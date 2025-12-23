中国OPPO（オッポ）のスマートデバイスを販売するオウガ・ジャパン（東京都中央区）は、ハイエンドモデルのスマートフォン「OPPO Find X9（オッポ ファインド エックスナイン）」を2025年12月23日から順次発売する。

80Wの急速充電にも対応、7025mAhバッテリー内蔵

スウェーデンのカメラメーカー「Hasselblad」と共同開発したというカメラシステムを搭載。広角・超広角・望遠の3つの5000万画素カメラと200万画素・マルチスペクトルカメラの4眼カメラを背面に装備し、リアルで自然な色再現が可能だ。前面カメラは3200万画素となっている。

リフレッシュレート最大120Hzの約6.6型フルHD＋（2760×1256ドット）有機ELディスプレイを搭載。ハイ・ダイナミックレンジ規格「HDR10+」および「Dolby Vision」をサポートする。

同ブランド史上最大級だという容量7025mAhバッテリーを内蔵。付属の充電器による80ワットの急速充電が可能なほか、50ワットの「AIRVOOC」ワイヤレス充電にも対応する。

OSはAndroid 16ベースの「ColorOS 16」をプレインストールする。メモリーは16GB、内蔵ストレージは512GB。

AI（人工知能）機能「OPPO AI」を実装。気になる情報のスクリーンショットから自動的に内容を要約し、タグ付けや分類をして保存。キーワード検索から情報を引き出せるアプリ「AIマインドスペース」を実装する。

IPX8・X9防水、IP6X防塵性能を備える。「おサイフケータイ」「マイナンバーカード」などの機能を搭載する。

カラーはチタニウムグレー、スペースブラックの2色。