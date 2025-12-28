「イカゲーム」リアルイベント日本初上陸 渋谷で作中のゲーム6種に挑戦＆コラボカフェも
【女子旅プレス＝2025/12/28】Netflix「イカゲーム」シリーズの独特な世界観とスリルを体感できる体験型イベント「Netflix 渋谷リアル・イカゲーム」が、2026年1月16日（金）〜7月20日（月・祝）まで、東京・渋谷フクラス内「東急プラザ渋谷」3Fにて開催される。
世界中で社会現象を巻き起こした、Netflixでシーズン1〜3が独占配信中のサバイバルスリラー作品「イカゲーム」。その世界観を体験できるイベントが、アメリカ、スペイン、韓国などに続き、ついに日本へ上陸する。
会場となる渋谷フクラス内「東急プラザ渋谷」3階のワンフロア全てを使用し、ドラマの世界を忠実に再現。参加者は自身の顔をスキャンしてプレイヤー登録を行い、最大20人でゲームに挑む。
体験できるゲームは、「だるまさんがころんだ」、「綱引き」、「ビー玉遊び」など、作中に登場するスリリングな6種類で、ゲームを経て最終的に優勝者1名が選ばれる。まさに「イカゲーム」のプレイヤーそのものになりきり、独特の緊張感と高揚感を味わうことができ、作品未視聴でも楽しめる。
会場内にはゲーム体験以外にも、オリジナルメニューを提供するコラボカフェに加え、特別なフレームで記念撮影ができるフォトゾーンも設置。「ヨンヒの遊び場」と名付けられたエリアでは、「イカゲーム」シリーズの公式グッズが手に入る。
さらに、作中でプレイヤーたちが着用していた象徴的な“緑ジャージ”が手に入る特典付きチケットや、作品中に実際に登場するVIPルームで他プレイヤーのゲームの様子を眺めながら、ドリンクを片手に優雅なひとときを過ごせるVIPチケット、最大20名にて仲間内だけで体験を楽しめる貸切枠も登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
【期間】2026年1月16日（金）〜7月20日（月・祝）予定
【会場】渋谷フクラス 内 東急プラザ渋谷 3階
【開催時間】11:00〜21:30
【チケット料金】
平日：一般（大学生以上）3,900円／こども（小・中・高）3,300円／貸切枠76,000円
VIPチケット（1ドリンク付き）2,000円／特典引き換えチケット11,000円
土日祝日：一般（大学生以上）4,100円／こども（小・中・高）3,500円／貸切枠80,000円
VIPチケット（1ドリンク付き）2,000円 ／特典引き換えチケット11,000円
※未就学は入場は無料だがゲームに参加する場合はチケットが必要。
◆日本初上陸、渋谷で「イカゲーム」の世界を完全再現
■Netflix 渋谷リアル・イカゲーム開催概要
