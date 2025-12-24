お父さんの釣りの成果を目の当たりにした猫ちゃんたちの様子が、表示回数114万回を突破する反響を見せています。

表情を見ただけで何を考えているのかが伝わってくる猫ちゃんたちの光景には、「ふたりの表情豊かな顔が好きです（笑）」「前のめりｗ」といった声が寄せられ、温かな笑いを誘っています。

釣りのお土産を見にやってきた猫ちゃんたち

表情豊かな猫ちゃんたちの様子が投稿されたのは、Xアカウントの『そら@ネコ垢』。この日、キジトラ猫のチルちゃんと茶トラ猫のハルマキちゃんのお父さんは釣りへ行ったのだそう。

お土産を楽しみにしていたふたりは、お父さんがおうちへ帰ってくるとキッチンへと向かったといいます。きっと、新鮮な魚を堪能できるのを楽しみにしていたのでしょう。

しかし、キッチンへやってきたチルちゃんとハルマキちゃんは、なにやら微妙な反応。何か言いたげな顔をして魚の入ったボウルを見つめていたといいます。

本日の釣りの成果は…

お父さんが釣ってきた魚を見て、なにやら微妙そうなお顔をしているチルちゃんとハルマキちゃん。いったいどうしたのかと魚の入ったボウルを覗いてみると…なんと、そこには小さな魚が10匹ほど入っていたとのこと！どうやら、今日は調子があまり良くなかったようです。

お父さんによると、初めはこの魚も釣ったあとにリリースしていたものの、隣にいた人に「持ち帰って食べたら？」と言われ持って帰ってきたのだそう。きっと今日は潮の流れが良くなかったのでしょう。

そんなことを知らないチルちゃんとハルマキちゃんは、お父さんの苦労を知ってか知らずか、思っていることがつい顔に出てしまうご様子。たまに残念なことがあっても、そんな人間味あふれる猫ちゃんたちの姿を見ていたらつい笑顔になってしまいます。

素直すぎるチルちゃんとハルマキちゃんの反応には、「『えーっ、これだけ？』って顔してる（笑）」「大漁とは言いがたい表情で笑ってしまいました」「次は大物釣って猫パーティーできますように！」とコメントが寄せられることに。

Xアカウント『そら@ネコ垢』では、そんなチルちゃんとハルマキちゃん、そして家族猫ちゃんたちの楽しい日々の様子が投稿されていますよ。

