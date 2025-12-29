Ì¼¡Ê27¡Ë¤Ï¸µÆ±Î½¤ÎÃË¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¡Ö»ý¤Á¾å¤²¤¿Ì¼¤Ï¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤ÆÊú¤Ã¤³¤·¤¿»þ¤è¤ê¤â·Ú¤«¤Ã¤¿¡×¡Ú¶¯´¯»¦¿Í»ö·ï¡¡Éã¿Æ¤ÎÁÊ¤¨①¡Û
14Ç¯Á°¤Î9·î30Æü¡¢²¬»³¸©Æâ¤Çµ¯¤¤¿¶¯´¯»¦¿Í»ö·ï¤Ç¡¢Ì¼¤òË´¤¯¤·¤¿Éã¿Æ¡Ú²èÁü①¡Û¤¬¡¢²¬»³¸©·ÙËÜÉô¤Ç¼«¿È¤Î¿É¤¤µ²±¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û»¦³²¤µ¤ì¤¿²ÃÆ£¤ß¤µ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ27ºÐ¡Ë
¡ÚÂè2ÏÃ¡ÛÌ¼¡Ê27¡Ë¤Î°äÂÎ¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿Éã¡Ö¤³¤ì¤¬¿Í´Ö¤ÎÆùÂÎ¤«¡×
¡ÚÂè3ÏÃ¡Û¸µÆ±Î½¤ÎÃË¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤µ¤ì¤¿Ì¼ ÍâÇ¯¤Ë¤Ï·ëº§¤ÎÌóÂ«¤â¡Ö¤â¤¦¤³¤¤¤Ä¤ÏÀäÂÐµö¤µ¤Ê¤¤¡×
¡ÚÂè4ÏÃ¡Û¡Ö²Ã³²¼Ô¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¬Ê§¤¦ÀÇ¶â¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×Ì¼¤ÎÊèÁ°¤ÇÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤È¤Ï
¡Ê¢¨RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤¬¡¢º£Ç¯2025Ç¯1·î～12·î10Æü¤Þ¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿14,652ËÜ¤Îµ»ö¤Î¤¦¤Á¡¢2ÈÖÌÜ¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö¤òºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
°¦¤¹¤ëÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¶¯´¯»¦¿Í»ö·ï
2011Ç¯9·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å6»þÈ¾¤«¤é¸á¸å7»þÈ¾¤Î´Ö¡Ê¿äÄê¡Ë¤Ë¡¢²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦²ÃÆ£¤ß¤µ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ27¡Ë¤Ï¡¢¸µ²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤Î¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¡ÊÅö»þ29¡Ë¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤Ç½½¿ô²ó»É¤µ¤ì¡¢»¦³²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤Ï¡¢°äÂÎ¤òÂçºå¤Ø±¿¤Ó¡¢¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÀÚÃÇ¤·¤Æ¤´¤ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢Àî¤Ê¤É¤Ë°ä´þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤Ï¡¢2013Ç¯2·î¡¢²¬»³ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ç»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èï¹ðÂ¦¤ÎÊÛ¸î¿Í¤Î¹Í¤¨¤ÇÂ¨Æü¹µÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Íâ·î¤Ë¹µÁÊ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¤¿¤á¡¢»à·º¤¬³ÎÄê¤·¡¢2017Ç¯7·î¤Ë»à·º¤¬¼¹¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤À°¤¤Ì´¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤Ê¤¤¡×
»ö·ï¤«¤éº£Ç¯9·î¤Ç14Ç¯¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î14Ç¯¤¬¡¢Ä¹¤¯¤âÃ»¤¯¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÌ¼¤Ï¡Ø²ÃÆ£¤ß¤µ¡Ù¡Ú²èÁü②¡Û¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£Åö»þ27ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤ÏÅö»þ30ºÐ¡£¸µ²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸Éô½ð¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¸¡»¡¤Îµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ï¡¢¶¯Åð¡¢¶¯´¯»¦¿Í¡¢»àÂÎÂ»²õ¡¢»àÂÎ°ä´þ¡¢ÀàÅð¤Î6¤Ä¤Îºá¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¡Ú²èÁü③¡Û¤Ï¡Ê»ö·ï¤Î¡Ë¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£²¬»³¸©ËÌ¤Î¤É¤³¤«¤Î¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ÎÁ°¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ç¡¢»ä¤¬¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡×
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄ¹¤¤¤«Ã»¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¡Ø¤â¤¦14Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢¡Ø¤Þ¤À°¤¤Ì´¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤ÈÎ¾Êý¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤Ü1Æü¤âËº¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¡Ú²èÁü④¡Û¤Ï9·î30Æü¤Î¶âÍËÆü¤ÎÈÕ¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¸á¸å5»þ¤Ë»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¿¦¾ì¤Î¿Í¤¬°ì¿Í¡¢¤³¤ÎÆü¤ËÂà¿¦¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¤µ¤è¤Ê¤é¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤Ç¤¹¡×
¡ÖÌ¼¤Î´é¼Ì¿¿¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×
¡Ö´Æ»ë¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¡×¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Ì¼¤Î»Ñ
