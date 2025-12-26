Number_i¤¬¸«¤»¤¿Ì´¤È¸½¼Â¤Î¶ÌÜ¡¢Í¾Çò¤ÎÈþ³Ø¡¡2ÅÙÌÜ¤Î¥Ä¥¢ー¡ØNo.Ⅱ¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Êª¸ì――¤½¤ÎËÜ¼Á¤Ë¿¨¤ì¤Æ
¡¡¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Õ¥íー¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Ê¿Ìî»çÍÔ¡¢¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡¢´ßÍ¥ÂÀ¤¬¥¢¥êー¥Ê¤ò°ì¼þ¤¹¤ë¡£10·î¤«¤é12·î¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØNumber_i LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ¡Ù¤Î¥¢¥ó¥³ー¥ë¡£3¿Í¤¬¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éiLYs¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤ÎÂç´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉñÂæ¤Î¥«ー¥Æ¥ó¥³ー¥ë¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿――¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÃè¤«¤é¹ßÎ×¤â¡ª¡¡Ê¿Ìî»çÍÔ¡õ¿ÀµÜ»ûÍ¦ÂÀ¡õ´ßÍ¥ÂÀ¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ÎÇ÷ÎÏ¡Ë
¡¡9·î¥ê¥êー¥¹¤Î2nd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.Ⅱ¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢Number_i¤Î2ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡£ºòÇ¯¤Î¥Ä¥¢ー¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Á°²ó¤Ï¥¢¥êー¥Ê¤ÎÃæ±ûÉÕ¶á¤Ë¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤¬º£²ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÍ£°ì¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Ð¥ë±ÇÁü¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØNo.Ⅱ¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò³ÈÄ¥¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Êª¸ì¤¬´°Á´¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Î¤ß¡¢3¿Í¤Ï´ÑµÒ¤Î¶á¤¯¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÇÂç¸Â¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿Number_i¤é¤·¤¤¥®¥ß¥Ã¥¯¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¡ØNumber_i LIVE TOUR 2025 No.Ⅱ¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡ÈÊª¸ì¡É¤È¤Ï°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«――¡£É®¼Ô¤¬¸«ÆÏ¤±¤¿11·î30ÆüÌë¤Î¹Åç¸ø±é¤ò¤â¤È¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¡¢Ê¿Ìî¡¢¿ÀµÜ»û¡¢´ß¤Ï¡ÈZMZM¥É¥ê¥ó¥¯¡É¤Î¹¹ð¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹µ¼¼¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Áë¤«¤é¶õ¤ËÉâ¤«¤ÖµðÂç¤ÊÆæ¤Î±ßÈ×¤òÌÜ·â¡£ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤Æ³°¤Ë½Ð¤¿3¿Í¤Ï¡¢±§ÃèÁ¥¤Î¤è¤¦¤Ê¤½¤Î±ßÈ×¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£±ßÈ×¤Î¼ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÈÂÎ¸¡ºº¤ò¤µ¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÈà¤é¤¬¡¢ºÆ¤ÓÃÏ¾å¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯――¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢±ÇÁü¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÅ·°æ¤«¤é3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£³Ú¶Ê¤Ï¡ÖHIRAKEGOMA¡×¡£ºòÇ¯¥ê¥êー¥¹¤Î½é¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNo.Ⅰ¡Ù¤Î¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹È×¡ØNo.Ⅰ (Deluxe)¡Ù¤ËÄÉ²Ã¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¶Ê¤Ç¡¢¡ØNo.Ⅰ¡Ù¤«¤é¡ØNo.Ⅱ¡Ù¤Ø¤Î°Ü¤êÊÑ¤ï¤ê¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥Ä¥¢ー¤È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä°ã¤¦ÅÀ¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÀ¸±éÁÕ¤À¡£²»¸»¤«¤é¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖATAMI¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â³¤¯¡ÖFUJI¡×¤â¥Ð¥ó¥É¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´ß¤¬ÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¯²Î¤¦¡Ò¾ðÇ®¤¬¸þ¤¤¤Æ¤ëÊý¤Ø¡¿¹¥¤¤Ë¤ä¤ë Invasion¡Ó¤«¤é¤Î¥Ñー¥È¤Ï±éÁÕ¤¬°ì½ÖÌÄ¤ê»ß¤ß¡¢Èà¤Î¥Üー¥«¥ë¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¸±éÁÕ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆ°¤ÈÀÅ¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¸ú²ÌÅª¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¶Ê¤ò¤è¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥é¥à¥íー¥ë¤Ç¹âÍÈ´¶¤òÍ¶¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖINZM¡×¤Ë·Ò¤²¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ê¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ê¢°ìÇÕ¡×¤Ç¤ÏÂçÎÌ¤Î»æ¿áÀã¤¬¶õÃæ¤òÉñ¤¦¡£3¿Í¤Î²Î¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ëÇ÷ÎÏ¤Î±éÁÕ¡¢ÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤È¤¤¤¦ÈóÆü¾ï¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖNumbers Ur