　レノファ山口FCは23日、FC東京から期限付き移籍しているMF西堂久俊(24)が完全移籍加入することを発表した。

　早稲田大出身の西堂は2023年のFC東京加入後、ジェフユナイテッド千葉、鹿児島ユナイテッドFC、FC岐阜への期限付き移籍を経験。今季からFC東京に復帰したが、8月に山口へレンタル加入した。J2リーグ戦では7試合に出場。チームは19位でJ3降格となった。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント

●MF西堂久俊

(にしどう・ひさとし)

■生年月日

2001年3月27日(24歳)

■出身地

千葉県

■身長/体重

180cm/76kg

■経歴

三井千葉SC-三井千葉SC Jrユース-市立船橋高-早稲田大-FC東京-千葉-FC東京-鹿児島-FC東京-岐阜-FC東京-山口-FC東京

■出場歴

J2リーグ:21試合1得点

J3リーグ:3試合

リーグカップ:4試合

天皇杯:2試合

■コメント

▽山口側

「レノファ山口FCに関わる全ての皆さま。

この度、完全移籍で加入する事になりました。西堂久俊です。

来シーズンもレノファ山口FCでプレーするチャンスをいただけたこと、本当に嬉しく思います。

昨シーズン山口に来て、山口の温かさに触れ、その想いに応えたい、応えなければならない。そう思わせてもらえる日々でした。

しかし、それに結果で応えることができず、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。

昨シーズンの降格という苦しく、辛い思いを共にした者として、もう絶対にあんな思いをしない為に、レノファ山口FCのJ2復帰の為に、全身全霊をかけて闘います。

改めて、よろしくお願いします。」

▽FC東京側

「FC東京に関わるすべてのみなさま。3シーズン本当にありがとうございました。

FC東京でプレーした期間は約1シーズンでしたが、素晴らしい環境で最高の選手達とプレーできた日々は僕にとってかけがえのない時間でした。どんな時も温かい声をかけてくれたファン・サポーターのみなさま、どんな時も真摯に向き合ってくれたコーチやトレーナー、ドクター、スタッフの方々への感謝の気持ちで一杯です。

悔しい3シーズンでした。自分を信じて、これからも突き進んでいきます。

本当にありがとうございました」