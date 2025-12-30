「見た目のかわいさに、つい手が伸びる」【ミスド】あったらラッキー♡「レアドーナツ」

冬のポン・デ・ショコラシリーズやポケモンのキャンペーン、福袋など話題の商品が続々と登場している【ミスタードーナツ】。実はメニューには載っていない「レアドーナツ」があるのをご存じですか？ 今回は、見つけられたらラッキーな「ファンシードーナツ」をご紹介します。

これこそファンシー「カラフルホワイトチョコレート」

限定品・定番品の材料を組み合わせて作られる「ファンシードーナツ」は、店舗ごとに種類や販売されるタイミングが異なる激レアドーナツ。@megumiko_maniaさんが見つけたのは、チョコドーナツ生地をホワイトチョコでコーティングして、さらにピンク・オレンジ・イエローのカラースプレーをトッピングした「カラフルホワイトチョコレート」です。「見た目のかわいさに、つい手が伸びる」とコメントしています。テイクアウト価格は\194（税込）。

きゅるきゅるおめめがかわいい！「クランチストロベリーファッション」

@megumiko_maniaさんが「見た目もかわいくて、ちょっとだけ気分が上がる」と紹介するのは、こちらの「クランチストロベリーファッション」。定番の「オールドファッション」をストロベリーチョコでコーティングして、きゅるんとかわいいおめめのチョコをトッピング。チョコの上に散りばめられたクランチの食感がアクセントになりそうです。オールドファッション好きは、見つけたら即GETがおすすめ。テイクアウト価格は\205（税込）です。

