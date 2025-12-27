ÃæµïÀµ¹»á&Æü»Þµ×»á¤ÎÌäÂê¤¬Èø¤ò°ú¤¯¥Õ¥¸¡ÄŽ¢CMÃ±²ÁË½ÍîŽ£¤ÇºÇ°¤Î¾ì¹çTV¹¹ðÈñ¤ÎÄì¤¬È´¤±¤ë°ì¿ÍÉé¤±"¶²ÉÝ"
¢£2025Ç¯¾åÈ¾´ü¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡×
2025Ç¯¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¡×¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤1Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¡¢ÃæµïÀµ¹»á¤ÎÌäÂê¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï°ìµó¤ËCMº¹»ß¤á¤Î»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Æü»Þµ×»á¤Î¼Ç¤¤Ê¤É·Ð±ÄÂÎÀ©¤ò°ì¿·¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¸¤ÎÆ°ÍÉ¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£25Ç¯9·î»þÅÀ¤ÇCM½Ð¹Æ¤Ï8³ä¤Û¤É¤Þ¤ÇÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÃ±²Á¤Ï6¡Á7³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤è¤¦¤À¡£
ÌäÂêÈ¯³Ð¤«¤é1Ç¯¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¾õ¶·¤Ï¸µ¤ËÌá¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¥Æ¥ì¥Ó¹¹ðÈñ¤ÏÄì¤¬È´¤±¤ë¤Î¤«¡£
¢£ÌäÂê¤Î·Ð°Þ¤È¥Õ¥¸¤Î¹¹ð¼ýÆþ
¥Õ¥¸´´Éô¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï25Ç¯1·î17Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬Æ°²è¤òµö²Ä¤·¤Ê¤¤¤Ê¤ÉÊÄº¿Åª¤«¤Ä¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¡ÖÆ¨¤²¡×¤Î»ÑÀª¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢ÍâÆü¤«¤é¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ëCMº¹»ß¤á¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å10Æü´Ö¤ÇAC¹¹ð¤Ï700ËÜ¤Û¤É¡¢Á´ÂÎ¤Î8³ä¤Û¤É¤ËÁý¤¨¤¿¡£
·ë¶É24Ç¯ÅÙ¤Î¥Õ¥¸Âè4»ÍÈ¾´ü¡Ê4Q¡Ë¹¹ð¼ýÆþ¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ261²¯±ß¤Î¸º¼ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â3·îËö¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Ü¡¼¥¤¥º¥¯¥é¥Ö¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¹¹ðÈñ·ã¸º¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£25Ç¯ÅÙ1Q¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ293²¯±ß¸º¤È¡¢¥Õ¥¸¤Î½Ð·ì¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë6·î¤Ë³ô¼çÁí²ñ¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥¸¤Î·Ð±ÄÂÎÀ©¤¬°ì¿·¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¾õ¶·¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥Å¾¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£25Ç¯ÅÙ2Q¤â228²¯±ß¸º¡¢¤³¤ì¤Ç25Ç¯ÅÙ¾åÈ¾´ü¤Ë521²¯±ß¡¢25Ç¯¤Î3»ÍÈ¾´ü¹ç·×¤Ç¤Ï800²¯±ß¶á¤¯¤ò¼º¤Ã¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¥Õ¥¸25Ç¯ÅÙ²¼´ü¤Î¹ÔÊý
¤³¤³¤ÇÂç¤¤¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Æ±¶É¤Îº£Ç¯ÅÙ²¼´ü¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¹¹ðÈñÁ´ÂÎ¤Ë¤Ï¤É¤¦ÇÈµÚ¤¹¤ë¤Î¤«¤âÍ×Ãí°Õ¤À¡£
¤Þ¤º²¼´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±¶É¤¬·è»»È¯É½¤Ç¸«ÄÌ¤·¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð25Ç¯ÅÙ¤Î¹¹ð¼ýÆþ¤Ï785²¯±ß¤ÇÁ°Ç¯ÅÙÈæ¤Ï6³ä¶¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
