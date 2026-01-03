2025年10月中旬のこと。日本テレビでの収録を終えた女優・加藤ローサ（40）は、帰宅途中、自ら運転する黒いファミリーカーを不意に停車させると弁当を取り出し、運転席でモグモグ……。2児の母の多忙さがあらわれているワンシーンだが、その美貌とオーラは輝きを放っていた。

【写真】運転席で弁当をモグモグ食べる加藤ローサ

ローサは、2025年8月17日放送の『おしゃれクリップ』（日本テレビ系）で、サッカー元日本代表の松井大輔氏（44）と離婚したことを公表し、当時、大きく話題になったばかりだった。スポーツ紙記者が語る。

「松井さんとローサさんは2011年に結婚して、2人の男児に恵まれました。ローサさんは、『おしゃれクリップ』で、籍は抜いたものの一緒に生活を続けていると明かし、時期については『ちょっと前』としていました。

松井さんもVTRで番組に出演し、『紙（婚姻届）の問題だけ』とコメント。それに対して、ローサさんは、『籍が入っていると入っていないとでは私の気持ちが結構変わって』『（良い妻でいなくちゃと）頑張らなくてもいい、と思えるように』と語っていました」

現在の"2人の関係"は

母として忙しい日々を過ごすローサは、2026年1月9日から放送される新ドラマ『婚活バトルフィールド37』（テレビ東京）で主演に抜擢され、女優業を本格化させる。そんな彼女は離婚公表後、どのような日々を過ごしているのだろう。女性ファッション誌の編集者が語る。

「家事育児をしながらも仕事を少しずつ増やしている彼女ですが、家事育児の合間を縫って、ご自身の"メンテナンス"を上手に行っています。彼女が通うのは芸能人御用達の高級店とかではなく、庶民的なヘッドスパやマッサージ店など。学校でつながったママ友とも情報交換をするので、一般的な感覚があるのでしょう。

一方、元夫の松井さんは高級外車を乗り回して、日本各地のスポーツ教室やスポーツ番組に参加し、多忙なスケジュールをこなしています。『おしゃれクリップ』で語られていた通り、離婚後も自宅に出入りしているようで、夫婦でなくなったといえど、2人の関係自体は悪くないと聞きます」

息子たちの保護者として協力しあうという意味では、2人が今も"パートナー"であることに変わりはないのだろう。