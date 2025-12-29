寝室を追い出されてリビングで寝る妻…国立大卒エリート夫が私大卒の妻に年収を超されてブチ切れた末路

「税金や社会保険料の負担が増え、額面は変わらないのに、手取りの給料が減る人もいます。そのため、副業やアルバイトをする人もいるのですが、これが原因で心身の健康を損ねたり、ストレス発散などから浮気に発展することもあります。

また、これまでの調査で、妻の収入の方が多い夫婦で夫が浮気する事例もよく見てきました。そういう場合、夫が高学歴のことが多いんです」

こう語るのは、キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さん。彼女は、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。

山村さんの連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしていく。個人が特定されないように配慮をしながら、家族、そして個人の心のあり方が、多くの人のヒントとなる事例を紹介していく。

今回の依頼者は、システム関連会社に勤務する40歳の美佐子さん（仮名）。大手機械メーカーに勤務する43歳の夫とは結婚13年、10歳の息子がいる。夫は旧帝大の国立大学を卒業し、大企業に勤務するエリートだ。

しかし美佐子さんが夫の年収を超えたことで、夫がブチ切れ、関係はめちゃめちゃになっていた。さらに浮気の兆候もあることから、妻は調査をして浮気を真剣に考えたのだ。その結末は。

家事育児は妻だけど生活費は割り勘

調査依頼までの経緯を振り返ります。夫と美佐子さんは友人の紹介で出会い、無趣味であることに意気投合。夫は交際が始まると、当時派遣社員だった美佐子さんに、正社員になることを勧めます。そこで、美佐子さんは現在勤務する会社に入社、それと同時に入籍します。

夫は同時にペアローンでのマンション購入を強行し、生活費を1円単位まで割り勘する夫婦生活がスタートします。息子が生まれてもその費用は割り勘。保育園代や息子分のテーマパークの入場料まで割り勘にしているのに、家事と育児は美佐子さんが負担していました。

そんな生活にも慣れた結婚13年目、業績が絶好調な美佐子さんの会社は、従業員への還元を続け、気づけば夫の年収の1.5倍に。半年前に夫にそれがバレたことから、夫は美佐子さんにキツく当たるように。息子への中学受験の強要や、満点を逃すと「バカとは飯を食べたくない」と寝室兼書斎にこもる。副業を始め、外泊も増え、美佐子さんは浮気を確信。

話すうちに「私は離婚したい」と意思を固め、私たちに調査を依頼したのです。

探偵の直感として、夫が浮気をしているかどうかは五分五分だと感じていました。43歳という年齢は一般的に男性機能が衰え始め、世の中から「おじさん」というレッテルを貼られます。

夫は国立大学卒のエリートで、欲望を律することができ、用心深く、無趣味です。加えてお金に執着しており細かく管理している。こういう性格の人は、浮気をしません。「もしあるとしたら、性産業の女性か？」と思いました。しかし、夫は職業で人を判断し、差別するところがあるので、それも確信がもてません。

寝室から追い出されてリビングで寝ている

ただ、美佐子さんから夫の帰宅時間などを聞き出すと、何か違和感がありました。外泊は火曜日と金曜日に多いということ、クレジットカードの明細をプリントアウトしたものが一切自宅にないことなどは特にひっかかりました。美佐子さんは「夫は明細をプリントアウトしチェックするのを習慣にしており、いつも自分のデスクの上に置いてあったのに、それがないんです」と言っていました。そのほか、美佐子さんに詳しく話を聞くと、不思議な生活が浮かび上がってきました。

まず、ペアローンで払っているマンションなのに、美佐子さんはリビングで寝起きしている。2LDKなのですが、個室は子供部屋と夫の寝室兼書斎として使われています。「5年前に夜の生活を拒否したら、寝室を叩き出されてソファで寝ています」とのこと。また夫婦は、互いに収入も貯金額も把握していません。ただの同居人ともいえるのに、家事と育児は美佐子さんのみが負担。美佐子さんは「私、無料のシッター＆家政婦みたいですね」と自虐的に笑っていましたが、そのとおりだと思いました。

「たぶん、この日か」という火曜日を狙い、調査を開始しましたが、初日は空振りでした。朝、マンション前から追ったのですが、夫は18時に退勤後、オフィス街から渋谷に移動し雑居ビルへ。ここは夫の大学の後輩が経営しているAI関連のベンチャー企業です。夫はここで副業をしているのでしょう。23時に近くの銭湯に行き、このオフィスに宿泊して、翌日出勤していました。

夫が女性の尾行を？

水曜日は退勤後の夫を追います。19時に30代前半の愛嬌がある女性とオフィスから出てきた夫は、駅で女性と別れます。すると夫は女性に気づかれないように尾行を開始。45分かけて23区郊外にある女性宅まで追い、マンションのエントランスに入るところを見届けてから自宅に帰っていました。このマンションは外からどの部屋に電気がついたか分かりにくい構造をしています。夫は部屋を特定しようと頑張っていたようですが、諦めて帰っていました。