¤¿¤À¤·ÂÐÁ°Ç¯ÅÙÁý¸º¤ÎÈ¯É½¤Ï³ÛÌÌÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¡£24Ç¯ÅÙ4Q¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤ÇÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤¬7³ä¸º¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢25Ç¯ÅÙ¤È24Ç¯ÅÙ¤òÃ±½ã¤ËÈæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£ÌäÂê¤Î±Æ¶Á¤ò¤è¤êÀµ³Î¤ËÈæ¤Ù¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢24Ç¯ÅÙ4Q¤ò¤Ï¤º¤·¤¿ÌäÂêÈ¯³ÐÁ°¤ÎÊ¿»þ¡¢¤Ä¤Þ¤ê23Ç¯ÅÙ4Q¤«¤é24Ç¯ÅÙ3Q¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤È25Ç¯ÅÙ1¡Á4Q¤òÈæ¤Ù¤ë¤Ù¤¤À¤«¤é¤À¡£
¤³¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢25Ç¯ÅÙ¤ÏÌäÂêÈ¯³ÐÁ°¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¤µ¤é¤ËÈ¾´ü¤´¤È¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤ë¤È¡¢25Ç¯ÅÙ¾å´ü¤Ï37¡ó¡¢²¼´ü¤ÏÌäÂêÁ°¤Î¿ô»ú¤ÇÈæ¤Ù¤ë¤È65¡ó¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ó¤È1Ç¯¤Û¤ÉÂçÉý¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬Â³¤¯¤ÈÅö¤Î¥Õ¥¸¤¬¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤â¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð25Ç¯9·î¡£¥Õ¥¸¤Î¥¿¥¤¥à¡¦¥¹¥Ý¥Ã¥ÈCM¼è°ú¼Ò¿ô¤ÏÂÐÁ°Ç¯Èæ¤Ç6³ä¤Û¤É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£CMËÜ¿ô¤À¤È8³ä¼å¡£¤È¤³¤í¤¬¹¹ð¼ýÆþ¤Ï5³ä¼å¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êCM¼«ÂÎ¤Ï½çÄ´¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÃ±²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
1982Ç¯¤Ë»°´§²¦¡ÊÁ´Æü¡§6¡Á24»þ¡¢¥×¥é¥¤¥à¡§19¡Á23»þ¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡§19¡Á22»þ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Ä¹Ç¯¥Õ¥¸¤Ï»ëÄ°Î¨¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
F1¡Ê½÷À20¡Á34ºÐ¡Ë¤Ê¤É¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Ç»ëÄ°Î¨¤¬¸åÂà¤òÂ³¤±¤Æ¤â¡¢¹¹ð±Ä¶ÈÅª¤Ë¤ÏCMÃ±²Á¤Î¹â¤¤¶É¤È¸«¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º£²ó¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ÇÇØ¤ËÊ¢¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤º¡¢¿ë¤Ë¡È¼Â¼ÁÃ±²Á²¼¤²¡É¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¥Æ¥ì¥Ó¹¹ðÈñÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÇÈµÚ¤Ï¡©
¤Ç¤Ï¥Õ¥¸¤ÎÊÑÄ´¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¹¹ðÈñÁ´ÂÎ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¥Õ¥¸°Ê³°¤Î¥¡¼4¶É¤Î·è»»¤òÀººº¤¹¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¾õ¶·¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
ÌäÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤ÆCMº¹»ß¤á¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥Õ¥¸¤Î24Ç¯ÅÙ4Q¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ261²¯±ß¤Î¸º¼ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÇÂ¾4¶É¤Î¹ç·×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ120²¯±ß¤ÎÁý¼ý¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾Á°2»ÍÈ¾´ü¤Ï60²¯±ß¤Û¤É¤ÎÁý¼ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¸¤«¤éÎ®½Ð¤·¤¿¾åÀÑ¤ßÊ¬¤¬60²¯±ß¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤Î¿ä°Ü¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£25Ç¯ÅÙ1Q¤Ï¥Õ¥¸293²¯±ß¸