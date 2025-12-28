「うるさいよほんとに！」人気女性YouTuber、ネット上の一部コメントに苦言。「ええ加減にして貰える？」
人気YouTuberのまあたそさんは12月27日、自身のX（旧Twitter）のサブアカウントを更新。寄せられた一部のコメントに言及し、反響を呼んでいます。
【ポスト】まあたそ、一部コメントに苦言
さらに「自分らがうちのこと傷付けたくせにそれをバネに可愛くなろうと努力したら『前の方が良かった』だ？ええ加減にして貰える？うるさいよほんとに！」と、感情をあらわにしました。
「岡山が生んだ奇跡の不細工」と自嘲気味なキャッチコピーで活動するまあたそさんの、この投稿に「まあたそはお世話なしで可愛い！可愛くないって言う人がわからない！」「自ら不細工名乗ってんのにまだ追い討ちで言うの、ちょっとひどいよね」「まどちいつもこういうこと言わないようにしてる感じあったけど、限界きてるんだよねたぶん」「わかる…自分が一番わかってることに口出しされるのって本当しんどいよね」「まあちゃんはかわいい！だいすき！！」など、応援の声が多く寄せられています。
自由奔放なキャラクターで愛されるまあたそさんは、1児のシングルマザーでありながらYouTubeを中心に活動。メイク動画や密着Vlogなど、親近感のある様子を披露しているので、気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:宍戸 奏太)