¡Ö¤³¤Î²èÁü¡Ú²èÁü⑤⑥¡Û¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë²ñ¼Ò¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²èÁü¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤È¼Ò³°¤Î´Æ»ë¥«¥á¥é¤Î²èÁü¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤³¤ì¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Æâ¤È³°¤Ç¤ÏÈó¾ï¤Ë±Ç¤ê¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¡Ú²èÁü⑤¡Û¸á¸å6»þ10Ê¬¤ËÂà½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥à¥«ー¥É¤òÂÇ¤Ã¤Æ³°¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë»Ñ¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬°ìÊâ³°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¤Ü¤ä¤±¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ú²èÁü⑥¡Û¡£¤³¤ì¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Èµ²±¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö9·î30Æü¶âÍËÆü¡¢ÉáÄÌ¤À¤È¤À¤¤¤¿¤¤¸á¸å8»þÁ°¸å¤ËÌ¼¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÌ¼¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¡¢¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¤¤Ä¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÉã¿Æ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Êì¿Æ¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Ì¼¤Î¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö°ìÊý¡¢Â©»Ò¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Â©»Ò¤Ë¤Ï°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÊÌ¼¤Ï¡Ë¤ä¤Ï¤ê°ÛÀ¤Ê¤ó¤ÇÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Â©»Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬°é¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥í¥»¥¹¤È½Å¤Í¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÂçÂÎ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤¬¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ì¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£Ì¼¤¬¡Ø¤É¤Ã¤«¹Ô¤¯¡Ù¤È¤«¡Ø¤É¤Ã¤«Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤È¡Ø¤É¤³¹Ô¤¯¡©¡Ù¡Ø²¿»þ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡©¡Ù¤È¤«(»ä¤¬)¤¹¤´¤¯¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¤½¤ì¤ÇÌ¼¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤âŽ¥Ž¥Ž¥¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¤¤¤Ä¤âµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢Ï¢Íí¤â¤Ê¤¤Ì¼¤Î°ÛÊÑ
9·î30Æü(¶â)¤Ï¡¢¥è¥¬¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤«¤éµ¢¤ë¤¿¤á¡¢¸á¸å10»þ²á¤®¤Ëµ¢Âð¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ß¤µ¤µ¤ó¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÙ¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ß¤µ¤µ¤ó¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸á¸å10»þ¤ò²á¤®¤Æ¤â¡¢¤ß¤µ¤µ¤ó¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡ÖºÊ¤¬¿´ÇÛ¤·¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢Î±¼éÈÖÅÅÏÃ¤Ë¤¹¤°ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¿á¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÖ»ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙ¤Ï¥áー¥ë¤òÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤âÊÖ»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¸áÁ°0»þ¤ò²á¤®¤Æ¤âµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤µ¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¿´¶¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¿´ÇÛ¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¡¢Âç¤ÎÂç¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡£Åö»þ¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¶âÍËÆü¤ÎÈÕ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èà»á¤È²ñ¤Ã¤Æ¡¢²á¤´¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢ÆÝµ¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡¢ÍâÄ«(10·î1Æü)¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà»á¤È°ì½ï¤ËÄ«¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£¤É¤¦¤»ÅÚÍËÆü¡¢ÆüÍËÆü¤ÏµÙ¤ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¿´ÇÛ¤â¤»¤º¡¢¡Ø¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤°¤é¤¤¤Ë¤·¤«»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¡Ö¤â¤¦¤ª¤½¤é¤¯Ì¼¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¤¡¢¸á¸å8»þ¤´¤í¤Ëµ¢Âð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤ß¤µ¤µ¤ó¤Ï¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖºÊ¤ÎÉ½¾ð¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ç¡¢´é¤¬¿¿¤ÃÀÄ¤È¤¤¤¦¤«¿¿¤ÃÇò¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤¯¤éÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤¯¤é¥áー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÊÖ»ö¤¬¤Ê¤¤¡¢¤ÈÈó¾ï¤Ë°ú¤¤Ä¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç»ä¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¤½¤Î»þ¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ß¤µ¤µ¤ó¤¬¼Ö¤ÇÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¡¢¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¶á¤¯¤ÎÀÖÈØ·Ù»¡½ð(Åö»þ¤ÎÀ¥¸Í·Ù»¡½ð)¤ËÉ×ÉØ¤Ç¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÀâÌÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦Ï¢Íí¤Ï¤Þ¤ÀÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤È¡£¤ªÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¼¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ë¤ÏGPSµ¡Ç½¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎGPS¤ÎÈ¯¿®¤òÄ´¤Ù¤ì¤Ðµï¾ì½ê¤¬Ê¬¤«¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï·ÈÂÓ²ñ¼Ò¤ËGPS¤ÎÈ¯¿®¤òÄ´¤Ù¤Æµï¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢·ÈÂÓ²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÊÖÅú¤Ï¡¢¡ÖÍ¼Êý¤Î5»þ¤Þ¤Ç¤ÏÅÅÇÈ¤ÎÈ¯¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¸á¸å5»þ°Ê¹ß¤ÏÅÅÇÈ¤ÎÈ¯¿®¤¬¤Ê¤¤¡£ÅÅÇÈ¤ÎÈ¯¿®¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÄÉÀ×¤Î»ÅÍÍ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¼«ÂÎ¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅÅ¸»¤¬¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤¢¡¢¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤ªÎé¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï²È¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢²¿¤â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·Ž¥Ž¥Ž¥¡×
ÄÌ¶Ð¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¼¤Î¼Ö¤Ï¤É¤³¤Ë¡© ¹ÔÊý¤òÃµ¤¹Éã¿Æ
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¡£¤ß¤µ¤µ¤ó¤¬¼Ö¤ÇÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢²ñ¼Ò¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÌ¼¤Î¼Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¸á¸å11»þ²á¤®¤Ë¡¢¤ß¤µ¤µ¤ó¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ÎÆ»¤òÄÌ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤À¤í¤¦¤È¡¢ÂçÂÎÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬¿ô¸®¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ì¼¤ÎÀ³Ê¤«¤é¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤¿¤à¤í¤¹¤ë¤È¤«¡¢¼Ö¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Ç°¤Î°Ù¤È»×¤Ã¤Æ°ì·ï°ì·ï¡¢´ó¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÁ³¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÃå¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢²ñ¼Ò¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë³Ø¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¹¤¤ÉßÃÏ¤Ë¡¢·Ö¸÷Åô¤¬4¤«½ê¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢2¤«½ê¤À¤±Åô¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼Ö¤¬1Âæ¤«2Âæ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼Ò¤ÏÅÚÍËÆü¡¢ÆüÍËÆü¤ÏµÙ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼Ò°÷¤ÎÊý¤Ï½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
µÙÆü¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤Ï¼Ö¤¬Ìµ¤¯¡¢º¤¤Ã¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¡£¤½¤³¤Ç¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢½¾¶È°÷¤Î¼ÖÄÌ¶Ð¤¬Â¿¤¯¡¢²ñ¼Ò¤ÎÃó¼Ö¾ì¤À¤±¤Ç¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¶á½ê¤ÎÅÚÃÏ»ý¤Á¤ÎÊý¤È¤«¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ò·Ð±Ä¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤Î¾ì½ê¤ò¼Ú¤ê¤Æ»ß¤á¤Æ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤ÆºÙ¤¤Æ»¤ò¤º¤Ã¤ÈÄÌ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢·ë¶É¼Ö¤Î¥é¥¤¥È¤ÏÆ»Ï©¤ò¾È¤é¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º¸±¦¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤â¤·¥é¥¤¥ÈÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÂçÊÑ¼ºÎé¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤½¤ì¤ÇÄü¤á¤ÆÍâÆü¤ÎÆüÍËÆü¤Ë¤â¤¦¤¤¤Ã¤Ú¤óÃµ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤Æµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¹ÔÊýÉÔÌÀ¤«¤é3ÆüÌÜ¡¡·Ù»¡¤«¤é¤Î°ìÊó¤Ë
