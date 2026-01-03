【河野 嘉誠】「高市総理の姉」と呼ばれる謎の女傑の正体…多額の寄付をする宗教法人代表の素顔を追う

「ご祝儀相場」がまだ続いている高市政権。ところが、総理のお膝元で思わぬ疑惑が浮上してきた。

川井徳子、67歳。奈良県を中心に不動産や物流、メガソーラー事業などを手がけるノブレスグループの総帥だが、にわかに全国的な注目を集めている。きっかけは'25年11月末に公開された、総理が代表を務める政党支部「自由民主党奈良県第二選挙区支部」の'24年分の収支報告書だった。

川井氏は'24年7月2日に個人として1000万円を同支部に寄付。さらに同年12月13日には川井氏が代表を務める宗教法人・神奈我良が3000万円を寄付していた。つまり、合計4000万円もの巨額献金をしていたのだ。

奈良政界を動かす女傑の来歴とは。

敏腕な実業家

関西右翼の大物としてメディアに登場する機会も多かった。'76年4月には『週刊朝日』誌上で、新右翼の野村秋介氏らとロッキード事件について対談し、ロッキード社の秘密代理人を務めた児玉誉士夫氏から、資金提供を受けていたと明かした。そんな春三氏が遺した新日本輸送を引き継いだのが川井氏だ。

「三女だった川井氏は夫とともに、事実上の後継指名をされていた。しかし父の死後に母親や二人の姉と相続争いが起きた」（地元関係者）

その後、相続を巡る裁判が決着し、'97年に新日本輸送を引き継ぐ。

「観光・不動産事業を手がけるワールド・ヘリテイジを起業すると、ホテルアジール・奈良のオープンや、ホテル関西の事業再生を実現させた。'06年には京都の日本庭園・何有荘を約26億円で購入し、'09年にオラクル創業者で世界的富豪のラリー・エリソン氏に購入金額をはるかに上回る金額で売却しました」（同前）

川井氏の著書『不動産は「物語力」で再生する』（'11年）によれば、母や姉との断絶に加えて、離婚や大病も経験。壮絶な経験をしながら実績を重ねた。高市総理との縁も深い。

「高市総理は'03年の衆院選に奈良1区から出馬したが、民主党（当時）の馬淵澄夫元国交相に敗北し、落選の憂き目に遭った。高市総理にとって最も厳しい選挙戦でしたが、その時も川井氏は支援をしていた」（川井氏の知人）

'11年に行われた川井氏の出版記念パーティで高市総理は「川井さんは、いつも相談にのってくれる姉のような存在」とスピーチ。川井氏は総裁選のあった'21年に1000万円、'23年にも300万円をそれぞれ個人献金している。

だが、二人の絆はそれだけではなかった。折しも、高市政権は「責任ある積極財政」を掲げているが、川井氏も筋金入りの積極財政主義者なのだ。川井氏のオフィシャルホームページには飯田泰之氏らリフレ派経済学者と交流が深く、アベノミクスのブレーン・浜田宏一イェール大名誉教授にも教えを仰ぐ、とある。

「'19年に母校の立命館大学に現代貨幣理論（MMT）の提唱者であるステファニー・ケルトン氏を招いた際には、運営実務を担当。政界人脈は豊富で国会議員に政策提言も直接していた」（自民党関係者）

神奈我良とは一体何か？

ここで最初の問いに戻ろう。神奈我良とは一体何か？

奈良法務局で過去登記をとると、設立は'66年、法人名は「公道社精神道場」だ。一時期を除き、春三氏が長らく代表を務め、亡くなる'89年までそれは続いた。「神奈我良」に名称変更されたのは川井氏が'00年に代表になってから。加えて、思わぬ一面が判明した。

川井氏が代表になった'00年から'24年にかけ、不動産登記簿で確認できただけでも、10以上の土地・建物を、神奈我良は売買しているのだ。

たとえば、現在、川井氏が経営するホテルアジール・奈良が建っている土地は、'00年に競売物件になっていたものを、神奈我良が購入。'05年に、川井氏が経営するワールド・ヘリテイジ社に現物出資のかたちで所有権移転をしている。

同様のケースは他にもあった。川井氏が経営する、お土産店「なら和み館」のある奈良市高畑町周辺の土地も、競売物件になっていたものを神奈我良が'02年に購入。その後、'05年にワールド・ヘリテイジ社に現物出資している。

これらのように、宗教法人で不動産を取得した後、川井氏が経営する企業へ現物出資するパターンが目立った。

神奈我良が'01年に競売物件だった大阪市内の土地・建物を購入した後、'05年に不動産関連会社に売却した事例もあった。'24年には神戸市灘区の会員制リゾートホテルの不動産付会員権を購入している。

宗教法人として問題はないのか？

まるで、宗教法人ではなく、不動産業者のような売買だが、法律上の問題はないのか。文化庁宗務課の担当者に聞いた。

「宗教法人はその目的に反しない限り、不動産売買などの収益事業ができます（宗教法人法第6条2項）。これは本来の宗教活動などを推進するために必要な費用を補塡するイメージです。収益が生じた場合も、宗教活動や公益事業に使わなければならない。

一方、宗教法人としての目的に反する収益事業、たとえば土地の転売などの投機的性格を有する事業を行い、第6条2項に違反すると判断された場合、所轄庁は当該法人に対して、1年以内の事業停止を命じることができます」

つまり、収益活動は宗教活動の目的に反しない範囲で行わねばならないのだ。宗教法人としての活動実態がほとんど見えない中、頻繁な不動産売買と宗教活動に、どのような連関があるのか。また、宗教法人でも、収益活動のための固定資産は課税対象となるのに対して、宗教活動に使われている土地なら非課税となるケースもあるが、どのように処理しているのか。

こうした点について川井氏に仔細な質問状を送付すると、文書で次のように回答した。

「企業・法人の個別的な取引に関する事項が含まれておりますので、個々の事案に関するご回答は差し控えます。ただし、宗教法人神奈我良、ノブレスグループ各社と致しましては、ご質問の取引も含め、宗教法人法、税法その他各種法令に従った処理及び税務申告を行っております」

宗教法人の収支を第三者がチェックすることは困難で、ブラックボックスになっている。とはいえ、現職総理に巨額献金をしている団体は一定の政治的影響力を持つ。果たして実態はどうなっているのか―説明責任が問われる。

