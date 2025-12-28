【保存版レシピ】しっとり柔らか『極うま煮豚（チャーシュー）』。作っておけるおせち

お正月の食卓に、何かひとつ〈とっておき〉を用意したい。

じっくり煮て仕上げる『極うま煮豚』は、しっとりやわらかな口当たりと、肉のうまみが溶け込んだ煮汁が魅力。前もって作っておけるから、当日は切って盛るだけで立派なごちそうが完成します。余裕を生む、年始の頼れる主役です。

『極うま煮豚』のレシピ

材料（作りやすい分量）

豚肩ロースかたまり肉……2本（約500g×2）

にんにく……4かけ

ねぎ……10cm×2

パクチー……1株（約10g）×2

サラダ油……大さじ1/2

〈A〉

水……2カップ

酒……1/2カップ

砂糖……大さじ2

しょうゆ……大さじ5

はちみつ……大さじ1

作り方

（1）豚肉を焼く

フライパンにサラダ油を中火で熱し、豚肉をころがしながら全体にこんがり色づくまで5〜6分焼く。にんにくは縦半分に切る。

（2）豚肉を煮る

口径約22cmの鍋に〈A〉を入れて混ぜ、豚肉、にんにくを入れる。強火にかけ、煮立ったらふたをして弱火にし、30分煮る。

（3）豚肉の上下を返してさらに煮る

ふたをはずし、オーブン用シートで落としぶた※をする。弱めの中火にし、煮汁が1/2量になるまで肉の上下を途中1〜2回返して30分ほど煮る。ねぎは長さを半分に切ってせん切りにし、水にさっとさらして水けをきる。パクチーは長さ2cmに切る。

※オーブン用シートを鍋の口径よりもひとまわり小さめの円形に切り、ところどころに直径2cmくらいの穴をあけたもの。

（4）煮汁を煮つめる

バットなどに肉を取り出す。鍋を再び中火にかけ、煮汁にかるいとろみがつくまで5〜6分煮つめる。豚肉を薄切りにし、器に盛る。ねぎとパクチーをざっと混ぜてのせ、肉に煮汁をかける。

保存の目安

煮豚は切る前にラップでぴっちりと包み、煮汁は密閉できる容器に入れ、ともに冷蔵庫で約4日間。

煮る時間が長いので、2本まとめて作るのがおすすめ。切る前なら冷蔵で約4日保存できるので、手みやげにしても喜ばれること間違いなしです。

しっとり柔らかく、うまみたっぷりの煮豚は、新年の食卓に華を添える一品。ぜひゆったり味わってみてください。

市瀬 悦子イチセ エツコ 教えてくれたのは… 料理家 食品メーカーの営業職、料理研究家のアシスタントを経て独立。「おいしくて、作りやすい家庭料理」をテーマに、雑誌、書籍、TV、企業へのレシピ提案などを行っている。ボリュームのある肉料理からおもてなし向けの華やかなメニューまで、幅広いジャンルをまねしやすい、作りやすい、失敗しないレシピで紹介している。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2026年1月2日号より）