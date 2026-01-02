ゴミ捨ては年4回だけで完了。静音性とコンパクトさを兼ね備えた最新モデル【スイッチボット】のロボット掃除機がAmazonに登場中‼
操作は簡単。清潔・快適を叶える次世代ロボット掃除機！【スイッチボット】のロボット掃除機がAmazonに登場!
スイッチボットのロボット掃除機は、世界最小級の直径24.8センチメートルボディで、ソファ下や家具の脚周りなど狭い場所もスイスイ走行できる最新モデル。重量わずか2.3キログラムで片手で持ち運べるため、一戸建ての階段移動にも便利。前代モデル「K10+」よりステーションの体積を38.9パーセント縮小しながら、4リットルの大容量抗菌紙パックを搭載し、ゴミ捨ては年4回だけで済む。
強力吸引力は前モデルの2倍。米粒やペットの毛、カーペット奥の微細なホコリまで一気に吸引する。自社開発の「絡まり0」ブラシ設計により、長い髪や毛も巻き付きにくく、メンテナンスも簡単。最新のSilenTech技術で運転音は45dB以下と静かで、在宅ワークや夜間の使用にも最適。「おやすみモード」で自動集じんの時間帯を設定でき、集合住宅でも安心して使える。
高精度マッピングで複雑な間取りも効率的に清掃。段差検知や落下防止センサーを備え、侵入禁止エリアやバーチャルウォールもアプリから簡単に設定可能。
モップ掛けは市販の使い捨てシートに対応し、常に清潔な状態で使用できる。スマートで快適な掃除を叶える、次世代のロボット掃除機だ。
