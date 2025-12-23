【名トレーナーが、中谷とのスパーでカルデナスに指示したこと】

「ナオヤ・イノウエ戦のカルデナスは、左フック一辺倒だったね。自分の最も得意なパンチでモンスターをダウンさせたんだから、そうなるのも当然だ。でもイノウエは、『２度と同じパンチは喰わないぞ』とディフェンスの意識を高めた。もう少し、戦い方に工夫が必要だったよ」

マニー・ロブレス（54歳）はそう言った。

今年５月４日、ラスベガスで井上尚弥（大橋／32歳）の持つWBA/WBC/IBF/WBOスーパーバンタム級タイトルに挑んだラモン・カルデナス（アメリカ／30歳）は、第２ラウンド終盤、チャンピオンの左フックをダッキングで躱（かわ）し、自らも同じパンチをカウンターで放ってダウンを奪う。しかしその後、左フックを狙い過ぎ、モンスターに削られていった。結局、８ラウンドKOで敗れる。

とはいえ、井上に善戦したカルデナスは評価を上げ、世界戦線に踏みとどまる。26勝（14KO）２敗でWBA２位となり、現地時間12月18日、フロリダ州フォートローダデールで再起戦が組まれた。相手は16勝（10KO）３敗のサウスポーだった。

２度目の世界タイトル挑戦を目指すカルデナスは、指導者を一新する。トレーナーを依頼したのが、ロブレスだった。元WBCスーパーバンタム、同フェザー級王者で、世界タイトル２本を同じ相手――井上尚弥に屠（ほふ）られたスティーブン・フルトン（アメリカ／31歳）――に奪われたブランドン・フィゲロア（アメリカ／28歳）も、もうひと花咲かせるにはこの人の教えが必要だと、ロブレスにコーチを依頼している。



中谷（左から２番目）と99ラウンドのスパーを行なったカルデナス（右から２番目）と、トレーナーのロブレス（左から１番目）





ロブレスの下には、世界レベルの選手がひっきりなしに集う。12月27日に試合を控えた中谷潤人（M.T／27歳）のトレーナー、ルディ・エルナンデスとロブレスが友人関係にあるため、ふたりのスパーリングが組まれた。カルデナスと中谷のトレーニングは、ロブレスの持つノックアウツ・ボクシングジムと、リトル・トーキョーの一角にあるLAボクシングジムを行ったり来たりしながら続いた。11月10日からの４週間で、彼らは99ラウンドのスパーリングをこなした。

その間、中谷はカルデナスの左フックを一発ももらわなかった。

キャンプ中、ロブレスは説いた。

「こんなハイレベルのサウスポーが近くにいてくれるなんて、カルデナスにとって実に幸運だ。ジュントのことは、ルディが面倒を見始めた10代の頃から知っている。最高のトレーナーにコーチされて一段一段上ってきたけれど、もはや誰も手の届かない場所に到達したね。離れたら長いストレートが飛んでくるし、接近戦でも鋭いアッパーやボディブローを打ってくる。非常にクオリティの高いファイターだ。

もちろん、カルデナスの左フックを警戒しているから、当てさせない。ならば、と右の使い方、フェイント、アングル、あるいはステップを考えさせ、ジュントの懐に入る術を探らせている」

【トレーナーと選手に欠かせない絆】

どんな世界においても、良好な人間関係抜きにいい結果は生まれない。特にボクシングにおいて、選手とトレーナーの絆以上に重要なものはない。モハメド・アリにはアンジェロ・ダンディが、マイク・タイソンにはカス・ダマトが、フロイド・メイウェザー・ジュニアには叔父のロジャーが、マニー・パッキャオにはフレディ・ローチが付いていた。WBC/IBFバンタム級タイトルを返上し、スーパーバンタム級での初戦を迎える中谷には、ルディの存在がある。

WBA２位は、アドバイスを受けると「わかりました」と応じた後に「sir」と発し、新たな指導者を敬う気持ちを示した。中谷とのスパーリングを終えたのは12月８日。２日後には、10戦全勝７KOのメキシカンを相手に６ラウンドを打ち合い、10日後の再起戦に備えた。

ロブレスは語った。

「ジュントに対しては、いかにリズム作ってインサイドで戦うかが課題だった。身長もリーチもジュントが優っているから、懐に入らねばならない。そのためにどうするか。外されても躱されても、とにかく耐えて、手を出し続けることがテーマとなった。

彼との仕事を始めたばかりだが、カルデナスが真面目な男だと理解した。私の助言を忠実に実行しようとする姿勢がある。空振りさせられても、捌かれても諦めずに前進するハートもいい。今回、ジュントとの99ラウンドで、右の使い方を学んだね。左フックに頼り切るボクシングではなくなった。お互いを知り出した段階だが、信頼関係は築けたんじゃないかな」



