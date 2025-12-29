12月7日夕方17時頃。底冷えがする師走の夜空の下、キャップを被ったマスク姿の男性が、閑静な住宅街を自転車で走り抜ける。あるマンションの居住者用の自転車置き場に駐車したこの男性は、鍵を使いマンション内へ入っていく。男性の帰りを待っていたのは、人気アイドル「＝LOVE」（イコラブ）のメンバー佐々木舞香（25）だった。実はこの2人、「とくべチュな関係」を築いていて……。

2017年、指原莉乃がプロデュースするアイドルグループとしてデビューした＝LOVE。デビューから9年目、今年はグループにとって特別な年になった。今年2月にリリースした楽曲「とくべチュ、して」が大ヒット。同曲は、TikTokでの総再生回数20億回、ストリーミング累計再生数は1億回を超えるメガヒットを記録している。



指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「＝LOVE」（公式サイトより）

「モデルプレスから“今年の顔”として選出されたイコラブ、今年のレコード大賞では『とくべチュ、して』が作詞賞を受賞。12月30日に放映される『輝く！ 日本レコード大賞』（TBS系）にも生出演する予定です。元々、他のアイドルと比べても圧倒的に女性人気が高く、半分以上が女性ファンだと言われています。ここ1年のヒットでまた多くの女性ファンを獲得しました」（レコード会社関係者）

そんなグループの絶対的センターを担うのが佐々木舞香だ。「とくべチュ、して」も含め、＝LOVEが直近でリリースした3曲すべてでセンターを務めている。さらに、彼女は俳優としても活躍。今年春に放送された「キャスター」（TBS系）では、報道フロアで働く学生アルバイト・戸山紗矢役で、演技の才能も見せつけた。

そんな佐々木が、冒頭のように「とくべチュな関係」を築いている相手とは？

