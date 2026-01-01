¡Ö¤É¤Á¤é¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡×¡¡LGBTQ+¤ÈÈ¯Ã£¾ã³²¤òÊ»¤»»ý¤Ä26ºÐÃËÀ¡¢ÌÌÀÜ¤Î¤¿¤Ó¤ËÌÂ¤¤Â³¤±¤¿¡ÈÆó½Å¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡É¤Î½¢³è
¡ÖÌÌÀÜ¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤«Ëè²óÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÃËÀ¡Ê½ÐÀ¸»þ¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ÀÊÌ¤Ï¡Ö½÷À¡×¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¼«Ç§¤¬¡ÖÃËÀ¡×¤Ç¤¢¤ë¿Í¡Ë¤ÇADHD¤Î¤¢¤ë»³ÅÄ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦26ºÐ¡Ë¤Ï¡¢½¢¿¦³èÆ°Ãæ¤Î¶ìÇº¤ò¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£È¯Ã£¾ã³²¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤òµá¤á¤ì¤ÐÀ¼«Ç§¡Ê¼«Ê¬¤ÎÀÊÌ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢À¼«Ç§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ì¤ÐÈ¯Ã£¾ã³²¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤ë¡£ÌÌÀÜ´±¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë¤«È½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢Î¾Êý¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´ë¶È¤Ë½Ð²ñ¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¡¢30¼Ò°Ê¾å¤ÎÁª¹Í¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æó½Å¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤È¤Ï
Æó½Å¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥À¥Ö¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ë¤È¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£Â°À¤òÊ»¤»»ý¤Ä¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾ã³²¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢ËýÀ¼À´µ¤òÊú¤¨¤Ä¤ÄÀº¿ÀÅª¤Êº¤Æñ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ÇÆÃÄê¤Î»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤Ê¤É¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£LGBTQ+¤ÈÈ¯Ã£¾ã³²¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÎã¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À©ÅÙ¤äÁêÃÌÁë¸ý¤ÏLGBTQ+¤ÈÈ¯Ã£¾ã³²¤ÇÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Ê£¹çÅª¤Êº¤Æñ¤òÊú¤¨¤ëÅö»ö¼Ô¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ï¸½¾õ¤Ç¤Ï½½Ê¬¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Ç§ÄêNPOË¡¿ÍReBit¤Î2021Ç¯Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Àº¿À¡¦È¯Ã£¾ã³²¤¬¤¢¤ëLGBTQ+¤Î92%¤¬µá¿¦³èÆ°¤Çº¤Æñ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¢³è¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ëº¤Æñ
Æó½Å¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤ÎÅö»ö¼Ô¤¬½¢¿¦³èÆ°¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ëº¤Æñ¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦´ë¶ÈÂ¦¤ÎÂÐ±þ¤ÎÆñ¤·¤µ
È¯Ã£¾ã³²¤Ï¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑÏÈ¤ÇÇÛÎ¸¤òÆÀ¤ä¤¹¤¤°ìÊý¡¢LGBTQ+¤È¤·¤Æ¤Î¤¢¤êÊý¤Ø¤ÎÍý²ò¤äÂÐ±þ¤Ï¡¢À©ÅÙ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¢¦³«¼¨¤ÎÆñ¤·¤µ
ÆÃ¤ËÅ¾¿¦¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ì¤Þ¤Ç»Å»ö¤¬Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Ë¤è¤ëÆÃÀ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë³ëÆ£¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾Êý¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁªÂò
¸½Âå¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤äÀÅª¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬Æ¯¤¯¾ìÌÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾ã³²¤ÎÆÃÀ¤äÀ¼«Ç§¡¦ÀÅª»Ø¸þ¤ò¿¦¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÇº¤ß¤ä¹©É×¤¬É¬Í×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£³«¼¨¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÈÏ°Ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤µ¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¡¢Åö»ö¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ëÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ÃÊ³¬Åª¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤È¤¤¤¦ÁªÂò
¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¡Ê¼«Ê¬¤ÎÀ¼«Ç§¤òÃËÀ¤È½÷À¤Î¤É¤Á¤é¤«¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ë¤ÇASD¤Îº´Æ£¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦24ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Æþ¼Ò»þ¤ËÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¤ß³«¼¨¤·¡¢¿¦¾ì¤Ç¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¸å¡¢À¼«Ç§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤«¤éÁ´¤Æ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×¤Èº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£È¾Ç¯¤«¤±¤Æ¾å»Ê¤È¤Î´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¶ÈÌ³¤Ç¤âÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯À¼«Ç§¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬¡¢¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Î¸å²¡¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦Î¾Êý¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¹¤ëÆ»
¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¤ÇADHD¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦28ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Íý²ò¤Î¤¢¤ë´ë¶È¤òÃµ¤·¡¢Î¾Êý¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤·¤ÆÆ¯¤¯Æ»¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö±£¤·Â³¤±¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢ºÇ½é¤«¤éÁ´¤Æ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÅÄÃæ¤µ¤ó¡£ÌÌÀÜ¤Ç¤ÏÎ¾Êý¤ÎÇÛÎ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶ñÂÎÅª¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢Æþ¼Ò¸å¤âÄê´üÅª¤Ë¾å»Ê¤ÈÌÌÃÌ¤Îµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡×¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ÊÒÊý¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ëÈ½ÃÇ
¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑÏÈ¤ÇÆ¯¤¯¥²¥¤ÃËÀ¤ÎÎëÌÚ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦30ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ç¤Î¹çÍýÅªÇÛÎ¸¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¤ßµá¤á¡¢ÀÅª»Ø¸þ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿¦¾ì¤Ë¤Ï¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤À¤±ÅÁ¤¨¤ì¤Ð½½Ê¬¡×¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤¹¡£LGBTQ+Æ±»Î¤Î·Ò¤¬¤ê¤Î¾ì¤Ï¿¦¾ì³°¤Ë¤¢¤ê¡¢¡Ö»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ù±ç¼Ô¡¦´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È
¤³¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÇØ·Ê¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ù±ç¤ä´Ä¶¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
LGBTQ+¤ÈÈ¯Ã£¾ã³²¤ÎÎ¾Êý¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÎÂ¸ºß¤òÁÛÄê¤·¤¿»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£2021Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦¿·½É¤Ë¡¢ÆüËÜ½é¤È¤Ê¤ëLGBTQ+¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍÀ¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ê½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¡Ö¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥¥ã¥ê¥¢¡×¤¬³«Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀìÌç¤ÎÁêÃÌ°÷¤òÇÛÃÖ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëº¤Æñ¤äÇº¤ß¤Ë¤â¤¤áºÙ¤«¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ
¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÊýË¡¡¢É¬Í×¤ÊÇÛÎ¸¤ÎÆâÍÆ¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢²è°ìÅª¤Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ÄÊÌÂÐ±þ¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¦°Â¿´¤·¤ÆÁêÃÌ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê
¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤ä»º¶È°å¡¢ÁêÃÌÁë¸ý¤¬Â¿ÍÍÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÃÎ¼±¤ò»ý¤Á¡¢ÊÐ¸«¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢LGBTQ+¤È¾ã³²¤ÎÎ¾Êý¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Å¾¿¦»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦Åö»ö¼ÔÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê
¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç·Ð¸³¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤ä»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÅö»ö¼Ô¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æó½Å¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö»ö¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍÀ»Ù±ç¤È¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¤½¤Î¿Í¤é¤·¤µ¡×¤òÂº½Å¤·¡¢Ê£»¨¤ÊÇØ·Ê¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´ë¶È¤ä¼Ò²ñ¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤Î»Ù±ç¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÍý²ò¤ÈÀ©ÅÙÀß·×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¡¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
