＜最優先は飲み会？＞38.5度の妻と生後3ヶ月の娘を置いて行った旦那。「実家に帰ります」はアリ？
ママが体調を崩したら、旦那さんにサポートをお願いしたいもの。特に子どものことは夫婦で協力するものですから、このようなときこそ旦那さんがしっかり子どものお世話をしてくれると、ママも安心できるでしょう。でもママスタコミュニティのあるママの場合には、旦那さんが遊びに行ってしまったそう。こんな投稿がありました。
『私が38.5度の熱を出してしまいました。生後3ヶ月の娘の育児をするのも辛いくらい。でも、次の日旦那は友達と飲み会。辛くなったら連絡して、と言われました。その日の夜に限って夜泣きがひどくて全然寝てくれない。旦那に早く帰ってきてほしくて3回電話をしたけど、出ない。帰ってきたのは午前3時前。熱も落ち着いたので、今日は実家に娘を連れて帰ります。これは別に甘えではないですよね？』
頼れる実家があるなら、帰ったらいい
『娘と奥さんよりも飲み会の方が楽しいんだね。頼れる実家があるなら実家に帰ったらいいよ』
『帰ろう。そんな思いやりのない旦那、いない方がいいと思うけれどね。この先もきっと同じことをされるよ』
『帰っていいよ。むしろ帰った方がいい。身体が辛いときまで、そんな人の相手をしたくないよね。今は育児疲れで体力的にも辛い時期だろうし、ご両親に甘えさせてもらって、ゆっくり休んでよくなってね。お大事に』
投稿者さんの体調がすぐれないときに、それを気にすることなく飲み会に行く旦那さんですから、家族よりも自分の楽しみが大切なのでしょう。その愚痴を聞いてくれて、投稿者さんを受け入れてくれる実家があるならば、甘えるのもよいですよね。投稿者さんの辛い気持ちは外に吐き出した方が楽になりますすし、体を休めるためにも実家でゆっくりしましょう。
いつか旦那さんへの仕返しを……
『旦那が同じ状況になったら、同じ対応をすればいいよ。こういう人は、自分の体調不良のときはギャーギャー騒いで、少しでも適当に返事をすれば「お前は冷たい！」と平気な顔で言うんだよね』
今回旦那さんは、投稿者さんに対して何もしないだけでなく、「自分だけ飲み会を楽しむ」という冷たい対応をしました。体調が悪く気持ちも沈んでいるときに、そのようなことをされたらどんな気持ちになるのか、旦那さんにも知ってもらいたいですよね。今後旦那さんが体調を崩した際には、同じような対応をとってもいいかも。投稿者さんも少しはスッキリするかもしれません。
離婚も視野に入れて考えたほうがいい？
『このような人は、他の人の話は聞かない。投稿者さんの親であっても格下に見ているだろうし、親の前では殊勝な態度でも、それは面倒だから。2人になった途端「お前のせいで……」と切れる。ひどい言い方だけれど、そんな旦那さんと暮らすことがどういうことかを考えたらいいと思う』
『とにかく家族より自分が優先。一緒にいても投稿者さんが辛いだけだよ。ゆっくり今後のことを考えるいい機会だと思うよ』
『実家のサポートは受けられそうだから、実家に戻って離婚。そんな旦那はいない方が投稿者さんの精神的には楽』
他のママたちからは、離婚を視野に入れたコメントも寄せられています。旦那さんが今回のことで反省をしたなら、今後の態度も変わってくるでしょう。それを見極めるのは投稿者さんですが、これまでの旦那さんの言動を思い出し、今後のことを真剣に考えるのもよさそうですね。もし旦那さんは変わらないと思うならば、離婚も視野に入ってくるのかしれません。簡単に答えが出ることではありませんが、それらの可能性も踏まえて考える必要があるのではないでしょうか。
実家に頼りながら、しばらく生活をするのもありかも
『旦那に期待するのはやめて、実家が近くで頼れるなら今後も頼ってもよいかもしれないね。話し合っても揉めるか平行線で、投稿者さんが疲弊するだけになりそう』
今回の出来事だけですぐに離婚を決断するのは難しいでしょうから、実家の両親が問題なければ、しばらくは実家に頼る生活をするのもよさそうです。旦那さんが反省するかどうか、態度を変えるかどうかを見定める期間としてもいいかもしれません。実家の両親が迷惑と感じていないならば、実家に頼るのは悪いことではありませんね。投稿者さんが1人で育児を抱え込みすぎないためにも、必要なことではないでしょうか。