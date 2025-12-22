世界最大のスマートフォン市場、かつ最大の5G加入者数を誇る中国で毎月発売された5Gスマートフォンを香港在住の携帯電話研究家、山根康宏が紹介する。

2025年11月に発表・発売された5Gスマートフォンは14機種。内訳はファーウェイが7機種、OPPOが2機種、HONORが2機種、vivoが2機種、その他が1機種。なお、10月末発売の2モデルを含む。

ファーウェイが1年ぶりにフラッグシップモデル「Mate」シリーズを一新、さらに薄型Airモデルも投入するなど7機種を一気に発表。OPPOとHONORはミドルハイレンジの中核モデルを半年ぶりに入れ替えた。また久しぶりにWikoブランドの5Gスマートフォンも登場した。

Wikoブランドスマホが3年ぶり復活、「X70」発表

中国では2022年12月にWikoブランドのスマートフォン「Wiko 5G」が発売されたが、その後はファーウェイのサブブランド製品が何モデルか販売されてきた。「X70」はWikoブランドとして約3年ぶりに登場するモデルだ。デザインはファーウェイ製品をどことなくイメージさせる。OSも引き続きHarmonyOS Connectを搭載し、ファーウェイ製品との連携も可能だ。

ゲーミング用途を強化したvivoのハイエンドモデル「iQOO Neo11」

Wiko X70 発表日 2025年10月31日 価格 1599元（約3万6000円）から チップセット Qualcomm Snapdragon 778G ディスプレイ 6.7インチ 2412 x 1080ピクセル、120Hz リアカメラ画素数 5000万広角 インカメラ画素数 3200万（パンチホール） RAM/ROM構成 8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB バッテリー 6100mAh、40W充電 5G NR対応バンド 非公開 大きさ 161.39 x 74.81 x 7.59mm 重さ 182g

高解像度・高リフレッシュレートディスプレイを搭載しゲーム向けモデルとして価格性能バランスの良いモデルとして登場したvivoの「iQOO Neo11」はバイパス充電も可能な7500mAhの大容量バッテリーを搭載。8000平方mmのべイパーチャンバー内蔵で放熱効果も高めた。スマートフォン画面をPCや大型TVにミラーリングする機能も搭載し大画面でのゲームプレイを可能にした。

ファーウェイの薄型スマホは大画面化で差別化、「Mate 70 Air」登場

vivo iQOO Neo11 発表日 2025年10月31日 価格 2699元（約6万円）から チップセット Qualcomm Snapdragon 8 Elite ディスプレイ 6.82インチ 3168 x 1440ピクセル、144Hz リアカメラ画素数 5000万広角＋800万超広角 インカメラ画素数 1600万（パンチホール） RAM/ROM構成 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB バッテリー 7500mAh、100W充電 5G NR対応バンド n1 / n3 / n5 / n7 / n8 / n18 / n26 / n28A / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 大きさ 163.37 x 76.71 x 8.05mm、8.13mm（青） 重さ 210g（黒）、215g（白、橙）、216g（青）

アップルの「iPhone Air」に代表される超薄型モデルが2025年はトレンドとなったが、ファーウェイの「Mate 70 Air」は厚さこそ6.6mmとそれほど薄くはない。一方で7インチの大型ディスプレイを搭載することで「大画面薄型モデル」という新しいカテゴリの製品として登場した。バッテリーは6500mAhと余裕の容量で日々の利用にも安心感を与える。カメラ性能も悪くなく、他社のAirとは一線を画する製品だ。

ミドルレンジ機も2億画素カメラを搭載、vivo「Y500 Pro」

HUAWEI Mate 70 Air 発表日 2025年11月6日 価格 4199元（約9万3000円）から チップセット HiSilicon Kirin 9020B ディスプレイ 7.0インチ 2760 x 1320ピクセル、120Hz、4000nits リアカメラ画素数 5000万広角＋800万超広角＋1200万3倍望遠 インカメラ画素数 1070万（パンチホール） RAM/ROM構成 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB、16GB+512GB バッテリー 6500mAh、66W充電 5G NR対応バンド 非公開 大きさ 165.0 x 81.5 x 6.6mm 重さ 208g

vivoのミドルレンジラインの上位モデル「Y500 Pro」はシングルカメラながら2億画素のセンサーを搭載し、広角ながらもクロップで数倍程度の望遠も十分な画質で撮影が可能なモデルだ。バッテリーは次世代の半固体タイプを採用している。

女性を意識したミドルハイレンジ小型モデル、OPPO「Reno15」

vivo Y500 Pro 発表日 2025年11月10日 価格 1799元（約4万円）から チップセット MediaTek Dimensity 7400 ディスプレイ 6.67インチ 2800 x 1260ピクセル、120Hz リアカメラ画素数 2億広角＋200万深度測定 インカメラ画素数 3200万（パンチホール） RAM/ROM構成 8GB+128GB、8GB+256GB、12GB+256GB、12GB+512GB バッテリー 7000mAh、90W充電 5G NR対応バンド n1 / n3 / n5 / n8 / n28A / n38 / n40 / n41 / n48 / n77 / n78 大きさ 160.23 x 74.51 x 7.81mm 重さ 198.6g

ミドルハイレンジのOPPO中核モデルとなる「Reno15」シリーズは、女性をターゲットにしたボディーデザインで登場。カメラバンプ部分には上位モデル「Reno15 Pro」と共に筆記体でRenoの文字を入れている。またReno15は小型、Reno15 Proは大型（標準サイズ）と本体の大きさを変えたものの、基本スペックを合わせている。

2億画素カメラの女性向けモデル、OPPO「Reno15 Pro」

OPPO Reno15 発表日 2025年11月17日 価格 2999元（約6万7000円）から チップセット MediaTek Dimensity 8450 ディスプレイ 6.32インチ 2640 x 1216ピクセル、120Hz、3600nits リアカメラ画素数 2億広角＋5000万超広角＋5000万3.5倍望遠 インカメラ画素数 5000万（パンチホール） RAM/ROM構成 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+256GB、16GB+512GB、16GB+1TB バッテリー 6200mAh、80W充電 5G NR対応バンド n1 / n3 / n5 / n8 / n18 / n26 / n28A / n34 / n38 / n39 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 大きさ 151.21 x 72.42 x 7.996mm、8.13mm（青） 重さ 187g、188g（青）

OPPO「Reno15」の本体サイズを大型化したモデルであり、スペックはほぼ同一。Renoシリーズもついに広角カメラに2億画素を搭載した。なお5G NRの対応バンドを増やすなど、より広い国で販売することを視野に入れているようだ。

低価格な衛星通信対応モデル、ファーウェイ「Enjoy 70X Premium Edition」

OPPO Reno15 Pro 発表日 2025年11月17日 価格 3699元（約8万2000円）から チップセット MediaTek Dimensity 8450 ディスプレイ 6.78インチ 2772 x 1272ピクセル、120Hz、3600nits リアカメラ画素数 2億広角＋5000万超広角＋5000万3.5倍望遠 インカメラ画素数 5000万（パンチホール） RAM/ROM構成 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB バッテリー 6500mAh、80W充電 5G NR対応バンド n1 / n2 / n3 / n5 / n8 / n18 / n26 / n28A / n34 / n38 / n39 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n79 大きさ 161.26 x 76.46 x 7.65mm、7.75mm（白） 重さ 205g

Kirin 8000シリーズ搭載で価格を抑えた5Gモデルがファーウェイの「Enjoy 70X Premium Edition（暢享 70X 尊享版）」。カメラ性能を抑えながらも北斗衛星通信に対応し山間部などで緊急メッセージ送信が可能。ディスプレイは最近ではめずらしい角を落としたエッジデザインで持ちやすさも考慮している。

