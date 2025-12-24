大会名：マイヤーLPGAクラシック

期間：6/12～15

コース：ブライズフィールドCC

ヤード：6611

パー：72

渋野 日向子 マイヤーLPGAクラシックの戦績、順位は？

※この記事では、6/12～15に開催されたブライズフィールドCCでの渋野の戦績や順位を振り返ります。

マイヤーLPGAクラシックが6/12～15、ブライズフィールドCC（6611ヤード、パー72）で行われた。渋野 日向子は初日43位タイでスタート。第2ラウンドは94位タイで大会を終えた。各ラウンドの詳細は以下の通り。

第1ラウンド：3バーディ・1ボギーの70、トータル70で首位と6打差の43位タイ

第2ラウンド：2バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの76、トータル146で首位と10打差の94位タイ

マイヤーLPGAクラシック とは？

次週メジャーの前哨戦的な位置づけとなる大会。初開催は2014年。今大会はスペインのカルロタ シガンダが優勝。賞金450,000ドルを獲得した。日本勢は岩井 明愛が7位タイ、馬場 咲希が10位タイとなった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載