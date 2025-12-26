コートの中に着られて「アウターにもなる」 最も長く着回せる服





ニットじゃない日の「あったかいシャツ」

季節が移ろうこれからも役立つ便利なシャツ。これからは起毛感や厚みでぬくもりを味方につけたアイテムで活性化を。ウールやスエードなど、1枚でさまになる起毛したリッチな素材だから、形はシンプルでも十分。







シャツ以上でジャケット未満

ベージュシャツジャケット／グリードインターナショナル ピンクワイドパンツ／SAPHIR EAST

肩にあしらったエポーレットや正面のフラップつきポケットが、トラッドなお堅さを演出。スカート見えするボリューミィなワイドパンツを合わせて、ドラマティックに。







ジャケット未満のツイード地

オフ白ツイードシャツ／プレインピープル（プレインピープル青山） ジャケットだと堅苦しいツイードも、シャツの形をとることで日常に寄り添うバランスに。気負わずクラシックなムードを味わえる。







コートのようなシャツワンピース

カシュクールワンピース／TSURU By MARIKO OIKAWA 潔く上品に着たい、アウター並みに重厚感のある風合い。すそまでボタンがついていて、前開きでも安心。