10·î2Æü(Æü)¸áÁ°8»þ¤´¤í¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ë²¬»³À¾·Ù»¡½ð¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ø¤ª¾î¤µ¤ó¤Î¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¨¤Ã¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡£ÅöÁ³¡¢¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¤È¼Ö¼ï¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
Åö»þ¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤òÁû¤¬¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢´ØÅì¤Ç¼ã¤¤½÷À¤¬¡Ö¥¹¥Èー¥«ー¤Ë¤Ä¤¤Þ¤È¤ï¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È·Ù»¡¤Ë20²ó°Ê¾åÁêÃÌ¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢¤½¤Î½÷À¤Ï»¦³²¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö·ï¤Ç¤·¤¿¡£
»ö·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¡Ø·Ù»¡¤¬Æ°¤¤¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¥Ë¥åー¥¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡¢¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤«¤¬1Æü»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ì¼¤òËÜµ¤¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÃµ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Î¤«¡ª¡Ù¤È¡×
¡Ö¤·¤«¤âÀÖÈØ·Ù»¡½ð¤«¤é²¬»³À¾½ð¤ËÏ¢Íí¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ±¤¸Æü(10·î1Æü(ÅÚ))¤ÎÌë¤Ë¡¢»ä¤ÈÈ¿ÂÐÂ¦¤«¤é¤¤¤í¤¤¤íÃµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°Å¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤¦¤Á¤ËÄ´¤Ù¤¿¤é¡¢¼Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Ì¼¤Î¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¡¡¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥è¥¬¥»¥Ã¥È
·Ù»¡¤«¤é¡Ö¤¹¤°¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ß¤µ¤µ¤ó¤Î¼Ö¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿Ãó¼Ö¾ì¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë10¿Í¤°¤é¤¤¤Î·Ù»¡¤Î¿Í¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ØÈ¾Ê¬¤Ï¡¢´Õ¼±¤À¤Ê¡Ù¡¢¤ÈÁÇ¿Í¤Î»ä¤«¤é¸«¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼Ö¤ò³«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅöÁ³¡¢Í½È÷¥ー¤Ê¤É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ºÊ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤â¡ØÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶È¼Ô¤ò¸Æ¤ó¤Ç³«¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í»ØÌæ¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä´¤Ù¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ëÏÀ¤«¤é¤·¤Æ¡¢¤ª¾î¤µ¤ó¤Ï¶âÍËÆü(9·î30Æü)¤ÎÈÕ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¡¢²ñ¼Ò¤ò½Ð¤é¤ì¤¿¸å¡¢°ì¿Í¤Ç¤É¤Ã¤«¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤«¡¢Ã¯¤«¤È²ñ¤Ã¤Æ¤½¤Î¿Í¤Î¼Ö¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤É¤Ã¤«¤Ë½Ð¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö»ä¤â¼Ö¤ÎÃæ¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¡¢¥è¥¬¶µ¼¼¤Ë¹Ô¤¯¥Þ¥Ã¥È¤È¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤¬¤¤Á¤ó¤È¾ö¤ó¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¢¤Ã¡¢¤³¤ì¤Ï¿¨¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤â¤¦¾¯¤·¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢±ü¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ¾½ð¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇºÊ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ°ì½ï¤ËÀ¾½ð¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¡Ø¼Ö¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼Ö¤ÏÀ¾½ð¤ÇÍÂ¤«¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤Î¤³¤È¤ÇÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À2Æü¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤ï¤ì¤ï¤ìÉ×ÉØ¤Ï¡¢Èà»á¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤ÇÏ¢Íí¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¡£Èá¤·¤¤¤«¤Ê¡¢»ä¤ÏÈà»á¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ê¤É²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÊ¤Ï¤ª¤Ü¤í¤²¤Ë½»½ê¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¿´ÇÛ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£º¤¤Ã¤¿»Ò¤À¤Ê¤¡¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬¼¨¤¹ ¤ß¤µ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë±Ç¤ë¡ÈÆæ¤ÎÃË¡É
