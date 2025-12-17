スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリさんが、イギリス政府が活動を禁じている親パレスチナ団体への支持を示すデモに参加したとしてロンドンで警察に身柄を拘束されました。

イギリスメディアによりますと、スウェーデンの環境活動家、グレタ・トゥーンベリさんは23日、ロンドン中心部で行われた抗議活動で身柄を拘束されました。

抗議は、「パレスチナ・アクション」の活動家らが勾留中に続けているハンガーストライキを支持するもので、トゥーンベリさんは「私はパレスチナ・アクションの被告人を支持する。ジェノサイド＝集団殺害に反対」と書かれたプラカードを掲げていました。

警察によりますと、現場では午前7時ごろ、建物に赤い塗料がかけられるなどの被害があり、男女2人が器物損壊の疑いで逮捕されました。その後、現場に現れたトゥーンベリさんについても、禁止された組織であるパレスチナ・アクションへの支持を示したとして、テロリズム法違反の疑いで逮捕したとしています。

パレスチナ・アクションは、イスラエル関連の防衛企業に対する抗議活動などを理由に、今年、イギリス政府がテロ組織に指定していました。