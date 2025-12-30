20代公務員と化粧品メーカー社員の“リアル”「性癖でマッチング」「初デートでホテルも」赤裸々に語った恋愛観
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「初対面の2人にインタビュー」と題した動画を公開。マッチングアプリで出会い、この日が初デートだという26歳の公務員の男性と28歳の化粧品メーカー勤務の女性が、赤裸々な恋愛観を語った。
インタビューは、二人の職業や月収、貯金額といったテーマから始まった。月収は二人とも「24～25万円」前後、貯金額は女性が「200万円」、男性が「250万円」と堅実な金銭事情を明かした。
しかし、話が進むにつれて意外な事実が明らかになる。二人はマッチングアプリを通じて出会い、この日が初対面。女性は「初めて会うので、頑張って可愛くなろうと思って」と、今日のメイクのポイントをはにかみながら語った。
インタビュアーがこの後の予定を尋ねると、男性は「このままホテル行こうかなと思って」と衝撃的な発言。これに対し、女性も臆することなく「私もそのつもりで来たので」と笑顔で返し、初デートで合意の上であることが明かされた。
二人が利用したのは「aune」というアプリで、その特徴は「性癖でマッチングする」ことだという。それぞれの性癖について、男性は「SとMです」と答え、女性は「ちょっと強引にするのが好きかな」と告白。お互いの嗜好が一致していることを示唆した。
初対面とは思えないほどオープンな二人のやりとりからは、現代の新しい出会いの形と、そこから生まれる率直なコミュニケーションの様子がうかがえる内容となっている。
