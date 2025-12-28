¾åÌîÆ°Êª±à¤Ë¤ÏÏ¢Æü¤ÎÂç¹ÔÎó¡Ä¥Ñ¥ó¥À¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ªÆüËÜ¤Ç¡Ö¤â¤¦´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¿Íµ¤Æ°Êª10
¡¡Åìµþ¡¦¾åÌîÆ°Êª±à¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë2Æ¬¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡¢¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¤¬¡¢2026Ç¯1·î²¼½Ü¤ËÃæ¹ñ¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£1972Ç¯¤Ë¥é¥ó¥é¥ó¤È¥«¥ó¥«¥ó¤¬´óÂ£¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¹ñÆâ¤«¤é¥Ñ¥ó¥À¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¥À°Ê³°¤Ë¤â´õ¾¯¤Ê¿Íµ¤Æ°Êª¤¬»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÆ°Êª±à¤Ç´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤Æ°Êª¤â¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥é¥Ã¥³¡£¹ñÆâ¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä»±©¿åÂ²´Û¡Ê»°½Å¸©¡Ë¤Î¥á¥¹2Æ¬¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈË¿£¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡£¥·¥ã¥Á¤Ï¡¢³ûÀî¥·¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ê¤É3¥«½ê¤Ç6Æ¬¤¬»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥á¥¹¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤êÈË¿£¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡£
¡¡Ê£¿ô¤ÎÆ°Êª±à¤Ç15Æ¬»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥Ó¥È¥«¥Ð¤Ï¡¢·ìÅýÅª¤Ë¶á±ï¤Î¸ÄÂÎ¤¬Â¿¤¯¡¢ÈË¿£¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£Æ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡Ö¥Æ¥ó¥°¥¶¥ë¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌóÉíÂ°½ñIÎà¤È¤·¤ÆÍ¢Æþ¤Îµ¬À©¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°¤«¤é¸ÄÂÎ¤òÍ¢Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥º¡¼¥é¥·¥¢¡Ë
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Í¢Æþµ¬À©¤Ê¤É¤ÇÆ°Êª¤ò³¤³°¤«¤é¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÌäÂê¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢JAZA¡ÊÆüËÜÆ°Êª±à¿åÂ²´Û¶¨²ñ¡Ë¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¾åÌîÆ°Êª±à¤ÎËÙ½¨Àµ»á¤À¡£
¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¾òÌó¤Ï¾¦¶È¼è°ú¤òµ¬À©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÌîÀ¸Æ°Êª¤Î¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°Êª¤¬À¸Â©¤¹¤ë¹ñ¤¬Êá³Í¤äÍ¢½Ð¤òË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢´¶À÷¾ÉÂÐºö¤¬Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥È¤È¶¦ÄÌ¤Î´¶À÷¾É¤ò»ý¤ÄÆ°Êª¤Ï¡¢¸¶Â§Åª¤ËÍ¢Æþ¶Ø»ß¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Ó®ÆýÎà¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡ºÇ¶á¤Ï¡¢Ë¡Î§¤Ë¤è¤ëÊÉ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤¿¡¢Æ°Êª¤òÍ¢Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÍ×·ï¤òÈ÷¤¨¤¿»ÜÀß¤Ç¸¡±Ö¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î½ñÎà¡¢¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ï¡¼¥¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶âÁ¬Åª¤Ê¥³¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁêÅö¤ÊÏ«ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Í¢Æþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥é¥Ã¥³¤ÏËÌ³¤Æ»¼þÊÕ¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÊá¤Þ¤¨¤ÆÅ¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¹çË¡¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤òÀ¤ÏÀ¤¬»Ù»ý¤¹¤ë¤«¤ÏÊÌÌäÂê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î¤´»þÀ¤¡¢ÁêÅö¤ÊÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¸½¾õ¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢JAZA¤ÏÊ£¿ô¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢ÈË¿£¤Ë¶¦Æ±¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ°Êª±à¤ä¿åÂ²´ÛÆ±»Î¤Ç¡¢Æ°Êª¤òÂß¤·¼Ú¤ê¤·¤ÆÈË¿£¤òÂ¥¤¹¤Î¤À¡£
