「ME:I」での活動と25年いっぱいで終了した石井蘭（RAN）が1日、自身のインスタグラムを開設したことを発表した。同じく脱退した加藤心（COCORO）もインスタを開設した。

石井は直筆の文書を公開。「皆様新年あけましておめでとうございます。石井蘭です」と書き出し、「今までいただいてきた愛や経験、想いを糧に、新たな1歩を踏み出そうと思います。手探りではありますが。自分にできる全てを尽くし精進して参ります」と決意を表明。「みなさんにとって素敵な1年となりますように。2026.1.1」とつづった。

また、同時期に脱退した加藤心（COCORO）もインスタを開設。「明けましておめでとうございます。加藤心です」と書き始め、自撮り写真などを複数枚投稿。「みなさんは2025年どんな年を過ごせましたか？私はとにかくずっとずっと皆さんに会いたくてたまらなかった1年でした」と振り返り、「なのでその分、そして今まで離れていようとも皆さんが私に惜しみなく屈託のない愛をたくさん送り続けてくださった分、私に二度とない幸せな時間をくださった分、2026年は恩返しの気持ちを込めて、心からたくさんの愛と感謝を届けられる年にしていきます！」と思いを記した。「今年もよろしくお願いします」と結んだ。

「ME:I」を巡っては、昨年12月22日にCOCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAの4人が今年いっぱいで所属事務所「LAPONE GIRLS」との専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了することが発表されていた。

同グループはオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」の合格者で結成された11人組。昨年4月にデビューし、第66回日本レコード大賞新人賞や大みそかのNHK紅白歌合戦にも出場した。しかし、さらなる飛躍を期した2年目の今年に入り、活動休止するメンバーが続出。11人全員がそろうステージは一度もなかった。

10月にメンバーのSHIZUKUが規定違反のため活動休止することを発表。昨年8月にはTSUZUMIが適応障害との診断のため長期的に活動を休止することを発表、その後今年8月に約1年ぶりに活動を再開した。今年3月にはCOCOROが体調不良のため当面の間活動を休止。7月にはRANが「精神的疲弊のため」休養に入っていた。