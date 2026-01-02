女優の松田るか(30)が2日、自身のインスタグラムを通じ、結婚を報告した。お相手は脚本家の谷碧仁(たに・あおと)氏。

松田のインスタグラムに連名の文書が掲載され、「私ごとで恐縮ですが、松田るかと谷碧仁は入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と伝えた。

「お互いに口数が多く、声も身振り手振りも大きいことから、物理的にも賑やかな家になると思います。対話に対話を重ね、小さな幸せを幸せだと言う勇気と、不幸に出会した際に絶望の手前で踏ん張れる底力を、これから二人で培って参ります」とし、「感謝の気持ちを忘れず、今まで以上に誠実に仕事に取り組んで参りますので、温かく見守って下さると幸いです」と呼びかけた。

松田は小学5年生ときにスカウトされ、地元の沖縄でローカルタレントとして活動。2016年にはテレビ朝日「仮面ライダーエグゼイド」のヒロイン・仮野明日那/ポッピーピポパポ（仮面ライダーポッピー）を演じた。

その後、2020年にはNHK連続テレビ小説「スカーレット」に出演。2022年には地元沖縄を舞台にした「ちむどんどん」にも出演した。昨年はNHK大河ドラマ「光る君へ」に源幾子役（藤原伊周の妻、源重光の娘）役でレギュラー出演した。

谷氏は25年放送のTBS日曜劇場「キャスター」、フジテレビ「明日はもっと、いい日になる」などで脚本を担当した。