iPadOS 26の目玉機能！ マルチタスクに効く新しいウインドウシステムを使いこなそう - iPadパソコン化講座
iPadOS 26では、まったく新しいウインドウシステムが導入されました。「ウインドウ表示アプリ」というモードを選択すると、アプリのウインドウサイズを自由に変更したり、表示場所を柔軟に調整したり、一度により多くのウインドウを開いたりすることができます。これにより、まるでMacのように1つの画面にたくさんのアプリを並べて効率的に作業することが可能です。
○飛躍的な進化を遂げたマルチタスキング
iPadOS 26の新機能の中でも大きな目玉と言えるのが、新しいウインドウシステムの導入です。ウインドウシステムとは、簡単に言えば「ウインドウを表示・操作するための仕組み」のこと。
「設定」アプリを開いて［マルチタスクとジェスチャ］を選択すると、「フルスクリーンアプリ」「ステージマネージャ」に加えて、新たに「ウインドウ表示アプリ」という項目が追加され、初期状態で有効になっています。
この新しいウインドウシステムの大きな特徴は、アプリウインドウの操作・整理・切り替えがよりスムーズに行える点です。
iPadで複数のアプリを同時に使い分けながら作業する、いわゆる「マルチタスク」にもっとも適した仕組みであるため、iPadをMacのように使いたいならば、ぜひ使い方をしっかりマスターしておきましょう。
iPadOS 26では「設定」アプリの［マルチタスクとジェスチャ］から3つのウインドウシステムを選ぶことができます
コントロールセンターからウインドウ表示アプリボタンを選択すると、「ウインドウ表示アプリ」と「フルスクリーンアプリ」を切り替えられます
ウインドウ表示アプリボタンを長押しすると、「ウインドウ表示アプリ」と「ステージマネージャ」を切り替えられます
○「ウインドウ表示アプリ」の基本的な使い方
では、新しい「ウインドウ表示アプリ」の基本的な使い方を説明していきます。これまで一画面に1つのアプリをフルスクリーン表示して使っていた人は最初は戸惑うかもしれませんが、しばらく使えば徐々に慣れていくはずです。
なお、以下で説明する方法は、指先による操作でも、トラックパッドやマウスを使用したポインタ操作でもどちらも行うことができます。
○ウインドウのサイズを変更する
フルスクリーンで表示されているウインドウの右下にあるハンドル（または左隅）をドラッグすると、サイズを自由に変更できます
ウインドウのサイズを一度変更したあとはウインドウのいずれかの隅に加え、左右または下の端をドラッグしてサイズを変更することもできます
ウインドウ上部をドラッグすると自由な位置に移動できます
ウインドウのサイズを変更するとウインドウ左上にマルチタスクコントロールボタンが表示されます。ポインタを上に重ねたり、指でタップしたりすると拡大表示されるので、ウインドウを閉じるには赤色のボタン、最小化するには黄色ボタン、フルスクリーン表示にするには緑色のボタンを選びます
ウインドウのサイズを変更したアプリを再度開くと、前回とまったく同じサイズで同じ位置に表示されます
○別のアプリを起動する
ウインドウのサイズを変更したあと、Dockまたはアプリライブラリから別のアプリをタップすると同じ画面上に開くことができます。フルスクリーンで表示された場合はウインドウの右下にあるハンドル（または左隅）をドラッグすると、サイズを変更できます
または画面の下端から上にスワイプすると、ウインドウが一時的に画面の端に移動し、ホーム画面からアプリを確認して開くことができます
「設定」アプリの［マルチタスクとジェスチャ］で［ホームをスワイプしたあとすべてのウインドウを閉じる］をオンにした場合は、画面の下端から上にスワイプしたとき、すべてのウインドウが閉じるようになります
○タイル表示にする
ウインドウを画面の端に向けてフリックすると自動的にタイル表示にできます
ウインドウ間にあるハンドルを左右にドラッグすれば、ウインドウの幅を変更できます
マルチタスクコントロールボタンを長押しすると、さらに多くのタイル表示オプションを選択できます
○マルチタスクで作業する
アプリウインドウのサイズを調整して配置すれば、複数のアプリを同時に画面に表示してマルチタスキングが素早く行えます
1画面に表示できるアプリの数の上限はiPadのモデルによって異なります。M1搭載のiPad 11インチでは12個のアプリを開けました
○開いているアプリをすべて見る
画面の下端から上にスワイプして止めるとExposéが起動し、開いているアプリをすべて確認することができます。使いたいアプリをタップまたはクリックすれば最前面で開きます
同じ画面上で複数のウインドウを開いて作業している場合、それらのウインドウは右側に表示されます。そのほかの、開いているほかのアプリは左側に表示されます
○すべてのアプリを最小化する
画面の下端から上にスワイプしてホーム画面を表示し、もう一度上にスワイプするとすべてのウインドウを素早く最小化できます
この状態でアプリを開くと、そのアプリだけが画面に開き、いちから作業を始められます
○同じアプリのウインドウを新規ウインドウとして開く
複数のウインドウを開く操作に対応しているアプリ（メール、メモ、Safari、ファイルなど）のアプリアイコンをタッチして押さえたままにすると、メニューが表示されます
メニューから［新規ウインドウ］を選択すると、新しいウインドウが開きます
○ユーザの好みに合わせて使い方を選べる
iPadはこれまでも、「ステージマネージャ」や「Split View」、「Slide Over」といった機能を通じて、一定のマルチタスキングを実現してきました。
しかし、ステージマネージャでは1画面に表示できるアプリが最大4つまでに制限されていたほか、ウインドウのサイズ変更や表示位置にも制約があり、さらに対応機種も限られていました。
その一方で、新しい「ウインドウ表示アプリ」では、より多くのアプリウインドウを、より自由かつ直感的に操作できます。しかも、iPadOS 26に対応するすべてのiPadで利用可能です。実際に試してみると、特にトラックパッドやマウスを使っている人ほど、iPadをまるでMacのように扱えるようになり、その進化を強く実感できるはずです。
また、この新しい「ウインドウ表示アプリ」では、アプリをフルスクリーン表示中に画面上部中央から下にスワイプするとメニューバーが現れ、各機能へ素早くアクセスして操作を実行できます。さらに、マウスのポインター形状も従来の円形から矢印型に変更されており、こうした細部からもiPadがよりMacに近づいたことがわかります。
とはいえ、新しいウインドウシステムが導入されたからといって、iPad誕生以来の大きな特徴である“シンプルさ”が失われたわけではありません。「ウインドウ表示アプリ」でも従来のようにアプリをフルスクリーンで利用できますし、必要に応じて「設定」メニューから「フルスクリーンアプリ」モードへ切り替えることも可能です。ユーザの使い方に合わせて従来のiPadのようにも、Macのようにも使える点が一番の大きな価値なのです。
フルスクリーン表示のアプリは、画面の上部中央から下にスワイプするとメニューバーが表示されます
各メニューをタップまたはカーソルで選択することで必要な機能を素早く見つけられ、操作を実行できます
メニューバーの［ウインドウ］メニューの［移動とサイズ変更］には、さらに多くのレイアウトオプションがあります
画面に表示されるポインタの形状は、円形から矢印形状に変更されています
