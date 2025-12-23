茂木健一郎氏「脳はノイズだらけ」―なぜ完璧な“赤色”が見えるのか？意識の根源的謎に迫る
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「ノイズに満ちた神経活動から、いかにしてプラトン的完全さを持った『クオリア』は生まれるのか？」と題した動画を公開。脳内の神経活動は膨大なノイズに満ちているにもかかわらず、なぜ私たちは完璧ともいえるクリアな感覚（クオリア）を体験できるのかという、意識の根源的な謎について解説した。
茂木氏はまず、脳科学が直面する大きな課題として「脳の計算原理が全くわかっていない」点を指摘する。1000億もの神経細胞が複雑に繋がる脳の活動は、氏いわく「ノイズだらけ」であり、その混沌とした状態から、どうやって秩序だった計算が行われているのかは未だに解明されていないという。
現在の脳科学では、AI研究にも応用されるような統計的な手法を用いて脳の活動を分析することが主流である。しかし茂木氏は、このアプローチは学習などの「中長期的」な現象の解明には有効だとしても、「『今、ここ』で生じている鮮やかな意識体験、つまりクオリアの発生を説明するには不十分だ」と語る。
氏は「この赤いクオリアがどうできているのか」という問いを例に挙げ、「ノイズに満ちた神経活動から、なぜこれほどプラトン的に完成された感覚が生まれるのか、どう生まれるのかは本当にわからない」と、この現象の根源的な不思議さを強調。この謎を解き明かすには、膨大なノイズを乗り越えてクリアな意識を生み出す「ノイズを超えるメカニズム」が不可欠だと指摘した。
その上で茂木氏は、このメカニズムを説明する仮説として、脳が、どうやっているのかは全くわからないけれども、「常温の量子コンピュータ」として機能している可能性に言及。量子力学的な「非局所性」という性質が、この難問を解く鍵かもしれないとの見解を示した。
「ノイズだらけの脳から、いかにして完璧なクオリアが生まれるのか」という問いこそが、意識問題の本質である。この謎の解明は、私たち自身の意識を理解するだけでなく、よりエネルギー効率の高い次世代AIの開発にも繋がる重要な視点であると、茂木氏は締めくくった。
