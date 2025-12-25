有馬記念の公開枠順抽選会

中央競馬の一年の総決算、第70回G1有馬記念（28日、中山芝2500メートル）の公開枠順抽選会が25日、都内で行われた。16頭の枠順が決まり、ファンの間でも悲喜こもごもの声が上がった。

牝馬初の連覇を狙うレガレイラ（牝4、木村）は3枠5番、武豊を背に春秋グランプリ連勝を狙うメイショウタバル（牡4、石橋）は隣の3枠6番に入った。

今年の皐月賞馬ミュージアムマイル（牡3、高柳大）は2枠4番、ダノンデサイル（牡4、安田）は5枠9番となった。

外枠不利が顕著な大一番。8枠15番はエルトンバローズ（牡5、杉山晴）、8枠16番はタスティエーラ（牡5、堀）となった。

陣営はもちろんだが、X上のファンからも悲喜こもごもの声が寄せられた。

「有力馬でいうとタスティエーラだけ残念な枠 他の有力馬は大体がいい枠に入った！ これは本当に楽しみすぎるレース」

「有馬記念枠順で武豊騎手とルメール騎手が隣同士なのええやんええやん」

「有馬記念、抽選会終わった マジで悩むやないか」

「やっぱり有馬記念は枠順抽選会から面白い」

「有馬記念はタスティエーラから買おうと思ってたら1番外かよ…」

「タバルもデサイルもいいとこ入った！」

「応援してる子達結構内枠だけどタスティだけ大外」

有馬記念は28日午後3時40分に発走となる。



（THE ANSWER編集部）