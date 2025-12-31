¹Åç¡¦ÃæÂ¼¾©À®¡¢8Ç¯ÌÜ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¡²òÀâ¿Ø¡Ö»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×
¡¡16Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹Ç¯ËöÂçÈ¿¾Ê²ñSP¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÊÒ²¬ÆÆ»Ë¤Èãø¼Ä¸¼£»á¤¬¹Åç¡¦ÃæÂ¼¾©À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÒ²¬»á¤ÏÃæÂ¼¾©À®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î»þ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢µÓÎÏ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥×¥íÌîµå¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢°ì·³¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤³¤ì¤«¤éÈà¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡ãø¼Ä»á¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÊý¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â°ì·³¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸¶°ø¤ÏÀÎ¤Ï¿·°æ´ÆÆÄ¤Î¸½Ìò¤Î»þ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥Ð¥Ã¥È¥Ø¥Ã¥É¤òÎ©¤Æ¤Æ¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¥Ã¥È¤ò¿²¤«¤»¤Æ¡¢Ê¡ÃÏ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤ò¸å¤í¤Ë¿²¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤È°ì½ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½Ð¤À¤·¤Îº¢¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿²¤«¤·¤À¤·¤ÆÁ°¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆëÀ÷¤ó¤À¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¾©À®¤Ï¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢104»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.282¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢33ÂÇÅÀ¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù