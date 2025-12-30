Ìó4³ä¤¬¡Ö¿©Àöµ¡¤è¤ê¼êÀö¤¤¤ÎÊý¤¬°Â¾å¤¬¤ê¡×¤È¸í²ò¡¢²È·×¤ÎÉéÃ´¤È¼êÈ©¤Î¹Ó¤ì¤Ë
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï12·î16Æü¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Þ¤¿¤ÏÀì¶È¼çÉØ¡¿¼çÉ×À¤ÂÓ¤ÇÆü¾ïÅª¤Ë²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë20¡Á86ºÐ¤ÎÃË½÷400Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï¡¢12·î2¡Á3Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¡¢Åß¾ìÆÃ¤Ë¡ÖÎÁ¶â¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡ÖÃÈË¼¡×¡Ê73.0¡ó¡Ë¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÆþÍá¡×¡Ê38.3¡ó¡Ë¤¬¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤¿¡£ËèÆü¹Ô¤¦²È»ö¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿©´ïÀö¤¤¡×¤òµó¤²¤ë²óÅú¤Ï5.3¡ó¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²ÈÄí¤Ë¤ª¤±¤ëÍÑÅÓÊÌ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÈË¼¡×¤è¤ê¤â¡ÖµëÅò¡×¤ÎÊý¤¬Âç¤¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åß¾ì¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤ò¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÅµ¤Âå¡×¡Ê62.5¡ó¡Ë¤¬Â¾¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤ÆºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¿åÆ»Âå¡×¤Ï3.8¡ó¡¢¡ÖÇ³ÎÁ¡¦¥¬¥¹Âå¡×¤Ï23.0¡ó¤È´Ø¿´¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åß¾ì¤Î¿©´ïÀö¤¤¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÉéÃ´¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿å¤ÎÎä¤¿¤µ¡×¡Ê34.0¡ó¡Ë¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡Åß¾ì¤Î¿©´ï¼êÀö¤¤¤Ç¡¢¤ªÅò¤ò»È¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖËè²ó»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡Ö»þ¡¹»È¤¦¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿³ä¹ç¤¬77.0¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡¤ªÅò¤Ç¿©´ï¤òÀö¤¦ºÝ¤Ë¡¢¥¬¥¹Âå¤È¿åÆ»Âå¤¬Æó½Å¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°Õ¼±¤¹¤ë¡×¤È¡Ö¾¯¤·°Õ¼±¤¹¤ë¡×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿³ä¹ç¤¬6³äÄ¶¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿©´ïÀö¤¤¤ÎºÝ¤Ë¡¢¼êÀö¤¤¤È¿©Àöµ¡¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤ÎÊý¤¬¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤òÀáÌó¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¼êÀö¤¤¡×¤ÎÊý¤¬¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬Ìó4³ä¤òÀê¤á¡¢¡Öµ¡³£¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÏÅÅµ¤Âå¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤ÄÁØ¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ°ìÄê¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿©´ïÀö¤¤¤ÎºÝ¤ÎÀáÌóÊýË¡¤Ç¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡Ö¿å¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë»ß¤á¤ë¡×¡Ê33.8¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¤ªÅò¤Ç¿©´ï¤Î¼êÀö¤¤¤Ï¥¬¥¹Âå¤È¿åÆ»Âå¤Î¡Ö¥À¥Ö¥ë²Ý¶â¡×¤Ë
