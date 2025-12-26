いつもよりオトナな印象に♡ 【ブラウンリップ】を使った“クラシカルムード”なメイクをご紹介！

シーンによって、メイクを変えておしゃれを楽しみたい！そこで今回は、中村里帆をお手本に、「ブラウンリップ」を使った“下町アートめぐり”にぴったりなメイクをご紹介します。この冬はいつもよりちょっと背伸びして、クラシカルムードなメイクに挑戦してみて♡

【ブラウンリップ】でクラシカルムード Situation：下町アートめぐり（Downtown Art Tour） ミュージアムやカフェが点在する、下町の情緒と現代のトレンドが入り混じるおしゃれエリアを街ぶらするなら？ いつもよりちょっと背伸びして、深色リップの1点盛りでハイソなレディを気取って♪ 目元に差した、はずしのグレーで、クラシックなよそおいに今っぽさをひとさじ。

使用するコスメはこちら！ Key Items 【A】リクイド リップカラー EX-12 4,180円／RMK Division（1/9限定発売）

▶︎唇にフィットする薄膜仕上げにより、ダークリップもみずみずしくフレッシュな印象に。 Others 【B】リッド インプレッション リクイド アイシャドウ 04 4,180円／RMK Division（1/9発売）

▶︎ぬれたようなツヤをもらたらすグレイッシュなシルバー。 【C】ルナソル アイカラーレーションN 18 7,700円／カネボウ化粧品（1/16発売）

▶︎おだやかなミュートベージュは、重ねてもにごらず軽やかな陰影づくりにひと役。 【D】ケイト スーパーシャープライナー EX4.0（ショート筆）BR-2 1,430円（編集部調べ）／カネボウ化粧品（1/24発売）

▶︎小回りが効く短め筆のダークブラウンライナー。 【E】ヴィセ レイヤード フルリ チーク BR-8 1,760円（編集部調べ）／コーセー

▶︎マットな淡色×血色パールカラーのかけあわせで、内からにじみ出るようなツヤ血色をオン。

メイク手順 How to リップ Aをリップブラシで唇全体にオーバーにつけたあと、中央だけにさらに重ねてなじませる。 How to アイ Bを指にとり、アイホールより狭めにつけたら、Dでインラインを埋める。下まぶたは、C-1＆2を混ぜたものを涙袋より広めにのばしたあと、さらにきわにA-3を仕込む。 How to チーク Eの2色を混ぜて、ほおのいちばん高い部分にだ円に小さくミニマムにつけて素肌感をなるべく残す。

完成♡ ブラウンリップで上品なしゃれ顔に。大人っぽく決めたい日はこのメイクを試してね♡ えりつきワンピース 19,800円／リランドチュール イヤリング 12,100円／アビステ 撮影／花盛友里（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）スタイリング／城田望（KIND）モデル／中村里帆

中村里帆

Ray編集部 エディター 佐々木麗