Zone¡×¤Ç¤Ï¥À¥ó¥µー¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Number_i¤ÎÉð´ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹Ââ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡Ö¤Ê¤ó¤«HEAVEN¡×¤ÏÉâÍ·´¶¤ÎÁý¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²½¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÈÃè¤òÉº¤¦¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥í¥ß¥¸¥å¥ê¡×¤È¿ÀµÜ»û¤Î¥½¥í¶Ê¡ÖLOOP¡×¤ò¥®¥¿ー¥½¥í¤Ç·Ò¤®¡¢¤µ¤é¤Ë¿ÀµÜ»û¤¬²Î¤¤½Ð¤·¤òÌ³¤á¤ë¡ÖSQUARE_ONE¡×¤Ø¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢ËÜ¸ø±é¤¬Á°¸å¤ÎÎ®¤ì¤òÁêÅö°Õ¼±¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÙ¤ä¤«¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤ËÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÒÊâ¤¤¤¿¾ì½ê¤·¤«Æ»¤Ë¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤Ê¡Ó¤òÊ¿Ìî¤¬ÅâÆÍ¤ËÎ¢À¼¤Ç²Î¤¤¡¢¡Ö¤¤¤¿¤º¤éÅÅÏÃ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¤¤¿¤è¤Í¡©¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¿ÀµÜ»û¤È´ß¡£¡Ö¤«¤Ã¤³¤Ä¤±¤¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤¦Ê¿Ìî¤ÎÄÌ¤ê¡¢¾¯¤·¤Î¶ÛÄ¥¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ë¾¯¤·Â©¤òÈ´¤±¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«Èà¤é¤é¤·¤¤¡£
¡¡¡ÖHard Life¡×¤Î¤¢¤È¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢±§ÃèÁ¥¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´ß¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯³Ð¤¹¤ë¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËÃÌ¾Ð¤¹¤ë3¿Í¤À¤¬¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÌÊª¤òÊ¿Ìî¤¬¤«¤¸¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÈà¤Î¿È¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤ÇÊ¿Ìî¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Èµ¯¤¾å¤¬¤ë·Á¤Ç¡Ö2OMBIE¡×¤ØÆÍÆþ¡£¡ÖBON¡×¤«¤é¥Ô¥¢¥Î¥½¥í¤Ç´ß¤Î¥½¥í³Ú¶Ê¡ÖKC Vibes¡×¤Ø¤È·Ò¤²¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢´ß¡¢¿ÀµÜ»û¡¢Ê¿Ìî¤Î½ç¤Ë²Î¤¤·Ò¤°¡ÖNumbers¡×¤«¤éÊ¿Ìî¤Î¥½¥í³Ú¶Ê¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Õ¥é¥¤¥Çー¡×¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âÁ¯¤ä¤«¤ÊÎ®¤ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥¢¥Î¤È¥Üー¥«¥ë¤Î¤ß¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È»Ï¤Þ¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÇÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡Öi¡×¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤í¤¦¡£¡Ò¾®¤µ¤Ê i¡Ó¡Ê¡á¾®¤µ¤Ê°¦¡Ë¤òÂ£¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê²ÎÀ¼¤Ç¥á¥í¥Ç¥£¤òËÂ¤°3¿Í¡£¥Ð¥ó¥É¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£À¸±éÁÕ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡ÖGOD_i¡×¡¢¡ÖGOAT¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¡ÖÌ¤³ÎÇ§ÎÎ°è¡×¡£Î®¤ì½Ð¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¡Ö¥¾¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò¸«¤¿¡Ä¡Ä¡×¤ÈÊ¿Ìî¤¬Òì¤¯¤¬¡¢ºÆ¤Ó»£±Æ¤ËÎå¤à3¿Í¤ÎÌÜ¤¬ºÇ¸å¤Ë²ø¤·¤¯ÀÖ¤¯¸÷¤ë¡£°ìÂÎ¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬Ì´¤Ç¡¢²¿¤¬¿¿¼Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤«――¡£Ææ¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇËÁÆ¬¤Ëµ¤·¤¿¥·ー¥ó¤ËÌá¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£³Ú¶Ê¤â¤Þ¤¿¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò»ý¤Ä¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä°¤¼ê¤Ï²ò¼á¤ÎÍ¾Çò¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤ËÌá¤Ã¤¿3¿Í¤¬¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Î¥é¥¹¥È¤Ë²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Öi-mode¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡Òi-mode¤Ê·¯¤ò¸«¤¿¤¤¡¿i-mode¤Ê·¯¤ò¸«¤¿¤¤¡¿i-mode¤Ê·¯¤È¤¤¤¿¤¤¡¿¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤è¡Ó――¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤¬2Ç¯ÌÜ¡¢3Ç¯ÌÜ¤È·îÆü¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç²êÀ¸¤¨¤¿¡Ö¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦iLYs¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¾è¤»¤¿³Ú¶Ê¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î²ò¼á¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í¤¨¤ò½ä¤é¤»¤é¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Number_i¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ºîÉÊ¤ÏÌÌÇò¤¤¤Î¤À¡£Ì´¤È¸½¼Â¡¢»ö¼Â¤Èµõ¹½¤Î¶ÌÜ¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£¸å¤âÈà¤é¤Ï²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤â¸«¤é¤ì¤¿2ÅÙÌÜ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡£Number_i¤ÎÉ½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤ÏËá¤«¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Î¼ê¤ÇËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤ò¡¢ÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤Ê¤¬¤é¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£
かなざわまゆ