8000mAhバッテリー搭載のミドルハイレンジモデル、「HONOR 500」

HUAWEI Enjoy 70X Premium Edition 発表日 2025年11月21日 価格 1999元（約4万5000円）から チップセット HiSilicon Kirin 8000 ディスプレイ 6.78インチ 2700 x 1224ピクセル、120Hz リアカメラ画素数 5000万広角＋200万マクロ インカメラ画素数 800万（パンチホール） RAM/ROM構成 不明+256GB、不明+512GB バッテリー 6100mAh、40W充電 5G NR対応バンド 非公開 大きさ 164.0 x 74.88 x 7.98mm 重さ 189g

円を横に並べたカメラバンプデザインを特徴とするHONORの「HONOR 500」は8000mAhバッテリーを搭載。同社のミドルハイレンジではこの容量ももはや標準化している。ライバルとなるOPPOの「Reno15」シリーズ同様に広角カメラは2億画素を搭載。ディスプレイ最大輝度は6000nitsとし屋外で使いやすい仕上げとしている。

バランスの取れたハイエンド、「HONOR 500 Pro」

HONOR 500 発表日 2025年11月24日 価格 2699元（約6万円）から チップセット Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 ディスプレイ 6.55インチ 2736 x 1264ピクセル、120Hz、6000nits リアカメラ画素数 2億広角＋1200万超広角 インカメラ画素数 5000万（パンチホール） RAM/ROM構成 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB バッテリー 8000mAh、80W充電 5G NR対応バンド 非公開 大きさ 155.8 x 74.2 x 7.75mm 重さ 198g

「HONOR 500」の上位モデルとなる「HONOR 500 Pro」は一世代前のハイエンドチップセットを搭載し、2億画素を含むトリプルカメラや8000mAhバッテリーを内蔵。性能だけではなくデザイン性を高めた本体デザインとしている。

ファーウェイの秋冬フラッグシップモデル、「Mate 80」

HONOR 500 Pro 発表日 2025年11月24日 価格 5699元（約8万円）から チップセット Qualcomm Snapdragon 8 Elite ディスプレイ 6.55インチ 2736 x 1264ピクセル、120Hz、6000nits リアカメラ画素数 2億広角＋1200万超広角＋5000万3倍望遠 インカメラ画素数 5000万（パンチホール） RAM/ROM構成 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB バッテリー 8000mAh、80W充電（有線）、50W充電（無線） 5G NR対応バンド 非公開 大きさ 155.8 x 74.2 x 7.75mm 重さ 201g

ファーウェイのフラッグシップライン「Mate」シリーズがフルモデルチェンジして4機種が登場。「Mate 80」はベーシックモデルでチップセットは前世代のものを搭載、カメラ性能も広角・超広角のみを高画質とするなど価格を抑えた。ボディーデザインはMate 80シリーズ共通の「インフィニティリングデザイン」で、カメラバンプと同じ円形模様を並べている。

最新チップセット搭載の標準モデル、ファーウェイ「Mate 80 Pro」

HUAWEI Mate 80 発表日 2025年11月25日 価格 4699元（約10万5000円）から チップセット HiSilicon Kirin 9020 ディスプレイ 6.75インチ 2832 x 1280ピクセル、120Hz リアカメラ画素数 5000万広角＋4000万超広角＋1200万5.5倍望遠 インカメラ画素数 1300万＋TOF（パンチホール） RAM/ROM構成 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB バッテリー 5750mAh、66W充電（有線）、50W充電（無線） 5G NR対応バンド 非公開 大きさ 161.85 x 76.0 x 7.95mm 重さ 217g

ファーウェイ「Mate 80」の性能を高めたモデルが「Mate 80 Pro」だ。チップセットは最新のKirin 9030を搭載。カメラ性能も高めている。本体サイズは同等でバッテリーも同じだが、急速充電は高速化した。AI機能も前モデルより強化されている。なおサードパーティーのTILTAから3.3倍のテレコンバーターレンズも登場。Made for Huaweiの純正品扱いで、「Mate 80 Pro Max」「Mate 80 RS Ultimate Design」用も提供される。