º¤ËÂÐ¤·¤Æ4¶É·×¤Ï120²¯±ßÁý¡£¤ä¤Ï¤êÁêÅöÎÌ¤ÎCM¤¬Î®¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¤·¥¡¼5¶É·×¤À¤È°Û¤Ê¤ëÉ÷·Ê¤¬¸«¤¨¤ë¡£¥Õ¥¸¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÈÂ¾4¶É¤Î¥×¥é¥¹¤òÁê»¦¤¹¤ë¤È¡¢24Ç¯ÅÙ4Q¤Ï141²¯±ß¸º¡£25Ç¯ÅÙ1Q¤Ï173²¯±ß¸º¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á¤Î24Ç¯ÅÙ2¡Á3Q¤¬³Æ70²¯±ßÁý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¹¹ðÈñÁ´ÂÎ¤Ï³Æ´ü200²¯±ß°Ê¾å¸º¾¯¤·¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬25Ç¯2Q¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹Éý¤¬Âç¤¤¯°µ½Ì¤µ¤ì¤¿¡£5¶É¹ç·×¤Ç¤Ï¡¢Ä¾¶á2»ÍÈ¾´ü¤è¤ê100²¯±ß°Ê¾å²þÁ±¤·¡¢22²¯±ß¸º¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¸°Ê³°¤Î4¶É¤¬ÂçÉý¤ËÁý¼ý¤È¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ÏÈùÌ¯⁉
¥Õ¥¸¤Î¹¹ðÈñ¤¬¤¢¤Þ¤ê²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Â¾4¶É¤¬Âç¤¤¯¿¤Ð¤·¤¿¾õ¶·¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡£Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥Õ¥¸¤Î¹¹ðÃ±²Á¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤·¤«¤âÂ¾4¶É¤â¹¹ðÏÈ¤¬°ìµó¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ö¼Â¾å¤Î¹¹ðÃ±²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥¸¤Î¹¹ð¼ýÆþ¤¬ÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Â¾4¶É¤ÎÁý¼ý¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯¡¢º£Ç¯ÅÙ²¼´ü¤Ç¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤º¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¥Õ¥¸¤¬¸µ¤ËÌá¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æ4¶É¤¬¹¹ðÈñ¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤ÏÂçÉýÁý¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥Õ¥¸¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¤·¤«²óÉü¤»¤ºÂ¾4¶É¤ÎÁý¼ý¤â°ìÉþ¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¹¹ðÈñÁ´ÂÎ¤ÏÁý¼ý¤ËÅ¾¤º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¤³¤³¤Ç¥¢¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¹¹ð¤Î¸ú²Ì¤ÏÊü±Ç¤·¤¿½µ¤À¤±¤Ç¥¼¥í¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢Íâ½µ°Ê¹ß¤Ë¤â¡È»Ä¤ê¹á¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¸ú¤¯¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤À¡£¤³¤Î»ÄÂ¸¸ú²Ì¤ò¹¹ð¶È³¦¤Ç¤Ï»ÄÂ¸GRP¤È¤·¤Æ¿ô¼°¤ÇÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ïº£¸å¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤É¤¦½Ð¹Æ¤¹¤ë¤«
Ã±½ã²½¤·¤Æ¼¨¤¹¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¡£¥Æ¥ì¥ÓCM¤ò1´üÌÜ¤Ë100GRPÅê²¼¤·¤Æ¡¢2´üÌÜ°Ê¹ß¤Ï½Ð¹Æ¤·¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Îã¤¨¤Ð»ÄÂ¸¸ú²Ì¤ò0.6¤È²¾Äê¤¹¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿ôÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¡£
1´üÌÜ¡§100GRP
2´üÌÜ¡§60GRP
3´üÌÜ¡§36GRP
4´üÌÜ¡§22GRP