¡Ö¹ñÆâ¤ÇÈË¿£¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÄÂç¤Ê¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥µ¤â»ô°é¤¹¤ë¾ì½ê¤â¿Í¼ê¤â³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¸½¾õ¤Ï¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆ°Êª±à¡¢¿åÂ²´Û¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢·Ð±Ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÌîÀ¸Æ°ÊªÊÝ¸î¤ÎÊç¶â¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Æ°Êª±à¤Ç´Ñ¤é¤ì¤ëÆ°Êª¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÊÝ¸î¤ÏÉ¬Á³Åª¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¿Íµ¤Æ°Êª¤¬¡Ö¤â¤¦´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ ¡È´íµ¡¡É ¤¬¤¹¤°¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡ã¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡Ê¾åÌîÆ°Êª±à¡Ë¡ä
¡ÖÀ¤³¦»°ÂçÄÁ½Ã¡×¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¤ä¿À¸Í»ÔÎ©²¦»ÒÆ°Êª±à¤Ç¤â»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¾åÌî¤Î¥·¥ã¥ª¥·¥ã¥ª¡Ê¥ª¥¹¡Ë¤È¥ì¥¤¥ì¥¤¡Ê¥á¥¹¡Ë¤Î2Æ¬¡£
¡ã¥³¥Ó¥È¥«¥Ð¡Ê¾åÌîÆ°Êª±à¤Û¤«¡Ë¡ä
¡ÖÀ¤³¦»°ÂçÄÁ½Ã¡×¤Î°ì¼ï¡£À®½Ã¤Ç¤âÂÎ½Å¤Ï250kg¤Û¤É¡£¾åÌîÆ°Êª±à¤Ç¤Ï2025Ç¯3·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥³¥Ö¥·¡Ê¥ª¥¹¡Ë¤ò´Þ¤á¤¿4Æ¬¤ò»ô°é¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Åì»³Æ°¿¢Êª±à¡¢¤¤¤·¤«¤ïÆ°Êª±à¡¢¿À¸Í¤É¤¦¤Ö¤Ä²¦¹ñ¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¹ç·×15Æ¬¤¬»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡ã¥¯¥ª¥Ã¥«¡Êºë¶Ì¸©¤³¤É¤âÆ°Êª¼«Á³¸ø±à¡Ë¡ä
¾®·¿¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¡£³Ü¤Î¶ÚÆù¤¬È¯Ã£¤·¡¢¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡ÖÀ¤³¦°ì¹¬¤»¤ÊÆ°Êª¡×¤È¤â¡£¹ñÆâ»ô°é¤Ï1¥«½ê¤Î¤ß¡£2020Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éÍè¤¿4Æ¬¤¬½çÄ´¤ËÈË¿£¤·¡¢¸½ºß¤Ï11Æ¬¤Ë
¡ã¥Æ¥ó¥°¥¶¥ë¡Ê¤è¤³¤Ï¤ÞÆ°Êª±à¥º¡¼¥é¥·¥¢¡Ë¡ä
¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥º¡¼¥é¥·¥¢¤Î7Æ¬¤Î¤ß¡£ÆüËÜ¤ò´Þ¤á¡¢À¤³¦¤Ç¤â5»ÜÀß¤Ç·×25Æ¬¤·¤«»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê2025Ç¯10·î»þÅÀ¡Ë¡£¹â²¹Â¿¼¾¤Î¥Ü¥ë¥Í¥ªÅç¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¹ÅÙ´ÉÍý¤ä¥¨¥µ¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¤¬»ô°é¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç²ÝÂê¤À¤È¤¤¤¦¡£É¡¤¬Âç¤¤¤¤Î¤ÏÀ®½Ã¤Î¥ª¥¹¤Î¤ß
¡ã¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥ë¡ÊÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à¡Ë¡ä
2024Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤éÍè±à¡£¹ñÆâ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤³¤³¤Î2Æ¬¤Î¤ß¡£¡ÖÌë¹ÔÀ¤Ç³«±à»þ´ÖÃæ¤Ï¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤´¤¯Ã»»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬³èÆ°¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤è¤¯´Ñ¤é¤ì¤¿Êý¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¡×¡ÊÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à¡Ë