·Ù»¡¤È¤ÎÏÃ¤¬¤Û¤Ü½ª¤ï¤ê¤«¤±¤¿¤È¤¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï·Ù»¡¤«¤é1Ëç¤Î¼Ì¿¿¡Ú²èÁü⑫¡Û¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ø¤³¤Î½÷À¤Ï¡¢¤ª¾î¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤ÎÇØ³Ê¹¥¡¢Ãå¤Æ¤ë¤â¤Î¡¢»ý¤ÁÊª¤«¤é¸«¤Æ¡ØÌ¼¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÃËÀ¤ÏÈà»á¤Ç¤¹¤«?¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¡ØÈà»á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¡£Èà»á¤Ï¤â¤¦¾¯¤·ÇØ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Ï¤Û¤Ü¤·¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢Ã¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ø¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤·¤«½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î1Ëç¡Ú²èÁü⑫¡Û¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼þÊÕ¤Î²èÁü¡Ú²èÁü⑬¡Û¤Ï¡¢»ö·ï¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é²ñ¼Ò¤«¤éÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
²ÃÆ£¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ÎÃËÀ¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡×¤Èµ¿Ìä¤Ë»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Âð¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈà»á¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Â¾¤ÎÃËÀ¤È°ì½ï¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¤È¤«¡¢Êâ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÌ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜµ¤¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ëÃËÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èà»á¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Æ¤·¤¯¡¢¿Æ¤·¤¯¤«¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤«¡¢Ãæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¤Î»þ¤ÎÆ±µéÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö½õ¤±¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ë¤â²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¼«Ê¬¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¯ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤é²ÃÆ£¤µ¤ó¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤ÏÅö»þ¡¢¹â¾¾¤Ë»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢¥Þ¥ê¥ó¥é¥¤¥Êー¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Ìó57Ê¬´Ö¤º¤Ã¤ÈÌ¼¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡£¹Í¤¨¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¡¢ÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ØÌ¼¤Ï¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«?¡Ù¡Ø¤·¤Ã¤«¤ê¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«?¡Ù¡Ø¿²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«?¡Ù¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤Ð¤Ã¤«¤êÍ¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¹¤´¤¯¾ð¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö½õ¤±¤Æ¤ä¤í¤¦¤Ë¤â²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¤¹¤´¤¯¤à¤Ê¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö»Å»öÀè¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Å»ö¤Ê¤ó¤«¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø»Å»ö¤·¤Æ¤ë¾ì¹ç¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Áê¼êÀè¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»Å»ö¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ê»ö¾ð¤À¤±ÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢¤¹¤°µ¢¤ë¡£¤³¤ì¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¡×
¡Ö¼Â¤Ï¡¢(Ì¼¤Î¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿)Ãó¼Ö¾ì¤Ç¡¢10¿Í¤°¤é¤¤¤Î·Ù»¡¤Î¿Í¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î²¿¿Í¤«¤ÏÀ¾½ð¤ËÌá¤é¤º¤Ë²ñ¼Ò¤òË¬¤Í¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤È¤³¤í¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ÏÅÚÆü¤¬µÙ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢¼Ò°÷¤Ï½Ð¶Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ÊÃ±¤Ë¥¬ー¥É¥Þ¥ó¤Î¿Í¤Ë»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¡¢Ì¼¤ÎÄ¾Â°¤Î¾å»Ê¤ËÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¡¢¤¹¤°¾å»Ê¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤È¡×
