¥°¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¸Ó¤ÇÇ¯²ì¥á¥Ã¥»ー¥¸ ¨¡ ¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¥°¥ì¥Ñ¤«¤é¤ªÇ¯¶ÌÆ°²è¤¬ÅþÃå
¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤â³èÌö¤Î¥°¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤¿¤á¿·Ç¯¤ÎÇ¯²ì¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤¾¡£
¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤¬¸Ó¤òÃå¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤á¤Ç¤¿¤¤±ÇÁü¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëËÜ¿Í¤«¤é¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¹ðÃÎ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°ºîÉÊ¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¡Ø¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ù¡Ø¥é¥¹¥È¥Ê¥¤¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥½¡¼¥Û¡¼¡Ù¤Î¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥é¥¤¥È´ÆÆÄ¤¬Êü¤Äµ´¤´¤Ã¤³¥Ç¥¹¥²¡¼¥à±Ç²è¡£Ç¯²ì¥á¥Ã¥»¡¼¥¸±ÇÁü¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø²¹¤«¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¥°¥ì¥Ñ¤À¤¬¡¢±Ç²èËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÉ½¾ð¤¬°ìÊÑ¤·¡¢¿¿·õ¤«¤Ä·ìµ¤°î¤ì¤ëÌÌ»ý¤Á¤Ë¡£Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç°ìÚ¼Àé¶â¤ò¤«¤±¤¿¥¤¥«¤ì¤¿µ´¤´¤Ã¤³¤Ë»²²Ã¤·¡¢»¦¿Í¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¿¤Á¤È»àÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£©2025 Paramount Pictures. All Rights Reserved.
±Ç²è¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¤Ï2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£2026Ç¯¤Î¡È±Ç²è½é¤á¡É¤ò¡¢¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡¦¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡£