この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「初対面の2人にインタビュー」と題した動画を公開。マッチングアプリ出会い、この日が初デートだという26歳の公務員の男性と28歳の化粧品メーカー勤務の女性が、赤裸々な恋愛観を語った。

インタビューは、二人の職業や月収、貯金額といったテーマから始まった。月収は二人とも「24～25万円」前後、貯金額は女性が「200万円」、男性が「250万円」と堅実な金銭事情を明かした。

しかし、話が進むにつれて意外な事実が明らかになる。二人はマッチングアプリを通じて出会い、この日が初対面。女性は「初めて会うので、頑張って可愛くなろうと思って」と、今日のメイクのポイントをはにかみながら語った。

インタビュアーがこの後の予定を尋ねると、男性は「このままホテル行こうかなと思って」と衝撃的な発言。これに対し、女性も臆することなく「私もそのつもりで来たので」と笑顔で返し、初デートで合意の上であることが明かされた。

二人が利用したのは「aune」というアプリで、その特徴は「性癖でマッチングする」ことだという。それぞれの性癖について、男性は「SとMです」と答え、女性は「ちょっと強引にするのが好きかな」と告白。お互いの嗜好が一致していることを示唆した。

初対面とは思えないほどオープンな二人のやりとりからは、現代の新しい出会いの形と、そこから生まれる率直なコミュニケーションの様子がうかがえる内容となっている。

関連記事

「年収2000万円です」25歳不動産営業ウーマン、彼氏の“倍以上”稼ぐ驚きの実態を赤裸々告白

「年収2000万円です」25歳不動産営業ウーマン、彼氏の“倍以上”稼ぐ驚きの実態を赤裸々告白

 20代パティシエールが語る仕事の現実「初任給は手取り17万でボーナスなし」それでも今の職場を選んだワケとは

20代パティシエールが語る仕事の現実「初任給は手取り17万でボーナスなし」それでも今の職場を選んだワケとは

 29歳TikToker僧侶、驚きの貯金額を告白「100万円前後です」お金を貯めない理由とは？

29歳TikToker僧侶、驚きの貯金額を告白「100万円前後です」お金を貯めない理由とは？
もっと見る

チャンネル情報

街角給与明細_icon

街角給与明細

YouTube チャンネル登録者数 8.22万人 639 本の動画
街中でお金事情を調査していくエンタメチャンネルです。
youtube.com/channel/UCCtJy-XjbvoBI0Fx2sVIglw YouTube