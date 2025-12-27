¥³¥Ö¥¯¥í¾®Þ¼·òÂÀÏº¡¡Æ¨ÁöÈÈÂáÊá¤Ç·Ù»¡¤«¤é´¶¼Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¡¹õÅÄ¤â¡ÖÀ¨¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆÃµ»¤¬ÂáÊá·à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¡¡¿Íµ¤¥Ç¥å¥ª¡Ö¥³¥Ö¥¯¥í¡×¤Î¹õÅÄ½Ó²ð¡Ê48¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤´¤Ö¤´¤Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁêËÀ¤Ç¤¢¤ë¾®Þ¼·òÂÀÏº¡Ê48¡Ë¤ÎÆÃµ»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë½ÀÆ»¡¦³ÑÅÄ²Æ¼Â¤¬ÅÐ¾ì¡£MC¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤È°ì½ï¤ËÂçºå¡¦ºæ¤Ë¤¢¤ë¹õÅÄ¤Î¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÅ¹¤òË¬¤ì¤Æ¡¢¥Ç¥å¥ª¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¤¬½Ð¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤¬¡Ö¥³¥Ö¥¯¥í¤¬¥¹¥È¥ê¡¼¥È»þÂå¤Ë¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇË½Áö¼Ö¤¬¾¦Å¹³¹¤Î¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ßÆ¨Áö¤¹¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤¿¤À¡¢¾®Þ¼¤Î¤¢¤ëÆÃµ»¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Æ¨ÁöÈÈ¤ÎÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¸åÆü¡È¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÂáÊá¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦¡Ê·Ù»¡¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡£º£¤ä¤Ã¤¿¤é¾Þ¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹õÅÄ¤¬¥Ò¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Åú¤¨¤¬¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÆÃµ»¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ö»÷´é³¨¤¬¾å¼ê¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¹õÅÄ¤Ï¡Ö¾®Þ¼¤¬¤½¤Î»þ¤Î´é¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£·Ù»¡¤ÎÊý¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¡Ê»÷´é³¨¤ò¡ËÉÁ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸åÆü¤³¤ì¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÊá¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ù»¡¤«¤éÂáÊá¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤ÏÉÍÅÄ¤â¡ÖÀ¨¤¤¤Í¡×¤È¶Ã¤¡£¹õÅÄ¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ä¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®Þ¼¤Ï¡Ë¤â¤È¤â¤È³¨¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£