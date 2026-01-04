女子陸上ハードルの中島ひとみ選手（30）が2025年12月26日、自身のインスタグラムを更新。ロングジャケットとミニ丈のスカートをあわせたコーデショットを披露した。

「中々出会えないお洋服たち」

中島選手は、「おつかれんこん」と切り出し、バラ柄のジャケットとミニ丈のスカートを着こなす姿など4枚の写真を投稿した。

中島選手は「キャリーを満タンにしたスタイリストさんが好みにあわせながらも普段の生活では中々出会えないお洋服たちを届けてくれて、物凄く特別な時間をいただいてます」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、バラの柄がデザインされたロングジャケットを羽織り、ミニ丈のスカートを着用。足元には黒いロングブーツを合わせ、笑顔をみせていた。2枚目では、顔の横に両手を出し、ネイルやアクセサリーがみえるポーズだった。

この投稿には、「とっても似合ってて可愛い」「素敵なコーデ」「ロングブーツかわいいです」「競技の姿とはまた違う魅力」「めちゃくちゃお洒落ですね！」「お似合いです！可愛い！」といったコメントが寄せられていた。