°æ¾å¾°Ìï¡¡¥Ô¥«¥½Àï¤Ë¼«¿®¡Ö¤³¤Î³¬µé¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬ºÇ¶¯¡× ¾Íè¤Î¥Õ¥§¥¶¡¼µéÅ¾¸þ¤Ë¤â°ÕÍß
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡Ê£³£²¡áÂç¶¶¡Ë¤Ï£×£Â£ÃÆ±µé£²°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê£²£µ¡á¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¡Ê£²£·Æü¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¡Ë¤Ç¡ÖºÇ¶¯¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î£±Ç¯¤Ç£´ÀïÌÜ¤È»î¹ç¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°æ¾å¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤À¤«¤éº£Ç¯¤Ï£´»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤ÏÂ¾¤Î³¬µé¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¬ºÇ¶¯¤À¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°æ¾å¤Ï¥Ô¥«¥½¤Ë¾¡¤Æ¤ÐÃ±ÆÈ¤Î»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦Àï£²£·Ï¢¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÍèÇ¯£µ·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÁ°£×£Â£Ã¡õ£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡á£Í¡¦£Ô¡Ë¤È£Ó¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï¡ÖÃæÃ«¤È¤Î»î¹çÁ°¤Ë£±Ç¯¤Ç£´»î¹ç¤òÀï¤¨¤ë¤Î½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¡£¤³¤Î»î¹ç¡ÊÃæÃ«Àï¡Ë¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê»î¹ç¡¢Îò»ËÅª¤Ê°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤ËÍè¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°æ¾å¤Ï¾ÍèÅª¤Ë£µ³¬µéÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Ë¤Ï¾ÍèÍË¾¤Ê¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£