チェルシーがクラブW杯制覇に導いたマレスカ監督を電撃解任！「シーズンを軌道に戻す最大のチャンス」 後任の最有力候補は？
プレミアリーグのチェルシーは１月１日、エンツォ・マレスカ監督を解任したと発表した。
就任２年目のイタリア人指揮官は、昨シーズンにカンファレンスリーグとクラブ・ワールドカップの２冠に導いた。
だが、今季はプレミアリーグで首位アーセナルと15ポイント差の５位と優勝争いで大きく後れを取っていた。
クラブは次のようにコメントを発表している。
「エンツォはクラブ在籍中、UEFAカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップでチームを勝利に導きました。これらの功績はクラブの近年の歴史において重要な部分であり続けるでしょう。クラブへの貢献に感謝申し上げます。
チャンピオンズリーグ出場権獲得を含む４つの大会で重要な目標がまだ残っている中、エンツォとクラブは、この変化によってチームがシーズンを軌道に戻す最大のチャンスが得られると信じている。エンツォの今後の幸運を祈ります」
なお、『The Telegraph.』紙など複数の英国メディアが、ストラスブールを率いるリアム・ロシニアが後任の最有力候補と報じている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
