FEMMUE初のリップ誕生♡花の恵みで彩るスキンケア発想ルージュ

花のエッセンスで肌と心を満たしてきたFEMMUEから、待望のカラーメイクが誕生しました。スキンケアブランドならではの哲学をそのままに、彩りとケアを同時に叶える初のリップスティックが登場。唇に触れた瞬間から感じる心地よさと、自然なのに印象的な発色は、日常のメイク時間を特別なひとときへ導きます。塗るたびに気持ちまで高まる、新しい美しさの体験を♡

花由来ケアで満たす唇

価格：3,410円（税込）



FEMMUE初のリップスティック「ファミュル・ルージュ」は、スキンケアとメイクアップを両立するハイブリッド処方。

独自の複合成分マックスリップ1をはじめ、バオバブ種子油やシア脂、5種のセラミド複合体2、花由来のステムセルコンプレックス*3を配合。

乾燥による唇のくすみをケアし、ふっくらとしたハリとツヤを長時間キープします。

内容量：3.3g

香り：ほのかなフローラルの香り

セミグロウ発色の洗練

うるおい感と透明感*5を兼ね備えたセミグロウな質感で、自然な血色感を演出。リップバームのようになめらかに伸び、べたつかず軽やかな塗り心地のため、リップメイク初心者にも使いやすいのが魅力です。

重ね塗りで印象を調整でき、日常から特別なシーンまで幅広く活躍。マグネット式のメタルケースは耐久性と特別感を両立し、持つたびに心がときめくデザインです。

肌トーンを選ばない5色

イエベもブルベも使いやすい、万能ニュートラルトーンの全5色展開。クラシックにモダンな一滴を添えた色設計で、洗練されたムードに仕上がります。

901アイコニックピンク：感性に訴える特別なピンク

902フィアレスレッド：深みのあるチリレッド

903アーバンモーヴ：都会的なドライローズ

904ヌードブラッシュ：肌なじみのよい自然なピンク

905サンリットフィズ：温かみのあるオレンジ

花をまとう、新しいリップ体験

スキンケア発想で唇を慈しみながら、表情まで美しく彩るFEMMUEの新リップ。自然体なのに印象に残る発色と、使うほどに感じるうるおいは、大人の女性にこそ似合う一本です。

毎日のメイクに取り入れるだけで、気分まで整うような心地よさ♪花の恵みをまとい、自分らしい美しさを楽しんでみてください。