¤Ä¤Þ¤ê¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ï¡¢½Ð¹Æ¤ò¤ä¤á¤Æ¤âÀëÅÁ¸ú²Ì¤¬¤·¤Ð¤é¤¯»ýÂ³¤¹¤ë¡£¤·¤«¤â¾¦ÉÊA¤ÎCM¤Ï¥Õ¥¸¤À¤±¤ÇÏª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Â¾4¶É¤Ç¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¥Õ¥¸¤Ç½Ð¹Æ¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥È¡¼¥¿¥ë¥ê¡¼¥Á¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Î»ÄÂ¸¸ú²Ì¤ÈÂ¾¶É¤ÎÂåÂØ¸ú²Ì¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ÌäÂêÈ¯³Ð°Ê¹ß¤Ë¥Õ¥¸¤Ø¤Î½Ð¹Æ¤ò¤ä¤á¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ïº£¸å¤É¤¦¹Í¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ ¥Õ¥¸¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂ¾4¶É¤Ë½Ð¹Æ¤·¡¢ÁíÎÌ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ò
¢ ¥Õ¥¸¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÂ¾4¶É¤Ë½Ð¹Æ¤·¤¿¤¬¡¢ÁíÎÌ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼Ò
£ Â¾4¶É¤ÇÂåÂØ½Ð¹Æ¤Ï¤»¤º¡¢ÁíÎÌ¤ò5Ê¬¤Î1¸º¤é¤·¤¿¼Ò
¡¤Î¾ì¹ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÎÁíÎÌ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹¹ð¸ú²Ì¡Ê¡á¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¡Ë¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤À¤¬Â¾4¶É¤ÎCMÃ±²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢CM½Ð¹Æ¤Î¸úÎ¨¤Ï²¼¤¬¤ë¤Î¤Çº£¸å¸«Ä¾¤¹¼Ò¤â½Ð¤Æ¤³¤è¤¦¡£
¢¤Î¾ì¹ç¡¢ÁíÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤â¥Æ¥ì¥ÓCM¤Î»ÄÂ¸¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¹¹ð¸ú²Ì¤Ï¤¢¤Þ¤êÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤ÎÁí»Ù½Ð¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢CM½Ð¹Æ¤Î¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Çº£¸å¤â¥Æ¥ì¥ÓCM¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¼Ò¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
£¤Î¾ì¹ç¡¢ÁíÎÌ¤Ï³Î¼Â¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ÄÂ¸¸ú²Ì¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¹¹ð¸ú²Ì¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÍî¤Á¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È°Â¤¤Ã±²Á¤Ç¥Õ¥¸¤Ë½Ð¹Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ê¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤¬¡¢¸µ¤ÎÃÍÃÊ¤Ê¤é½Ð¹Æ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¼Ò¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
°Ê¾å¡¡Á£¤ÏºÇ°¤Î¥±¡¼¥¹¤ÇÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó´Ø·¸¤Ê¤¯¸µ¤ËÌá¤¹¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Ãæ¤Ë¤ÏÃ±²Á¤¬°Â¤¤¤Î¤Ê¤é½Ð¹Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥Ý¥ê¥·¡¼¤Î¼Ò¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÀÑ¶Ë»ÑÀª¤È¿µ½Å»ÑÀª¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò´ª°Æ¤¹¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¹¹ðÈñ¤Îº£¸å¤ò³Ú´Ñ»ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÁá·×¤Î¤è¤¦¤À¡£
¢£¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Ü¡¼¥¤¥º¥¯¥é¥Ö¡×¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Îº£¸å
