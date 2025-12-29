お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」内村光良（61）が29日放送のTBS系「ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら100万円」に出演。17年ぶりのチャレンジで見事100万円を獲得した。

内村は南原清隆とともにMCを務めたが、チャレンジャーとしても参戦。2008年にも挑戦し、ファイナルステージ止まりとなっており、17年ぶりのチャレンジとなった。

相方の南原清隆からなぜ出場しようとしたのかと聞かれると「前回のイロモネアで劇団ひとりを見てカッコいいと思ったんですよ。1人で何度も立っているじゃないですか。すげえって思って」と明かし、今回は「還暦なりのネタを作ってきました」と語った。

同番組は2005年から2009年にかけてレギュラー放送されていた人気番組で、その後も特番で放送されている。チャレンジャーは「一発ギャグ」「モノマネ」「ショートコント」「モノボケ」「サイレント」の5つの中から選択し、100人の観客の中から無作為に選ばれた5人の審査員を、1stチャレンジから4thチャレンジまでは3人、ファイナルチャレンジでは5人全員を笑わせることができたら100万円獲得となるもの。

順調に4thステージまでクリアし、ファイナルも「モノマネ」で難なくクリアすると「やった！しゃっ！」とガッツポーズ。「いや良かったです。お客さん、優しかったです！やりました！ありがとう」と言い、劇団ひとりにも「ひとり、ありがとう、感化された」と感謝していた。