カルデナス（左）を指導するロブレス





カルデナスがひと通り練習を済ませ、腹筋運動を始めると、黒いスポーツウェアを着た大柄な男がノックアウトジムに入ってきた。2019年６月にWBA/IBF/WBOヘビー級王座に就いたアンディ・ルイス・ジュニア（アメリカ／36歳）である。

ロブレスのコーチを受け、2019年９月に７回KO勝ちで３本のベルトを得たルイスは、統一ヘビー級チャンピオンの旨味を十二分に味わった。やがてパーティー三昧で、練習に身が入らなくなる。およそ７kg膨らんだ体でリングに上がった半年後のリターンマッチで、呆気なく王座から転落。何度もやる気を出すよう働きかけたロブレスだが、もはやつける薬無し、と袂を分かつ。

統一王座を手放してから、６年の歳月が流れた。ルイスはその間に３戦し、２勝１分。36歳となった彼に未来はなさそうだが、改心したかつての教え子を、このほどロブレスは受け入れた。

「写真撮影はいいけれど、動画は遠慮してやって」





一度は指導をやめた、アンディ・ルイス・ジュニア（右）のミット打ちを行なうロブレス





2024年８月以来リングから遠ざかり、突き出た腹を揺らして自身の構えるミットにパンチを振るうルイスを、師は気遣った。こうした人柄が、カルデナスとの絆も生んだのだ。

「どれだけ本気でボクシングに向かうか。私のトレーニングについてこられるか。こちらもベストを尽くすから、言い訳は認めない」

ロブレスはそう伝え、不肖の弟子に再生プログラムを作った。

【カルデナスが再起戦で見せた新たな引き出し】

12月18日のカルデナスは、立ち上がりから落ち着いていた。ガードを高くし、両拳の間から目を光らせて相手の動きを観察する。戦いぶりが"モンスター"との試合とはまるで違った。

今年の７月に日本を訪れた折に新調した、日本製の白いリングシューズが目を惹く。WBA２位は千代田区小川町のミズノ社に出向き、特別モデルを注文した。同社と契約する井上尚弥の影響か。



カルデナスがミズノに注文した特別モデルのシューズ（写真提供：ミズノ株式会社）





16勝3敗のサウスポーは遠目からジャブを放っていくが、カルデナスを捉えられない。その軽快なフットワークは、中谷の影響と思えた。「カルデナスって、マネするのが上手いんですよ」という中谷の言葉が蘇る。

小刻みに体を揺らしてリズムをとり、前の手でフェイントをかける様は、中谷との99ラウンドでカルデナスが何度もトライした動きだった。中谷にはなかなか通じず、接近するのもひと苦労だったが、この相手なら余裕を持ってコントロールできた。1ラウンド２分10秒過ぎ、カルデナスはサウスポーが入ってくるタイミングに合わせた右アッパーのカウンターを放った。その１発で両者の力量差がハッキリと見てとれた。

ロブレスは「122パウンド（スーパーバンタム級）でジュント以上の選手は見当たらない。カルデナスにとって、最高の学びを与えてもらった」と振り返ったが、確かにその効果を遺憾なく発揮する。ノックアウトは時間の問題と思えた。

２回、カルデナスは顔面へのジャブ、ボディへの右アッパー、右ストレートと手数を増やす。同ラウンド残り34秒で右ストレートをヒットし、相手をぐらつかせる。中谷にはなかなか当たらなかったが、このサウスポーになら難しい作業ではなかった。

３ラウンドに入っても、カルデナスの上下の打ち分けが光る。カウンターの右ストレートで、16勝３敗にダメージを与えていく。井上戦のように執拗に左フックを振り回すことはない。そして２分21秒、強烈な右フックを打ち込みダウンを奪った。

その後も、冷静に攻め続ける。中谷とのスパーリングでは空振りが目立った分、このサウスポーに対してはコンパクトなパンチを繰り出した。第５ラウンド１分15秒、カルデナスが右ストレートを叩き込むと、サウスポーは腰からキャンバスに沈み、試合は終了した。

モンスターや中谷とはレベルが異なる相手だったが、カルデナスが引き出しを増やしたことは間違いない。「ジュントとの４週間で、耐えることを学んだ」という、ロブレスの言葉を証明するかのような勝利だった。



LAキャンプで笑顔を見せる中谷





中谷とカルデナスのスパーリング初日、最終日と２度、筆者はロブレスに同じ質問をした。井上vs.中谷の勝者を予想してもらったのだ。

ロブレスは言い切った。

「ジュントだね。驚くほどの成長スピードだ。今回のキャンプでもそれを感じた。東京ドームでのメガファイトは、判定までいくんじゃないかと私は考えるがね」

両ファイターは、刻一刻と頂上決戦に向かっている。12月27日、中谷はカルデナスとの99ラウンドをどんな形で披露するか。

