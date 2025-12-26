メリハリを「つけない方がいい場合」ゆるい服どうしで「キレイに見える」実例集

たった２着で必然的にオシャレを引き寄せる、まちがいない上下の組み合わせ。この先も着続けたいからこそ、飽きないための手数を知っておきたい。ものをかえる・見方をかえる。少しの違いで気分が変わる「これもいい」パターンを考察。







「ルーズとルーズ」のテクニック実例集

ノンストレスで過ごせてボディラインも拾わない、包み込むような安心感のあるシルエット。気楽さはそのまま、洒落感につながるひと工夫があれば完璧。







いつもと違う「遊び心のあるコート」

ベージュショップコート／マディソンブルー 中に着た白ロングワンピース／takes.（Shinzone ルミネ新宿店） ローファー／HARUTA



すそに向かって広がるコートの立体的なシルエットを引き継ぐように、Aラインのマキシ丈ワンピースをセットして一体感を。えりやそで、背中にもほどこされたユニークな落書きがほどよいアクセントとして作用。柄は鉛筆で描いたような少しかすれた風合いだから、ポップなデザインなのに派手さはなし。えりを立てて、縦長をアピール。







スカートとパンツのいいとこどり

ピンクロングスリーブTシャツ／ATON（ATON AOYAMA） ブラウンワイドスカートパンツ／チノ（モールド） サングラス／ロンハーマン バッグ／トーヴ（アンソロジー） パンプス／KATIM



どちらにも長さとゆとりがあるルーズな上下。前からはパンツ、後ろからはスカートに見えるデザイン性の高いボトムでモードに昇華。シルエットを都合よく隠すスカートのリラックス感と、分かれた股下ですっきり見せるパンツならではのシャープさを両得。トップスはそれとなくINしてバランスを調整。色をとり入れてもうひとひねり。







