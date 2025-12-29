50歳の誕生日に届いた「ねんきん定期便」。“見込額”が「15万円に満たない金額」でがっくり…。亡き父はもっともらっていたそうですが、“年収480万円”だとこの程度なのでしょうか？

老齢基礎年金＋老齢厚生年金の平均月額は「15万円以下」

厚生労働省が発表した「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢基礎年金と老齢厚生年金を合わせた平均月額は、1人あたり14万7360円です。

また日本年金機構のホームページには、厚生年金保険のモデル年金（夫婦2人分の基礎年金を含む標準的な年金額）は、令和7年度は月額あたり23万2784円と記載されています。標準的な2人世帯の満額の場合と比較すると、金額はやや低めの印象を受けるかもしれません。

なお、日本年金機構から定期的に届く「ねんきん定期便」では、将来受け取れる年金試算が可能となっています。



「年収480万円」の年金額の目安はやはり「約14万円程度」の可能性

公的年金である厚生年金の受給額は、現役時代の報酬水準に応じて変動するとされています。ここでは、一定の前提条件を置いたうえで、年収480万円の場合の年金額の目安を試算します。

老齢基礎年金については、令和7年度の満額である月額6万9308円を受け取れると仮定しましょう。

老齢厚生年金は「報酬比例部分」「経過的加算」「加給年金額」を合算して算出されますが、今回は報酬比例部分のみで計算する前提とします。また、平成15年4月以後に厚生年金へ加入し、報酬はボーナスを含めて40年間ほぼ一定だったケースを想定します。

22歳で大学を卒業後、そのまま新卒で就職し、学生納付特例期間についても追納済みとすると、50歳時点での加入月数はおおむね360ヶ月前後となる見込みです。

平均年収480万円（月収40万円）の場合、標準報酬月額は24等級の41万円に該当します。老齢厚生年金（報酬比例部分）は、「41万円×5.481／1000×360ヶ月」で計算でき、年額は約80万9000円、月額にするとおよそ6万7000円程度となります。これに老齢基礎年金の6万9308円を加えると、年金額の合計は月14万円前後になる計算です。

あくまで前提条件を置いた概算ではありますが、この水準は、平均的な年金額の範囲内と考えられるかもしれません。



「公的年金」だけでは不安な場合の老後への備え

公的年金の受給をめぐっては、世代間で受け取り方に差があると指摘されることもあります。また、物価や賃金、社会保険料など、生活環境は変化を続けています。こうした状況を踏まえると、公的年金だけで老後生活を設計することに、不安を感じる方がいても不思議ではありません。

まず自分自身でできる対策として、以下があるでしょう。



・繰下げ受給により、年金の受給額を増やす

・60歳以降も働き、厚生年金の加入期間を延長

・NISAなどの非課税投資の活用

・長期的な収支バランスを専門家へ相談

年代別に挙げるとすれば、子どもの教育資金等が落ち着きつつある50代が、これからの資金計画を見直す良い機会かもしれません。



まとめ

ねんきん定期便で確認できるのは、将来受給できる年金見込み額です。年収480万円の本ケースでは、40年働いた場合の年金額は約14万円程度となるようです。ゆとりある老後の生活のため、現役のうちにNISAなどの投資を活用しつつ、資金確保を進めるのも良いかもしれません。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー