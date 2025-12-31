É¹Àî¤¤è¤·¡¡¿·Ê¹ÇÛÃ£¤ÈÂç¹©¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¹¤°¼¤á¤ë¡ÖÄ«Áá¤¤¤Î¥à¥ê¡×¡Ö½Å¤¿¤¤¤â¤Î¥à¥ê¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬¡¢£³£°ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡Ê£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÊ×Îò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡É¹Àî¤Ï¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ÖÉã¤Ë¤Ï°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¤ª·î¼Õ¤¬·î£²Ëü±ß¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤¦¤Á¤ÏÊ§¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é¡¢²¡¤·Æþ¤ì¤Ç¡Ê²Î¤ò¡ËÆÈ³Ø¤·¤¿¡×¤½¤¦¡£
¡¡È¿È¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¡ÖÃæ³Ø£±Ç¯¤Î»þ¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê²È¤ËÀ¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ã¤ÆÍê¤ó¤Ç¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤é¤Ö¤ÃÃ¡¤«¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ß¥³¥óÇã¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÇã¤¨¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤ì¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ª¶âºî¤ó¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¡£Ãæ³Ø¤Î»þ¡¢¿·Ê¹ÇÛÃ£¤â¤·¤¿¡£¤¹¤°¼¤á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡ÖÄ«Áá¤¤¤Î¥à¥ê¤À¤«¤é¡£¤À¤Ã¤Æ£µ»þ¡Ê¤Ë»Å»ö¡Ë¤Ç¤·¤¿¤â¤ó¡££±½µ´Ö¤Ç¼¤á¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¸å¡¢Âç¹©¤â¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥à¥ê¥à¥ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£½Å¤¿¤¤¤â¤Î»ý¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉ¹Àî¤Ï¡¢²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¾åµþ¡££±£¸ºÐ¤«¤é£²Ç¯´Ö¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²È¤«¤é£³Ê¬·÷Æâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö±ó¤¤¤È¤³¤í¤¬¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²È¤«¤é±ó¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡Ê¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬¡ËÂ³¤«¤Ê¤¤¡£¾®³Ø¹»¤â²È¤«¤é£³Ê¬¡£Ãæ³Ø¹»¤â£µÊ¬¤È¤«¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ³¤«¤Ê¤¤¡£±ó¤¤¤ÈÂ¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÎàÉ¬¿Ü¾ò·ïá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£