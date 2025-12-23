FC東京MF西堂久俊がレンタル中の山口に完全移籍「J2復帰の為に全身全霊をかけて闘います」
レノファ山口FCは23日、FC東京から期限付き移籍しているMF西堂久俊(24)が完全移籍加入することを発表した。
早稲田大出身の西堂は2023年のFC東京加入後、ジェフユナイテッド千葉、鹿児島ユナイテッドFC、FC岐阜への期限付き移籍を経験。今季からFC東京に復帰したが、8月に山口へレンタル加入した。J2リーグ戦では7試合に出場。チームは19位でJ3降格となった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●MF西堂久俊
(にしどう・ひさとし)
■生年月日
2001年3月27日(24歳)
■出身地
千葉県
■身長/体重
180cm/76kg
■経歴
三井千葉SC-三井千葉SC Jrユース-市立船橋高-早稲田大-FC東京-千葉-FC東京-鹿児島-FC東京-岐阜-FC東京-山口-FC東京
■出場歴
J2リーグ:21試合1得点
J3リーグ:3試合
リーグカップ:4試合
天皇杯:2試合
■コメント
▽山口側
「レノファ山口FCに関わる全ての皆さま。
この度、完全移籍で加入する事になりました。西堂久俊です。
来シーズンもレノファ山口FCでプレーするチャンスをいただけたこと、本当に嬉しく思います。
昨シーズン山口に来て、山口の温かさに触れ、その想いに応えたい、応えなければならない。そう思わせてもらえる日々でした。
しかし、それに結果で応えることができず、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。
昨シーズンの降格という苦しく、辛い思いを共にした者として、もう絶対にあんな思いをしない為に、レノファ山口FCのJ2復帰の為に、全身全霊をかけて闘います。
改めて、よろしくお願いします。」
▽FC東京側
「FC東京に関わるすべてのみなさま。3シーズン本当にありがとうございました。
FC東京でプレーした期間は約1シーズンでしたが、素晴らしい環境で最高の選手達とプレーできた日々は僕にとってかけがえのない時間でした。どんな時も温かい声をかけてくれたファン・サポーターのみなさま、どんな時も真摯に向き合ってくれたコーチやトレーナー、ドクター、スタッフの方々への感謝の気持ちで一杯です。
悔しい3シーズンでした。自分を信じて、これからも突き進んでいきます。
本当にありがとうございました」