°Ê¾å¤Î¹¹ðÈñ¤ÎÅ¸Ë¾¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤«¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÊóÆ»¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤ºÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥µ¥ó¥±¥¤¥ì¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¾ÃÌÇ¤Ø¡×¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¡£¤¯¤·¤¯¤â¥Õ¥¸¤¬½é¤á¤Æ»°´§²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿1982Ç¯¤«¤éÌó40Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿Îò»Ë¤¢¤ë¥´¥ë¥ÕÂç²ñ¤À¤¬¡¢Æ±¼Ò¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ê¾ÃÌÇ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
Â¾¤Ë¤â¡Ö³°Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÂçÎÌ¡È¸Û¤¤»ß¤á¡É¤Ø¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£½Õ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤â¡¢¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¡È»ö¼Â¾å¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¡É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¼Â¤ÏÆ±¼Ò·è»»Êó¹ð¤Ç¤Ï¡¢Æ±¶É25Ç¯ÅÙ¾å´ü¤ÎÈÖÁÈÀ©ºîÈñ¤¬22¡ó¸º¤Ã¤¿¤È¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ²¼´ü¤â¹¹ð¼ýÆþ¸º¤¬Ä¹´ü²½¤·¡¢²¼´ü¤âÌäÂêÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ3Ê¬¤Î2¤Ë¤Þ¤Ç¤·¤«Ìá¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤È¸«¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤À¤í¤¦¡£
½Õ¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥Ü¡¼¥¤¥º¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤Ï¡¢1982Ç¯¤Ë»°´§²¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤ËÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤¿¼ÒÉ÷¤À¤í¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬º£À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢»þÂå¤È¿Í¡¹¤Î°Õ¼±¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ±¼Ò¤Ï¡¢¹â¤¤¼ø¶ÈÎÁ¤òº£¸å»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Î¼¡¤ÎÅ¯³Ø¤ò¤É¤¦¹½ÃÛ¤¹¤ë¤«¡£¿·À¸¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹ÔÊý¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
----------
ÎëÌÚ Í´»Ê¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤æ¤¦¤¸¡Ë
¼¡À¤Âå¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ½êÂåÉ½ ¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
°¦ÃÎ¸©À¾Èø»Ô½Ð¿È¡£1982Ç¯¡¢ÅìµþÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¸å¤ËNHKÆþ¶É¡£ÈÖÁÈÀ©ºî¸½¾ì¤Ë¤Æ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÎÀ©ºî¤Ë½¾»ö¤·¤¿¸å¡¢ÊüÁ÷Ê¸²½¸¦µæ½ê¡¢²òÀâ°Ñ°÷¼¼¡¢ÊÔÀ®¡¢N¥¹¥Ú»öÌ³¶É¤ò·Ð¤Æ2014Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¶ÈÌ³¤ÏÂçÊÌ¤·¤Æ3¤Ä¡£1¤Ä¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë¶ÈÌ³¡§¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¦¥Í¥Ã¥È´ë¶È¡¦Ä´ºº²ñ¼ÒÅù¤Ø¤Î½õ¸À¤ä¾ðÊóÄó¶¡¤Ê¤É¡£2¤ÄÌÜ¤Ï¥»¥ß¥Ê¡¼¶ÈÌ³¡§¼¡À¤Âå¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¾õ¶·¤Ë´Ø¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¡¦ÂåÍýÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È´ë¶È¡¦À¯¼£²È¡¦´±Î½¡¦Ä´ºº²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¤ÈµÄÏÀ¤Î¾ì¤òÄó¶¡¡£3¤ÄÌÜ¤Ï¼¹É®¤È¹Ö±é¡§¶È³¦»æ¡¦¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Ê¤É¤Ø¤Î´ó¹Æ¤È¡¢³Æ¼ï¹Ö±é¶ÈÌ³¡£
----------
¡Ê¼¡À¤Âå¥á¥Ç¥£¥¢¸¦µæ½êÂåÉ½ ¥á¥Ç¥£¥¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È ÎëÌÚ Í´»Ê¡Ë