デュアルペリスコープカメラ搭載、ファーウェイ「Mate 80 Pro Max」

HUAWEI Mate 80 Pro 発表日 2025年11月25日 価格 5999元（約13万4000円）から チップセット HiSilicon Kirin 9030 ディスプレイ 6.75インチ 2832 x 1280ピクセル、120Hz リアカメラ画素数 5000万広角＋4000万超広角＋4800万4倍望遠 インカメラ画素数 1300万＋TOF（パンチホール） RAM/ROM構成 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB バッテリー 5750mAh、100W充電（有線）、80W充電（無線） 5G NR対応バンド 非公開 大きさ 161.85 x 76.0 x 7.95mm 重さ 219g

ファーウェイ「Mate 80」シリーズの中で最上位のスペックを誇る「Mate 80 Pro Max」は、従来は「Pro+」と命名されていた製品名をアップルに倣ったモノとした。望遠カメラはペリスコープ式を2つ搭載し中距離のみならず長距離撮影にも優れている。メモリ構成も高め、バッテリー容量も増量した。

20GBメモリ搭載の高級モデル、ファーウェイ「Mate 80 RS Ultimate Design」

HUAWEI Mate 80 Pro Max 発表日 2025年11月25日 価格 7999元（約17万8000円）から チップセット HiSilicon Kirin 9030 ディスプレイ 6.9インチ 2848 x 1320ピクセル、120Hz リアカメラ画素数 5000万広角＋4000万超広角＋5000万4倍望遠＋5000万6.2倍望遠 インカメラ画素数 1300万＋TOF（パンチホール） RAM/ROM構成 16GB+512GB、16GB+1TB バッテリー 6000mAh、100W充電（有線）、80W充電（無線） 5G NR対応バンド 非公開 大きさ 164.4 x 79.0 x 8.25mm 重さ 239g

スポーティーかつ高級感あふれるボディーのファーウェイ「Mate 80 RS Ultimate Design」は性能も高めた高価格なラグジュアリーモデルという位置づけの製品だ。メモリは20GBを搭載。旧ポルシェデザインとのコラボ時代デザインを引き継いだ流線型デザインは独特の印象を与える。なお外観イメージは異なるが大きさは「Mate 80 Pro Max」と同等だ。

望遠レンズも装着可能な折りたたみ、ファーウェイ「Mate X7」

HUAWEI Mate 80 RS Ultimate Design 発表日 2025年11月25日 価格 1万1999元（約26万7000円）から チップセット HiSilicon Kirin 9030 ディスプレイ 6.9インチ 2848 x 1320ピクセル、120Hz リアカメラ画素数 5000万広角＋4000万超広角＋5000万4倍望遠＋5000万6.2倍望遠 インカメラ画素数 1300万＋TOF（パンチホール） RAM/ROM構成 20GB+512GB、20GB+1TB バッテリー 6000mAh、100W充電（有線）、80W充電（無線） 5G NR対応バンド 非公開 大きさ 164.4 x 79.0 x 8.25mm 重さ 249g

2024年12月に発表された折りたたみモデル「Mate X6」の後継機が「Mate X7」だ。ディスプレイサイズはイン、アウト共にわずかに大型化、バッテリーも増量、そして「Mate 80 Pro」シリーズと同じ最新チップセットを搭載する。望遠カメラの画素数を高め、TILTA製の3.3倍テレコンバーターレンズの装着も可能である。

HUAWEI Mate X7 発表日 2025年11月25日 価格 1万2999元（約28万9000円）から チップセット HiSilicon Kirin 9030 ディスプレイ （イン）8.0インチ2416ｘ2210ピクセル、120Hz （アウト）6.49インチ2440ｘ1080ピクセル、120Hz リアカメラ画素数 5000万広角+4000万超広角+5000万3.5倍望遠 インカメラ画素数 （アウト）800万（パンチホール）、（イン）800万（パンチホール） RAM/ROM構成 12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB、20GB+1TB バッテリー 5600mAh、66W充電（有線）、50W（無線） 5G NR対応バンド 非公開 大きさ 156.8 x 144.2 x 4.5mm、156.8 x 73.8 x 9.5mm 重さ 235g