夫はおそらくこの女性に片思いをしているのでしょう。ストーカーのような振る舞いに夫の執着心の強さを感じ、背筋が寒くなりました。

木曜日は、女性と時間差でオフィスを出て、再び尾行。ただ、この日は女性が友達と合流し、映画館に入ってしまったので尾行を切り上げ、副業先のオフィスに戻り、23時ごろまで仕事し、代表らしき男性と話しながら駅まで歩き、帰宅。

「この日が勝負か？」という金曜日、退勤後の夫を追うと、新宿駅で、肉感的な30代後半の女性と合流。夫は明らかに人目を意識し、女性を遠ざけようとしていました。女性も察知し距離を置きながら激安居酒屋へ。

3000円で食べ物と飲み放題付きの激安居酒屋の半個室に入り、話している内容を聞くとお互いの親の介護や地元の話をしており、高校や大学の同級生と確信。飲み放題の2時間、しっかりと飲み切ると、ここでも割り勘で支払いをして、近くのラブホテルへ向かったのです。

「浮気してくれていてよかった」

先に女性が、3分後に夫がホテルに入ります。別々に部屋に入ったのかと思いきや、女性はフロントで待っていました。夫は一番安い部屋を押し、宿泊。おそらく割り勘にするのでしょう。

翌朝は別々に出てきて、それぞれの会社に出勤していました。女性は小型家電で知られるメーカーのオフィスに出勤。依頼者・美佐子さんに女性の特定が必要かどうか確認すると「ぜひ！」とのことで調べました。退勤後、女性は埼玉県内の一戸建てに帰宅。結婚しており夫と2人暮らしのようでした。

以上を報告すると「ホッとしました。よかった。夫が浮気してくれてよかった。あとこのストーカーみたいな行動。これ夫の通常営業です。私も出会った当初されました。夫は好みの女性を尾行するのが好きなんです」と軽く言っていました。

それなのに、割り勘ホテルはショックを受けていたようで、「こんなにケチくさい人と13年間も一緒にいたんだ」と苦笑い。美佐子さんは離婚の意思を固めており、別居用のマンションの内見も終わり弁護士とも相談済み。「絶対欲しいのはペアローンで買ったマンション。夫から1000万円+養育費、欲を言えば女から150万円です」と言いながら帰ってきました。

「俺は悪くない」

それから1週間後、「話を聞いてください」と連絡がありました。すると、予想以上に夫は離婚を拒否。弁護士に日記を見せて、5年前に美佐子さんが夫婦生活を拒否したことと、これまでの回数を言い、浮気を正当化。

「とにかく“俺は悪くない。悪いのは美佐子だ”の一点張りで、おかしなことになっているんです。慰謝料の話をしたら、“誘ってきたのは彼女だから、彼女が払うべきだ”と責任転嫁。つくづく、変な人と結婚してしまったと、我ながら驚いています。彼女とは半年前に同窓会で知り合ってから、関係を持っていたようです」

夫の生い立ちを聞くと、夫の両親はエリートで、なんでも一番じゃないと許さない。「人の価値は年収だ」と言い、夫は新卒で年収が高い外資系に入りましたが、体を壊して転職。そのことで父親からバカにされていることに劣等感があったようです。また、趣味がないのも、娯楽を「くだらない」と切り捨てる両親のもとで育っていたから。

「夫にとって、貯金残高と年収、そして世間体が大切。私に負けたことが悔しかったんでしょうね。たぶん、夫は愛着障害のようなものを抱えていると思います」

ただ、離婚は時間がかかりマンションと世間体に執着する夫との離婚は困難で、調停になりかけたときに、「自分の部下を尾行したこと、会社に報告してもいいの？」と言ったら、おとなしくなり、半年で離婚が成立。美佐子さんは「とにかく話し合って分かり合えないとわかったので、これでよしとします」と清々しい顔をしていました。久しぶりに会う美佐子さんは、別人のように健康的になっており「結婚している間、共依存のようになっていたし、うつ状態だったんです。甘いものがやめられないのも風呂キャンしていたのも、心の病気だったんですね」と語っていました。

心身ともに健康になった美佐子さんは、「あんな夫ですが、息子の父親だし、私を正社員にとアドバイスしてくれたので、感謝しないとですね」と笑っていました。離婚しても夫が会いたいと思ったら会えるようにもするそうです。

美佐子さんと息子さんはきっと笑って過ごせることでしょう。「成績」や「年収」だけで親から評価されてきた夫も、数字から離れていいのだと楽になれることも祈ります。

調査料金は50万円（経費別）です。

