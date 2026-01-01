就任から１年半で更迭となったマレスカ監督。(C)Getty Images

写真拡大

　プレミアリーグのチェルシーは１月１日、エンツォ・マレスカ監督を解任したと発表した。

　就任２年目のイタリア人指揮官は、昨シーズンにカンファレンスリーグとクラブ・ワールドカップの２冠に導いた。

　だが、今季はプレミアリーグで首位アーセナルと15ポイント差の５位と優勝争いで大きく後れを取っていた。
 
　クラブは次のようにコメントを発表している。

「エンツォはクラブ在籍中、UEFAカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップでチームを勝利に導きました。これらの功績はクラブの近年の歴史において重要な部分であり続けるでしょう。クラブへの貢献に感謝申し上げます。

　チャンピオンズリーグ出場権獲得を含む４つの大会で重要な目標がまだ残っている中、エンツォとクラブは、この変化によってチームがシーズンを軌道に戻す最大のチャンスが得られると信じている。エンツォの今後の幸運を祈ります」

　なお、『The Telegraph.』紙など複数の英国メディアが、ストラスブールを率いるリアム・ロシニアが後任の最有力候補と報じている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】大晦日に飛び込んできた“驚きの一報”！ 欧州名門が日本代表MFの獲得に本腰と現地報道「監督も承認」「移籍の最終決定に向けて動き出す」