¡ã¥Ë¥·¥´¥ê¥é¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÅì»³Æ°¿¢Êª±à¤Û¤«¡Ë¡ä
¹ñÆâ¤Ç¤ÏÅì»³¤Î¤Û¤«¡¢¾åÌîÆ°Êª±à¡¢µþÅÔ»ÔÆ°Êª±à¤Ê¤É¤Ç·×19Æ¬¤¬»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢·ì±ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¸ÄÂÎ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈË¿£¤Ë¤â²ÝÂê¤¬Â¿¤¤
¡ã¥³¥â¥É¥ª¥ª¥È¥«¥²¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÅì»³Æ°¿¢Êª±à¡Ë¡ä
ÆüËÜ¤Ç¤Î»ô°é¤ÏÌ¾¸Å²°»ÔÅì»³Æ°¿¢Êª±à¤Î1Æ¬¤Î¤ß¡£¥ª¥¹¤Î14ºÐ¤ÇÌ¾Á°¤Ï¥¿¥í¥¦¡£¡Ö·ò¹¯¾õÂÖ¤ÏÎÉ¹¥¡£¿©Íß²¢À¹¤Ç¤¹¡£ÌîÀ¸¤È°ã¤¤Ã±Ä´¤Ê´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë±¿Æ°¤µ¤»¤ë¤«¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò»þ¡¹ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤Ê¤É¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»ô°éÃ´Åö¡Ë
¡ã¥ª¥«¥Ô¡Ê¤è¤³¤Ï¤ÞÆ°Êª±à¥º¡¼¥é¥·¥¢¤Û¤«¡Ë¡ä
¡ÖÀ¤³¦»°ÂçÄÁ½Ã¡×¤Î¥¥ê¥ó²Ê¤ÎÆ°Êª¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥º¡¼¥é¥·¥¢¤Î4Æ¬¤È¶âÂôÆ°Êª±à¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Î1Æ¬¤Î¤ß¡£¡Ö¹ñÆâ¤Ç¤Î»ô°é¥Ç¡¼¥¿¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³¤³°¤«¤é¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ô°é´ÉÍýÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÅÀ¡×¡Ê¥º¡¼¥é¥·¥¢¡Ë¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦
¢£¿äÄê80ºÐÄ¶¡¢¤â¤¦Î©¤Æ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä»Ò¡¦Â¹¡¦¤ÒÂ¹¹ç·×78Æ¬¡¢É÷ÂÀ¤Ï ¡È¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡É ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Ï´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤â¤¦°ì¼ï¤Î¥Ñ¥ó¥À¡¢¥ì¥Ã¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥À¤Ï¹ñÆâ60°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤Ç·×200Æ¬°Ê¾å¤¬»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥Ã¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥À¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2005Ç¯¤Ë°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿ÀéÍÕ»ÔÆ°Êª¸ø±à¤Î¡ÖÉ÷ÂÀ¡×¤À¡£
¡¡2025Ç¯7·î¤Ë22ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É÷ÂÀ¡£¿Í´Ö¤Ç¤¤¤¨¤Ð80ºÐÄ¶¤Ç¡¢¹ñÆâºÇ¹âÎð¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÄ¹¼÷¤ÎÈë·í¤Ï¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤È¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ê¤È¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ»ÔÆ°Êª¸ø±à»ô°é°÷¤Î°ËÆ£ÂÙ»Ö¤µ¤ó¡£¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á»Ñ¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿É÷ÂÀ¡£º£¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¿Íµ¤¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤À¡£
¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÂçÀª¤ÎÊý¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤µ¤Ë¼å¤¤Æ°Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¾ì¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤Ïµ¤¤ò¸¯¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¸¤Ä¤Ï ¡È¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡É ¤Ç¤â¤¢¤ëÉ÷ÂÀ¡£»Ò¡¢Â¹¡¢¤ÒÂ¹¤Ï¹ç·×78Æ¬¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢±ó¤¯¥Á¥ê¤ÎÆ°Êª±à¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ÒÂ¹¤â¤¤¤ë¤È¤«¡£
¡¡¥ì¥Ã¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥À¤Î»ô°é²¼¤Ç¤ÎºÇ¹âÎðµÏ¿¤Ï24ºÐ¡£µÏ¿¹¹¿·¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ëÉ÷ÂÀ¤À¤Ã¤¿¡£
