしまうほどのクオリティ。手に取った瞬間に感じる重厚感と、裏面に刻まれた産地を見て「これは買いだ！」と確信した逸品です。高見えの秘密とその魅力を詳しくご紹介します。

商品情報

商品名：SW楕円皿15.5cm

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：15.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4582757872025

重厚感がすごい…！トルコ製のガラス食器

セリアで購入した「SW楕円皿15.5cm」は、ソーダガラスで作られた重厚感たっぷりのお皿です。

特筆すべきは、その質感。100円ショップのガラス食器といえば薄くて軽いものを想像しがちですが、こちらはぽってりと厚みがあり、心地よい重みを感じます。

そして、裏面のシールを確認して納得。そこには「MADE IN TURKEY（トルコ製）」の文字がありました。

ガラス製品の産地としても知られるトルコ製ならではの、気品ある佇まいが110円で手に入るのは驚きです。

光の反射が美しい！繊細なデザイン

写真からもわかる通り、このお皿の最大の魅力は表面に施された美しいデザインにあります。中心から外側に向かって、まるで波紋や花びらが広がるような繊細なラインが螺旋状に描かれています。

透明度の高いガラスに施されたこのカッティングが、光を美しく反射させ、テーブルの上に華やかな影を落とします。

楕円形という少し珍しいフォルムも相まって、置くだけで食卓が洗練された印象に変わります。

お菓子からインテリアまで。使い道は無限大

約15.5cmというコンパクトサイズは、ちょっとしたお菓子をのせるのに最適なサイズ感。焼き菓子やフルーツを盛り付けるだけで、まるでお洒落なカフェのようなティータイムが演出できます。

また、その高いデザイン性を活かして「インテリアトレー」として使うのもおすすめ。お気に入りの小物をまとめれば、ドレッサー周りが一気にクラスアップします。

高級感あふれるルックスなので、来客用としても自信を持って使える神コスパな一枚です。

セリアの「SW楕円皿15.5cm」は、重厚感と繊細な美しさが光る、お値段以上のアイテムでした。

食器としてはもちろん、インテリアとしても活躍してくれる汎用性の高さは、見つけたら即ゲット必須です。ぜひお店で、その「ずっしりとした高級感」を確かめてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。