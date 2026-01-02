＜義兄と混浴ムリー！＞BBQから貸し切り風呂へ「お風呂、みんなで入ろっか！」え？【第1話まんが】
私はアンジュ（31）。旦那のコウダイ（32）と、ケント（小1）、アオイ（3歳）の4人暮らしです。旦那の兄で義兄・アサヒ（37）さんが義実家の近くに家を建てたということで、新居のお披露目に呼ばれました。義兄の妻で義姉・ユリ（35）さんはサバサバしている美人で、仲良くしてくれています。子どもたちもアサヒさんの子どもリク（小2）、ツバサ（4歳）と仲が良いので、今回のプチ旅行を家族全員楽しみにしていました。予定では新居に泊めてもらって、おいしいものを食べて、BBQなどをするそうです。
旦那の実家は、道がすいていればここから車で約2時間の距離。私たちは都内近郊に住んでいますが、義実家は海や川や山など自然に囲まれた場所です。先日、義実家の近くに義兄が家を建てたそうで、新居のお披露目のお誘いがありました。
子ども同士もとても仲が良く、時間があるときは電話をつなげながらゲームもしています。子どもたちは虫も自然も大好きだし、帰省することが毎年の楽しみでした。
ユリさんが電話で、貸し切り風呂に空きがあるか確認をしてくれました。それぞれの家族が分かれて入れるように4名用の貸し切り風呂を2つ希望しましたが、空いているのは8名用の大きな貸し切り風呂1つだけのようです……。
問題が起きたのはBBQのあと。ユリさんは貸し切り風呂を提案してくれました。
景色がよくてお気に入りなんだそう。
私たち家族は家のお風呂でも構いませんでしたが、せっかくだし一緒にお邪魔することにしました。
けれど……4名用の貸し切り風呂は空いておらず、空きがあった8名用の貸し切り風呂にしようというのです。
聞けば脱衣所も共有だそうだし、もちろんお風呂も……。女性や子どもだけなら問題ありませんが……異性もいますよね！？
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
