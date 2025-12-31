¥¯¥ÞÈï³²2025Ç¯¤Ï13¿Í»àµî¡¢9700Æ¬Ä¶¤ò¶î½ü¡Ö400¼Ò¤¬¥¯¥Þ½ÐË×¤ÇÄ¾ÀÜÅª±Æ¶Á¡×¡Ä¥Ò¥°¥Þ¤ÏÉÂ¸¶ÂÎ¤À¤é¤±¡ÖÇÀ¶È¡¦´Ñ¸÷ÃÏÂçÂÇ·â¡×·ÐºÑËÉ±Ò¤È¤·¤Æ¤Î¶îÃà
¡¡2025Ç¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¥¯¥Þ¤ÈÆ®¤Ã¤¿¡£´Ä¶¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È2025Ç¯¡¢¥¯¥ÞÈï³²¤Ë¤è¤ê13¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2023Ç¯¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Î¿ô¤À¡£°ìÊý¤ÇÁ´¹ñ¤Î¥¯¥Þ¤Î¶î½ü¿ô¤Ï4～10·îËö»þÅÀ¤Ç9765Æ¬¡ÊÂ®ÊóÃÍ)¤Ç¡¢Åý·×¤ò»Ï¤á¤¿2006Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ë¶È¤Î6.5¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¿ô¤Ë¤·¤Æ414¼Ò¤¬¡¢¥¯¥Þ½ÐË×¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£¥¯¥ÞvsÆüËÜ¿Í¤Ïº£¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£·ÐºÑ¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¿Í¶ô¤¤¥Ò¥°¥Þ¤Î»Ä¹ó»ö·ïÊí ¡Ù¡Ê¤ß¤ó¤«¤Ö¥Þ¥¬¥¸¥ó¿·½ñ¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëºî²È¤Î¾®ÁÒ·ò°ì»á¤¬²òÀâ¤¹¤ëーー¡£
¡¡Åß¤Îµ¤ÇÛ¤¬¿§Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËÌÆüËÜ¤Î»³´ÖÉô¤Ç¡¢´ñÌ¯¤ÊÀÅ¼ä¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎãÇ¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀãÍ·¤Ó¤ä¥¹¥ーµÒ¤Î´¿À¼¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅß»ÙÅÙ¤òµÞ¤°¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è²»¤ÇËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¾ì½ê¤À¡£¤·¤«¤·¡¢º£Åß¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶ÛÄ¥´¶¤À¤±¤À¡£Î©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Î²«¿§¤¤¥Æー¥×¡¢ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥×¾ì¡¢¤½¤·¤ÆÌµ¿Í¤Î¸ø±à¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤¢¤ë¤Ò¤È¤Ä¤ÎµðÂç¤ÊÀ¸¤Êª¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿·Ê¿§¤À¡£
¡¡2025Ç¯¤ÎÆüËÜÎóÅç¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÌºÒ¤Ç¤â±ÖÉÂ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÊª¸ì¤ÎÃæ¤Î½»¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÆ°Êª±à¤ÎÝ£¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëÂ¸ºß¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¯¥Þ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡12·î¤ËÆþ¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô»ú¤¬·ÐºÑ³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¿®ÍÑÄ´ºº²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤¬12·î11Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¥¯¥Þ½ÐË×¤È´ë¶È³èÆ°¤Ø¤Î±Æ¶Á¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤À¡£Ä´ºº¤Ï12·î1Æü¤«¤é8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢Á´¹ñ6309¼Ò¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥Çー¥¿¤Ï¡¢»öÂÖ¤¬¤â¤Ï¤ä°ì²áÀ¤ÎÁûÆ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¤Î6.5¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¿ô¤Ë¤·¤Æ414¼Ò¤¬¡¢¥¯¥Þ½ÐË×¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£ÃÏ°èÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤Ç¤Ï28.9¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢¼Â¤ËÌó3³ä¤Î´ë¶È¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï½ÉÇñ¶È¤Ø¤ÎÂÇ·â¤¬¿¼¹ï¤Ç¡¢39.1¥Ñー¥»¥ó¥È¤¬¡Ö±Æ¶Á¤¢¤ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¶Ã¤¯¤Ù¤¿ô»ú¤À¡£´Ñ¸÷µÒ¤¬¸º¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊªÎ®¤¬ÂÚ¤ê¡¢½¾¶È°÷¤¬½Ð¶Ð¤ò¶²¤ì¡¢¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯·×²è¤Ë¶¸¤¤¤¬À¸¤¸¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢Î©ÇÉ¤Ê¡Ö·ÐºÑ´íµ¡¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÇÀºîÊª¤ÎÈï³²¤Ï¸À¤¦¤ËµÚ¤Ð¤º¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î´ðÈ×¼«ÂÎ¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¥¯¥ÞÂÐºö¥°¥Ã¥º¤ò¼ê³Ý¤±¤ë°ìÉô¤Î´ë¶È¤Î³ô²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢ÈéÆù¤Ê¿ïÈ¼¸½¾Ý¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
日本経済は見得ない「コスト」で巨額の損失を被っている
¡¡Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¸«¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¡ÖÌîÀ¡×¤È¤¤¤¦·×¾å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µð³Û¤ÎÂ»¼º¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼¡¢²æ¡¹¤ÏÃÇ¸Ç¤¿¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤é¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÊóÆ»¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¡Ö½±·â¡×¤Î¶²ÉÝ¤Ð¤«¤ê¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢·ÐºÑËÉ±Ò¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«Íî¤È¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÀ¸Êª³ØÅª±øÀ÷¡×¤À¡£¥¯¥Þ¤ÏÃ±¤Ê¤ëàØÌÔ¤Ê½Ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ËÉÂ¸¶ÂÎ¤ò»ý¤Á¹þ¤à²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÇÞ²ð¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î³Ø½ÑÅª¤ÊÃÎ¸«¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¤¡£ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¤Î¸¦µæ¥Áー¥à¤¬È¯É½¤·¤¿ÏÀÊ¸¡Ê¢¨¡Ë¤ò»²¾È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£Ç¯µ¯¤¤¿ÌäÂê¤ÎËÜ¼Á¤È¡¢²æ¡¹¤¬¤È¤ë¤Ù¤²ò·èºö¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡ÖËÌ³¤Æ»¤Î¥Ò¥°¥Þ¸ÄÂÎ¿ô¤Ï²áµî30Ç¯´Ö¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÅÔ»Ô¶á¹Ù¤ËÀ¸Â©°è¤ò»ý¤Ä¡Ø¥¢ー¥Ð¥ó¡¦¥Ù¥¢¡ÊÅÔ»Ô·¿¥¯¥Þ¡Ë¡Ù¤¬½Ð¸½¤·¡¢¿Í´Ö¤È¤Î´Ö¤Ë¿¼¹ï¤ÊíÂíà¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Ò¥°¥Þ¤Ï¹Âç¤Ê¹ÔÆ°·÷¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºÙ¶Ý¤ä´óÀ¸Ãî¤Ê¤É¤ÎÉÂ¸¶ÂÎ¤ò±¿ÈÂ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥¯¥Þ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î´óÀ¸ÃîÉÂ¤ÎÊÝ¶ÝÆ°Êª¡Ê¥ê¥¶ー¥Ðー¡Ë¤äÇÞ²ð¼Ô¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
中には人獣共通感染症の潜在的要因となるもの
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤ÏÃÎ¾²È¾Åç¤Ç¼ý½¸¤µ¤ì¤¿334¸Ä¤ÎÊµÊØ¥µ¥ó¥×¥ë¤Î¤¦¤Á¡¢50.3%¤«¤é´óÀ¸ÃîÍñ¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿´óÀ¸Ãî¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¿Í½Ã¶¦ÄÌ´¶À÷¾É¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë²óÃî¡ÊBaylisascaris transfuga¡Ë¤äÆüËÜ³¤ÎöÆ¬¾òÃî¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÔ»Ô²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤ÈÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÀÜ¶á¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤Î´óÀ¸ÃîÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤Þ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÌîÀ¸Æ°Êª¤Ë¤ª¤±¤ë´óÀ¸Ãî¤Î¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸ø½°±ÒÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£¡×
¡Ê°úÍÑ¤ÏÏÀÊ¸¤ÎÆ³ÆþÉô¤ÈÍ×ÌóÉô¤ò´ð¤ËºÆ¹½À®¡£¸¶Ê¸¤Ç¤Ï¡¢´óÀ¸Ãî¸¡½ÐÎ¨50.3%¡¢B. transfuga¤ÎÀøºßÅªzoonoticÀ¡¢D. nihonkaiensis¤Î¿Í´¶À÷¥ê¥¹¥¯¡¢ÅÔ»Ô²½¤Î±Æ¶Á¤ò»ØÅ¦¡£¡Ë
この研究結果は、私たちの社会に科学的事実を突いつけている。
¡¡¿Í´Ö¼Ò²ñ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤¿Æ°Êª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´óÀ¸Ãî¤òÊÝÍ¤·¡¢¿Í´Ö¤Ë´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÌîÀ¸Æ°Êª¤À¡£ÏÀÊ¸¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢¥Ò¥°¥Þ¤ÎÊµÊØ¤«¤é¤Ï´óÀ¸Ãî¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¿Í½Ã¶¦ÄÌ´¶À÷¾É¤ÎÀøºßÅªÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
民間の経済活動に「クマ被害」という形で損失を押し付けている
¡¡¤«¤Ä¤Æ»³±ü¤Ë¤¤¤¿¤³¤ì¤é´óÀ¸Ãî¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¡¢º£¤ä¡Ö¥¢ー¥Ð¥ó¡¦¥Ù¥¢¡×¤È¤·¤Æ½»Âð³¹¤ä¸ø±à¡¢ÄÌ³ØÏ©¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÊªÍýÅª¤ÊÈï³²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡·ÐºÑ³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸úÎ¨À¤ÎÄÉµá¤ÏÀµµÁ¤À¡£ÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¡¢Íø±×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬´ë¶È¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¡£±ÒÀ¸´ÉÍý¤â¤½¤Î°ìÉô¤À¡£°û¿©Å¹¤Ë¥Í¥º¥ß¤¬½Ð¤ì¤Ð¶î½ü¤¹¤ë¡£¥´¥¥Ö¥ê¤¬½Ð¤ì¤Ð¾ÃÆÇ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¸«Æ¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤é¤¬ÉÂ¸¶ÂÎ¤òÇÞ²ð¤·¡¢¸ÜµÒ¤È½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤ò³²¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÇËÃ¾¤µ¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ½Å¿ôÉ´¥¥í¤Î¥¯¥Þ¤Ï¤É¤¦¤À¡£Èà¤é¤â¤Þ¤¿¡¢¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ËÀøºßÅª¤Ê±ÒÀ¸¥ê¥¹¥¯¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¹ÔÀ¯¤¬¡ÖÊÝ¸î¡×¤ä¡Ö¶¦À¸¡×¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢²Ê³ØÅª¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤À¡£¹ÔÀ¯¤ÎÉÔºî°Ù¤¬¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ê¡¢Ì±´Ö¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤Ë¡Ö¥¯¥ÞÈï³²¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÂ»¼º¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ðÏÀ¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î»ý¤ÄÀøºßÅª¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ÍÎ¸¤¹¤Ù¤ÅÀ¤À¤¬¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤È¸ø½°±ÒÀ¸¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²Ê³ØÅª»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¸úÎ¨Åª¤Ê²ò·èºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÅÙ³Ø½¬¤·¤¿¥¯¥Þ¤Ï¿ÍÎ¤¤ØÉÑÈË¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÀÜ¿¨µ¡²ñ¤ÎÁý²Ã¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¼£°Â¤È¸ø½°±ÒÀ¸¡¢¤½¤·¤Æ·ÐºÑ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌçµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¸ÄÂÎ´ÉÍý¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤¿¶î½ü¤¬Í¸ú¤ÊÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£
経済指標には表れない「安全」と「衛生」というインフラ
¡¡ÀìÌç²È¤¿¤Á¤Ï¡¢·ÐºÑ»ØÉ¸¤Ë¤ÏÉ½¤ì¤Ê¤¤¡Ö°ÂÁ´¡×¤È¡Ö±ÒÀ¸¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»Ï©¤ä¿åÆ»¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸Ì¿³èÆ°¤Îº¬´´¤ò»Ù¤¨¤ë»Å»ö¤À¡£¸¥¿È¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÅìËÌ¤ÎÊªÎ®¤Ï»ß¤Þ¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤Ï¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£Èà¤é¤Ï¡¢¹ÔÀ¯µ¡¹½¤òÊä´°¤·¡¢·ÐºÑ¤ò¼é¤ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ÎÏÀÍý¡¢¤Ä¤Þ¤êË¡Î§¤ä²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤Áê¼ê¤¬¡¢¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£»ö¼Â¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤È¤ë¤Ù¤Æ»¤Ï°ì¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£À¸³è·÷¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿ÌîÀ¸Æ°Êª¤Ï¡¢Â¨ºÂ¤ËÀìÌçÅª¤Ê´ÉÍýÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥ëー¥ë¤Î³ÎÎ©¤À¡£ÏÀÊ¸¤¬¼¨º¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÔ»Ô²½¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ÈÌîÀ¸Æ°Êª¤Îµ÷Î¥¤Ï½Ì¤Þ¤ë°ìÊý¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶³¦Àþ¤ò±Û¤¨¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢¿×Â®¤«¤Ä²Ê³ØÅª¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Å¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤òÂÕ¤ì¤Ð¡¢Èï³²¤Ï³ÈÂç¤·¡¢´¶À÷¾É¥ê¥¹¥¯¤âÁýÂç¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
「脅威」を管理しなければ、ビジネスがいかに脆弱であるか
¡¡º£¡¢´ë¶È³èÆ°¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑ¤¬¼«Á³¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿¡Ö¿¿¶õ¡×¤ÎÃæ¤Ç±Ä¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ºø³Ð¤¬Êø¤ì¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¹©¾ì¤â¡¢Å¹ÊÞ¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¼«Á³´Ä¶¤È¤¤¤¦ÅÚÂæ¤Î¾å¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÚÂæ¤ËÀøºßÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾åÉô¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë·ÐºÑ³èÆ°¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÆ»Íý¤À¡£Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¤Î¥Çー¥¿¤¬¼¨¤¹¡Ö½ÉÇñ¶È¤Î4³ä¤¬Èï³²¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ï¡¢¼«Á³´Ä¶¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤«¤é¡Ö¶¼°Ò¡×¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¤¤¤«¤ËÀÈ¼å¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£

