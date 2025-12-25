有馬記念の枠順に悲喜こもごも「買おうと思ってたら…」「マジで悩む」 内枠に有力馬、外枠は…
有馬記念の公開枠順抽選会
中央競馬の一年の総決算、第70回G1有馬記念（28日、中山芝2500メートル）の公開枠順抽選会が25日、都内で行われた。16頭の枠順が決まり、ファンの間でも悲喜こもごもの声が上がった。
牝馬初の連覇を狙うレガレイラ（牝4、木村）は3枠5番、武豊を背に春秋グランプリ連勝を狙うメイショウタバル（牡4、石橋）は隣の3枠6番に入った。
今年の皐月賞馬ミュージアムマイル（牡3、高柳大）は2枠4番、ダノンデサイル（牡4、安田）は5枠9番となった。
外枠不利が顕著な大一番。8枠15番はエルトンバローズ（牡5、杉山晴）、8枠16番はタスティエーラ（牡5、堀）となった。
陣営はもちろんだが、X上のファンからも悲喜こもごもの声が寄せられた。
「有力馬でいうとタスティエーラだけ残念な枠 他の有力馬は大体がいい枠に入った！ これは本当に楽しみすぎるレース」
「有馬記念枠順で武豊騎手とルメール騎手が隣同士なのええやんええやん」
「有馬記念、抽選会終わった マジで悩むやないか」
「やっぱり有馬記念は枠順抽選会から面白い」
「有馬記念はタスティエーラから買おうと思ってたら1番外かよ…」
「タバルもデサイルもいいとこ入った！」
「応援してる子達結構内枠だけどタスティだけ大外」
有馬記念は28日午後3時40分に発走となる。
（THE ANSWER編集部）