¡Ö(Ì¼¤Î¾å»Ê¤Ï)¡Ø²ÃÆ£¤ß¤µ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»ä¤ÎÉô²¼¤Ç¤¹¡£»ä¤â¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç°ì½ï¤Ë»Å»ö¾ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é·ÈÂÓÅÅÏÃ¤òËº¤ì¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ì½ï¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÃµ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤È¤³¤í¤¬²¿¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ç¤ªÎé¤ò¸À¤Ã¤Æµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿ー¥ó¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢»ä¤Ï²¬»³¸©·Ù¤ËÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¤³¤Î²ñ¼Ò¤Î¾å»Ê¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ö¾å»Ê¤Î¿Í¤Ï¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤ÏITÀìÌç¤Î²ñ¼Ò¤À¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢·úÊª¤ÎÆâ³°¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ë¡£¤³¤Î±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¥Ò¥ó¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ù¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤òÁ´ÉôÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡Ö»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿½ð°÷¤Ï²¿¿Í¤«¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È²òÀÏ¤òÂ³¤±¤¿¤¦¤Á¤Î1Ëç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì°Ê³°¤ò»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁÜºº¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
ÂçÎÌ¤Î¥â¥Ã¥×¤È¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¡ÈÆæ¤ÎÃË¡É
²ñ¼Ò¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²ø¤·¤¤¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼Â¤Ï¤½¤ÎÃæ¤ËÎ¾È¾¿È¤ò¡¢·ì¤À¤é¤±¤Ê¤Î¤«¡¢Ç¨¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ç¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ØÂçÎÌ¤Î¥â¥Ã¥×¡Ù¤È¡ØÂçÎÌ¤Î¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Úー¥Ñー¡Ù¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¿ÅÙ¤â±ýÉü¤·¤Æ¤¿¡×
¡Ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ÎÃË¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤ó¤À?¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüÍËÆü¤ÎÌëÃÙ¤¯¤Ê¤Î¤Ç²ñ¼Ò¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ä´¤Ù¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£10·î3Æü(·î)¤ÎÄ«¡¢²ñ¼Ò¤ÇÌó240¿Í¤Î¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÌÄÌ¤·¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÃË¤Ï9·î20ÆüÉÕ¤±¤ÇÂà¿¦ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¡¢²¿¿Í¤«¤Î½ð°÷¤¬¡¢¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤Î¼Â²È¤Î½»½ê¤òÊ¹¤¤¤ÆÂçºå¤ËÈô¤ó¤À¤È¡£¤½¤·¤Æ²¿¿Í¤«¤Î½ð°÷¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë»Ä¤Ã¤ÆÁÜºº¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
»ö·ïÅöÆü(9·î30Æü(¶â))¡¢¤ß¤µ¤µ¤ó¤¬²ñ¼Ò¤ò½Ð¤¿»þ¤Ë¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤È²ñ¤¤¡¢2¿Í¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÁÒ¸Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²ÃÆ£Íµ»Ê¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ì¡Ú²èÁü⑯¡Û¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç¡¢¼Â¤Ï¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤¬¼¤á¤ëÁ°¤Þ¤Ç¡¢¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤¬´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤Ï¡Ø¼¤á¤ë¡Ù¤È·è¤á¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤³¤³¤Î¸°¤ò¥³¥Ôー¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤Î»þ¤Î²ñÏÃ¤Ï¡¢¸¡»¡¤È·Ù»¡¤ÎÄ´½ñ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Ì¼¤Ï¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤È²ñ¤Ã¤Æ¡¢
¡Ê²ÃÆ£¤ß¤µ¤µ¤ó¡Ë
¡Ø¤¢¤ì¡¢²ñ¼Ò¼¤á¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î?¡Ù
¡Ê¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¡Ë
¡Ø¤¤¤ä¡¢Âà¿¦ÆÏ¤Ï½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤ÆÊÖ¤µ¤ì¤¿¡Ù
¡Ø¤É¤³¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù
¤È¿Ò¤Í¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·¸µ»à·º¼ü¤ÎÃË¤Ï¡¢ÁÒ¸Ë¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ê¡¢¸°¤ò¤«¤±¡¢¤ß¤µ¤µ¤ó¤¬µ¤Àä¤¹¤ë¤°¤é¤¤²¥¤êÅÝ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë»ÄÇ¦¤ÊÈÈ¹Ô¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂè2ÏÃ¡ÛÌ¼¡Ê27¡Ë¤Î°äÂÎ¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿Éã¡Ö¤³¤ì¤¬¿Í´Ö¤ÎÆùÂÎ¤«¡×
¡ÚÂè3ÏÃ¡Û¸µÆ±Î½¤ÎÃË¤Ë¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤µ¤ì¤¿Ì¼ ÍâÇ¯¤Ë¤Ï·ëº§¤ÎÌóÂ«¤â¡Ö¤â¤¦¤³¤¤¤Ä¤ÏÀäÂÐµö¤µ¤Ê¤¤¡×
¡ÚÂè4ÏÃ¡Û¡Ö²Ã³²¼Ô¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¬Ê§¤¦ÀÇ¶â¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×Ì¼¤ÎÊèÁ°¤ÇÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤È¤Ï
¤ËÂ³¤¯