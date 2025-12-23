¿¦¾ì¤ÎÇ¯²¼ÃËÀ¤Ç¡ÖÌÑÁÛÉÔÎÑ¡×¡Ä44ºÐ½÷À¤Î¹ðÇò¤ËÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤¬¶¦´¶¤È·Ù¹ð
¡Ø¿¿À¿presents Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¦¿¹ËÜ¿¸ÂÀÏº¤Î¤É¤¦¤¾¤´¼«Í³¤Ë¡Ù¡Ê£Ã£Â£Ã¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©ÅÄ¸¶»Ô½Ð¿È¤ÎÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¤µ¤ó¤È¡¢»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥È¥ó¥Ä¥«¥¿¥ó¿¹ËÜ¿¸ÂÀÏº¤µ¤ó¤¬ÆÏ¤±¤ë¡ÖÌÂ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÆ»É¸¤È¤Ê¤ë²ò·è·¿¥é¥¸¥ª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¤Ç¤¹¡£12·î20Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Î24ºÐÃËÀ¤Ë¡ÖÌÑÁÛÉÔÎÑ¡×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦44ºÐ´ûº§½÷À¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2²ó¤êÇ¯²¼¤Ë¥¥å¥ó¥¥å¥ó
°û¿©Å¹¤Î¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¿·³ã¸©ºß½»¤ÎA¤µ¤ó¡£º£Ç¯Æþ¼Ò¤·¤¿24ºÐ¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢10Âå¡¢20Âå¤Î¥¥ã¥Ô¥¥ã¥Ô¤·¤¿º¢¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Û¤É³Ú¤·¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊA¤µ¤ó¤Ïº£¡¢Èà¤È¡ÖÌÑÁÛÉÔÎÑ¡×¤ò¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤ÏÉ×¤Î¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤¤ÇÃç¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢²¿Ç¯¤âÌë¤Î±Ä¤ß¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤½¤¦¤¤¤¦Áê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¸«¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÌÑÁÛ
A¤µ¤ó¤ÎÌÑÁÛÆâÍÆ¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Ñ¤é¥¨¥Ã¥Á¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢»ä¤¬Èà¤ò¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¹¶¤á¤Æ¡¢¶½Ê³¤·¤¿Èà¤¬»ä¤ò¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤Æ¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡£ÌÑÁÛ¤ÏÌµ¸Â¤Ê¤Î¤Ç¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
¤³¤ó¤ÊÌÑÁÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢¤³¤Î³Ú¤·¤¤ÌÑÁÛ¡¢¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡£¿¹ËÜ¤µ¤ó¡¢20ºÐ¤â¾å¤Î½÷À¤¬¼«Ê¬¤òÁê¼ê¤Ë¤³¤ó¤ÊÌÑÁÛ¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤»ý¤Á°¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤È¿¹ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÌÑÁÛ¤ÇºÑ¤à¤Ê¤é¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡Ö¼ÂºÝÉÔÎÑ¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï·òÁ´¡×¤È¹ÎÄêÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÃí°ÕÅÀ¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÑÁÛ¤ÏÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤ë
Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢ÃËÀ·Ý¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤â¼ýÏ¿Ãæ¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤ò°ìÅÙ»ý¤Ä¤ÈÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Âçµ×ÊÝ¡Ö¼¡¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤è¤½¤è¤½¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£¾¡¼ê¤Ë¹¥¤¤òÁýÉý¤µ¤»¤Æ¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡×
ÌÑÁÛ¤È¤¤¤¦ºá¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿ºá°´¶¤«¤é¡¢¤è¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤é¤½¤é¤¹¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Âçµ×ÊÝ¡Ö¤À¤«¤é¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¾Ã¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×
ÌÑÁÛ¤ò¤¹¤ë¤ÈÆ¬¤Ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¡¢µ²±¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼¡¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Ìµ°Õ¼±¤Ë½Ð¤ë¡ÖÌÑÁÛ¤ÎÌÜ¡×
Âçµ×ÊÝ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤¬¤¸¤È¤Ã¤ÈÇ¨¤ì¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡¢¸ý¤¬È¾³«¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤·¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¡×
ÌÑÁÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÂÖÅÙ¤Ï¡¢Ìµ°Õ¼±¤ËÉ½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£Èà¤òÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤À¤é¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¿´ÇÛ¤¹¤ëÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¡£
A¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¿·Æþ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤«¤é¸«¤¿¤é¡Ö¤Ê¤ó¤«º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦¤¾¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤Ê¡×¤È°ãÏÂ´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÌÑÁÛ¤Ï¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Å¤Æ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡©
¤Ç¤Ï¡¢¿¹ËÜ¤µ¤ó¤Ï20ºÐÇ¯¾å¤Î½÷À¤ËÌÑÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦»×¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¹ËÜ¡Ö¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤ÈÌÑÁÛ¤·¤Æ¤Æ¤µ¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ÎÎà¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤Ê¬¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼«Í³¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×
¼ÂºÝ¤Ï¿¹ËÜ¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¨¥í¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤¬1¥ß¥ê¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Âçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢»ä¤À¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È²¾Äê¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤·Â¾¤Î¿Í¤«¤é¡ÖÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¿¹ËÜ¤¯¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥¨¥í¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤ÆÌÑÁÛ¤·¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤è¡×¤È¿Í¤Å¤Æ¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤«¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹ËÜ¡ÖÄ¾¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾ðÊó¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¤Þ¤¿ÏÃ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
Âçµ×ÊÝ¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×
¿¹ËÜ¡Ö°ìÊýÅª¤Ë¤½¤ì¤ä¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¿·Æþ¤ê¤ÎÃËÀ¤â¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿´¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¿¹ËÜ¤µ¤ó¡£¿Í¤Å¤Æ¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¤½¤ì¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿1Æü¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È»×¤¦¤ÈÉÝ¤µ¤â´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤¾¤´¼«Í³¤Ë¡×
Âçµ×ÊÝ¡ÖÌÑÁÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¯¤â¤Î¤À¤â¤ó¤Í¡×
¿¹ËÜ¡ÖÈë¤á»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡×
Âçµ×ÊÝ¡Ö¤¢¤È·ë¶É¡¢"¿Í¤Ë¤è¤ë"¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×
ÌÑÁÛ¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤¬¤½¤Î¿Í¤Ë¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ðµ¤»ý¤Á°¤¤¡£ºÇ¸å¤ËÂçµ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ï¡¢A¤µ¤ó¤Ë¤³¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âçµ×ÊÝ¡ÖÌÑÁÛ¤Ï¤¿¤À¤Ê¤ó¤Ç¡£¤´¼«Í³¤Ë¤É¤¦¤¾¡×
ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î·ë¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êminto¡Ë
¿¿À¿presents¡¡Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¦¿¹ËÜ¿¸ÂÀÏº¤Î¤É¤¦¤¾¤´¼«Í³¤Ë
2025Ç¯12·î20Æü21»þ41Ê¬¡ÁÈ´¿è¡ÊRadiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë