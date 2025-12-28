Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Î"¥Þ¥Þ¥¿¥ì"¥Ç¥Ó¥å¡¼³ÎÄê¤Ç´í¤Ö¤Þ¤ì¤ëÄÔ´õÈþ¡Ö½÷²¦¡×¤ÎºÂ
¡¡¡È¤Ë¤³¤ë¤ó¡É¤³¤ÈÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡Ê27¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç12·î11Æü¡¢É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î°ðÍÕÍ§¡Ê32¡Ë¤ÈÏ¢Ì¾Ä¾É®½ðÌ¾¤Ë¤è¤ëÅê¹Æ¤Ç¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±¤ÈÍèÇ¯½Õ¤´¤í¤Î½Ð»ºÍ½Äê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¹¥´¶ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤«¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ì¥³¥á¥ó¥È¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÆ£ÅÄ¤ÎÇ¥¿±È¯É½¤Ï¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¡È¥Þ¥Þ¥¿¥ì¡õ¥Þ¥Þ¥É¥ë¡É¶È³¦¤òÁû¤¬¤·¤¯¤µ¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ì¶È³¦¤Ï¡¢8·î8Æü¤ËÂè5»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿ÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤òÄºÅÀ¤Ë¡¢»Ò°é¤Æ¤äÊÛÅöºî¤ê¤Ê¤É¤ÎÏÃÂê¤Ç¡È¥ß¥¥Æ¥£¡É¤³¤ÈÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¡¢¾å¸ÍºÌ¡Ê40¡Ë¡¢ËÌÀî·Ê»Ò¡Ê39¡Ë¤é¤¬¡¢Æ±Ç¯Âå¤Î»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ª¤½¤é¤¯28ºÐ¤Ç¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ëÆ£ÅÄ¤¬»²Àï¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ä¹¹ð¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬¿§¤á¤Î©¤Ä¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¡õ¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î»²Æþ¤â
¡¡´û¤Ë¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¡¢2017Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ë¥³¥í¥ó¡ÊNiCORON¡×¡Ê20Ç¯9·î½ªÎ»¡Ë¡¢21Ç¯¡Ö¥«¥ë¥Ê¥à¡¼¥ë¡ÊCALNAMUR¡Ë¡×¡¢24Ç¯¤Ë¡Ö¥«¥ë¥Ê¥Ê¡ÊCALNaNa.¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÆ£ÅÄ¤Ï¡¢·ëº§È¯É½Ä¾¸å¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¸þ¤±¤¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¾¦ÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼«¤é¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¡õ¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊ¤Ø¤Î»²Æþ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥Ë¥³¥ë¤¬¼ãÇ¯½÷ÀÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½Ð±éÉÑÅÙ¤Î¹â¤¤TBS·Ï¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤ò¸«¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¿Í¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ËÍ¥Îô¤ò¤Ä¤±¤ë¿Íµ¤´ë²è¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎËÜ¿Í¤¿¤Á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Ê¿µ¤¤Ç¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¡Ù¤È¤«¡Ø¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´ë²è¤Î½à¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤½¤Î¾Úµò¤Ç¤¹¡£¥Ë¥³¥ë¤ò¥Ò¡¼¥ë¡Ê°Ìò¡Ë¤Ë¤·¤¿ÂæËÜ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸À¤ï¤»¡¢¿¿¤Ë¼õ¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ê¾å¤¹¤ë»öÂÖ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤â¥é¥¦¡¼¥ë¤¬¡Ø¡Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤Ã¤Æ°é¤Á¤½¤¦¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡Ù¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤³¤È¤ÇÁûÆ°¤¬¼ý¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â½Ð±é¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¤ÊÈà½÷¤ÎÈ¯¸À¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¿®Íê´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÀµÄ¾¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤¨¤ëÆ£ÅÄ¤¬¡¢¼«¤é¤¬»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¤¤¤¤ÈÂÎ´¶¤·¤¿¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¼¤ä¥Ù¥Ó¡¼ÍÑÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Þ¥Þ¥¿¥ì¤È¤·¤Æ¤â°ìµ¤¤Ë¥È¥Ã¥×¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¥Þ¥Þ¥¿¥ì½÷²¦¤ÎºÂ¤«¤é¹ß¤ê¤ë¼Ô¤â½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÄÔ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¡£
¡Ö5¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÄÔ¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÊÁ°¤«¤é¡¢°ìÉô¤Ç¡È»Ò¶¡¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¿Íµ¤¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê18¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÏª½Ð¤¬¹µ¤¨¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ê¹¹ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¼¡À¤Âå¥Þ¥Þ¥¿¥ì½÷²¦¤È¡¢¿·Ê¬Ìî¤Î¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤âÀ®¸ù¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÍèÇ¯¤ÎÆ£ÅÄ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£
¡Ê°òß·ÄçÍº¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
